एक तरफ बहन की डोली उठी, दूसरी तरफ फंदे पर झूला भाई... संभल में हमजा के सुसाइड से परिवार में कोहराम

संभल में बहन की विदाई के वक्त 16 वर्षीय भाई हमजा ने घर आकर फांसी लगा ली. बताया जा रहा है कि शादी के कपड़ों को लेकर परिजनों से अनबन हुई थी. परिजन बिना पुलिस को बताए शव दफनाने की तैयारी में थे, तभी पुलिस ने पहुंचकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

संभल में हमजा नामक युवक का शव फंदे पर लटकता मिला (Photo- ITG)
यूपी के संभल जिले से एक दर्दनाक खबर सामने आई. यहां बहन की शादी के ठीक बाद नाबालिग भाई ने मैरिज हॉल से घर आकर फांसी के फंदे पर लटककर सुसाइड कर लिया. परिजन गुपचुप तरीके से शव को दफनाने की तैयारी कर रहे थे, तभी घटना की जानकारी पुलिस को मिल गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. बताया जा रहा है कि शादी के कपड़ों को लेकर मृतक हमजा की परिजनों से कहासुनी हुई थी जिससे नाराज होकर वो फंदे से झूल गया. 

दरअसल, रायसत्ती थाना इलाके के जगत मोहल्ले के निवासी मुकीम खान की बेटी शाजिया की रविवार की शादी थी. मैरिज हॉल में शादी समारोह का कार्यक्रम चल रहा था. इसी बीच मुकीम के 16 वर्षीय बेटे हमजा ने पिता से घर की चाभी मांगी तो पिता ने घर की चाभी दे दी. जिसके बाद हमजा मैरिज हॉल से गायब हो गया. लेकिन परिजनों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया. 

उधर, हमजा ने घर आकर कमरे में पंखे से लटककर सुसाइड लिया. मैरिज हॉल में मुकीम की बेटी की विदाई के दौरान पड़ोसियों ने बेटे के सुसाइड करने की जानकारी दी. जिसके बाद परिजन आनन-फानन में घर पहुंचे तो देखा कि हमजा का शव फंदे से लटका हुआ है. इसके बाद परिजनों ने पड़ोसियों की मदद से शव को नीचे उतरवाया लेकिन पुलिस को घटना की कोई सूचना नहीं दी. बल्कि तीन घंटे तक मामले को छुपाए रखा. 

मृतक हमजा को परिजन रात में ही दफनाने की तैयारी कर रहे थे. इसी बीच घटना की जानकारी मिलने पर रायसत्ती थाना प्रभारी निशांत राठी पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली. पुलिस ने मौके पर पड़ोसियों से पूछताछ करते हुए हमजा के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. अब घटना की जांच पड़ताल की जा रही है. परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है.

रायसत्ती थाना प्रभारी का कहना है कि सुसाइड की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर गई थी. जांच पड़ताल करने के बाद शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर विधिक कार्यवाही की जाएगी. वहीं, मृतक के पिता मुकीम का कहना है कि मेरी बेटी की शादी थी और हम लोग मैरिज हॉल में थे. तभी लोगों के द्वारा जानकारी दी गई कि आपके घर में बेटे ने फांसी लगा ली है. सुसाइड क्यों किया इसका हमें कुछ नहीं पता है. शादी में ठीक था, काम भी कर रहा था, कोई बात भी नहीं थी. पता नहीं ये सब कैसे हो गया. 

(नोट:- अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल इमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

