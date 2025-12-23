Indian Railways: वंदे भारत-राजधानी एक्सप्रेस की चाल हुई धीमी, दर्जनों ट्रेनें आज भी लेट, देखें लिस्ट

उत्तर भारत में ठंड के सितम के बीच सुबह के समय घने कोहरे की चादर से विजिबिलिटी काफी कम दर्ज की जा रही है. उत्तर प्रदेश में भी तापमान काफी कम हो चुका है. देर शाम से लेकर दोपहर तक पिछले कई दिनों से कोहरे ने अपना डेरा जमा रखा है. जिससे सड़क यातायात से लेकर रेलवे ट्रेनें तक प्रभावित हैं.
घने कोहरे का आलम यह है कि वंदे भारत और राजधानी एक्सप्रेस जैसी सेमी हाई स्पीड और प्रीमियम ट्रेनों की रफ्तार पर भी लगाम लग गई है. दिल्ली हावड़ा रेल रूट की दर्जनों ट्रेनें 12-12 घंटे की देरी से चल रही हैं. इस बीच शीतलहर में ट्रेन का इंतजार कर रहे यात्री अब त्राहिमाम करने लगे हैं.
दिल्ली हावड़ा रेल रूट के सर्वाधिक व्यस्ततम रेलवे स्टेशनों में शामिल पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर पटना से लखनऊ की गोमती नगर जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी 1 घंटे लेट पहुंची है. वहीं, दिल्ली हावड़ा रेल रूट पर चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस और दुरंतो एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें भी लगातार कई दिनों से कई घंटे की देरी से चल रही हैं.
यही हाल अन्य मेल एक्सप्रेस ट्रेनों का भी है. पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से होकर गुजरने वाली सियालदह राजधानी 12 घंटे और पटना राजधानी 13 घंटे की देरी से चल रही है. वहीं, भुवनेश्वर राजधानी और हावड़ा राजधानी भी 8 से 12 घंटे की देरी से चल रही है.यही हाल मगध एक्सप्रेस पुरुषोत्तम एक्सप्रेस पूर्वा एक्सप्रेस और ब्रह्मपुत्र मेल सहित दर्जनों मेल एक्सप्रेस ट्रेनों का भी है. ठंड और कोहरे की वजह से यात्रियों को काफी दिक्कत हो रही है.
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से होकर गुजरने वाली ये ट्रेनें लेट
> गाड़ी संख्या 12314 नई दिल्ली सियालदह राजधानी एक्सप्रेस 13 घंटे लेट
> गाड़ी संख्या 12302 नई दिल्ली हावड़ा राजधानी 12 घंटे लेट
> गाड़ी संख्या 22812 नई दिल्ली भुवनेश्वर तेजस राजधानी एक्सप्रेस 11 घंटे
> गाड़ी संख्या 12310 नई दिल्ली राजेंद्र नगर तेजस राजधानी एक्सप्रेस 10 घंटे लेट
> गाड़ी संख्या 12260 बीकानेर सियालदह दुरंतो एक्सप्रेस 8 घंटे लेट
> गाड़ी संख्या 12382 नई दिल्ली हावड़ा पूर्वा एक्सप्रेस 4 घंटे लेट
> गाड़ी संख्या 12988 अजमेर सियालदह एक्सप्रेस 6 घंटे लेट
> गाड़ी संख्या 22362 राजेंद्र नगर नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस 6 घंटे लेट
> गाड़ी संख्या 12818 आनंद विहार हटिया झारखंड एक्सप्रेस 8 घंटे लेट
> गाड़ी संख्या 20802 नई दिल्ली इस्लामपुर मगध एक्सप्रेस 6 घंटे लेट
> आनंद विहार पुरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस 4 घंटे लेट
> गाड़ी संख्या 15657 ब्रह्मपुत्र मेल 4 घंटे लेट
> गाड़ी संख्या 14620 फिरोजपुर अगरतला त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस 4 घंटे लेट
> गाड़ी संख्या 3005 हावड़ा अमृतसर मेल 3 घंटे लेट
> गाड़ी संख्या 12321 हावड़ा मुंबई मेल 1 घंटे लेट
> गाड़ी संख्या 15636 ओखा द्वारका एक्सप्रेस 2 घंटे लेट
> गाड़ी संख्या 12333 विभूति एक्सप्रेस 3 घंटे लेट
> गाड़ी संख्या 12505 नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस 2 घंटे लेट