'कोर्ट ने सजा दी, कोर्ट ने ही निलंबित की... तो सवाल क्यों?' कुलदीप सेंगर के समर्थन में आए बृजभूषण शरण सिंह

बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने उन्नाव रेप केस में दोषी ठहराए गए कुलदीप सिंह सेंगर का बचाव करते हुए उन्हें निर्दोष बताया है. दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित किए जाने पर उठे सवालों को लेकर उन्होंने कहा कि जब कोर्ट सजा देती है तो उसका सम्मान किया जाता है, लेकिन सजा निलंबन पर सवाल उठाना अदालत पर अविश्वास दर्शाता है.

भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख और कैसरगंज से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह. (Photo: PTI)
भारतीय कुश्ती महासंघ पूर्व प्रमुख और कैसरगंज से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने उन्नाव रेप केस में दोषी करार दिए गए कुलदीप सिंह सेंगर का बचाव करते हुए उन्हें निर्दोष बताया. दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटने और कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित करने पर प्रतिक्रिया देते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि जब अदालत सजा देती है तब तो लोग स्वागत करते हैं, लेकिन जब वही अदालत सजा निलंबित करती है तो सवाल क्यों खड़े किए जाते हैं?

बृजभूषण शरण सिंह ने UP TAK की खास पॉडकास्ट सीरीज 'यूपी की बात' में बतौर मेहमान शिरकत की. कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित होने और उन्हें जमानत मिलने के बाद हो रहे विरोध पर उन्होंने तीखा रुख अपनाया. कैसरगंज के सांसद ने कहा, 'सजा किसने दी? कोर्ट ने. और सजा निलंबित किसने की? कोर्ट ने. जब कुलदीप सेंगर को कोर्ट ने सजा दी तो आपने उस फैसले का बहुत सम्मान किया. तब आपको अच्छा लगा. अब उसी कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की सजा निलंबित कर दी, तो आप इस पर प्रश्न उठा रहे हैं. इसका मतलब आपको कोर्ट पर भरोसा नहीं है.'

यह भी पढ़ें: 'सजा निलंबन आदेश कानून के खिलाफ...', कुलदीप सेंगर की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची CBI, गिनाईं HC के फैसले की खामियां

उत्तर प्रदेश में बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक का बृजभूषण शरण सिंह ने समर्थन किया. उन्होंने कहा, 'इस तरह की बैठक में कोई गड़बड़ी नहीं है. ऐसी बैठकें होनी चाहिए. जब बीजेपी जातियों का सम्मेलन कर सकती है, तो जातियों के विधायक और नेता अगर बैठक करते हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है. मैं इस बात का पूरी तरीके से समर्थन करता हूं कि ब्राह्मण विधायकों को बैठक के लिए किसी तरह की सजा नहीं दी जानी चाहिए. ऐसी बैठकें होनी चाहिए, जिससे अपने समाज और बिरादरी का दुख-सुख बांटा जा सके.' 

बता दें कि बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सख्त रुख अपनाया था. उन्होंने पार्टी के सभी जनप्रतिनिधियों को स्पष्ट चेतावनी दी कि इस तरह की गतिविधियां भाजपा के संविधान, सिद्धांतों और आदर्शों के अनुरूप नहीं हैं. उन्होंने कहा था कि भाजपा एक सिद्धांत आधारित राजनीतिक दल है और जाति, वर्ग या परिवार विशेष की राजनीति में विश्वास नहीं रखती है. पार्टी में हर जाति, वर्ग, धर्म के नेता और पदाधिकारी शामिल हैं. पंकज चौधरी ने यूपी बीजेपी के जनप्रतिनिधियों को चेतावनी दी थी कि भविष्य में इस प्रकार की बैठकें या आयोजन ना हों, वरना पार्टी अनुशासत्मक कार्रवाई करेगी. 

यह भी पढ़ें: राम रहीम को बार-बार पैरोल, कुलदीप सेंगर की सजा सस्पेंड... जघन्य रेप के दोषी अदालतों से किन आधारों पर पा रहे राहत?

मेरे खिलाफ विश्वव्यापी षड्यंत्र हुआ: बृजभूषण

कुलदीप सेंगर के मामले पर बात करते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने महिला पहलवानों द्वारा अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को भी बड़ा षड्यंत्र करार दिया. उन्होंने कहा, 'मेरे साथ विश्वव्यापी षड्यंत्र हुआ है. कनाडा, यूएस और न जाने कहां-कहां प्रदर्शन कराए गए. किसान संगठनों से लेकर विपक्षी पार्टियां तक इसमें कूद पड़ी थीं. लेकिन आज ये षड्यंत्रकारी कहां हैं? कोई उन्हें पूछता तक नहीं.' जब उनसे पूछा गया कि क्या कुलदीप सिंह सेंगर पर लगे आरोप गलत थे? तो बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, 'सारे आरोप गलत थे. उनके साथ षड्यंत्र हुआ है. अगर षड्यंत्र नहीं होता तो आज सजा निलंबित होने पर धरना-प्रदर्शन की बात ही नहीं होती.'

---- समाप्त ----
