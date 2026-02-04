scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'... तो मुख्यमंत्री को भी रोक लेंगे', महोबा में बोले BJP विधायक बृजभूषण राजपूत, कहा- नकारा अधिकारियों को चूड़ियां और पेटीकोट पहना देता था

भाजपा विधायक बृजभूषण राजपूत का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह अधिकारियों को चेतावनी देते नजर आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि वे जनता के मुद्दों पर बंद कमरे के बजाय सड़क पर बात करेंगे. साथ ही पुरानी यादें ताजा करते हुए कहा कि पहले वह काम न करने वाले अधिकारियों को चूड़ियां पहना देते थे.

Advertisement
X
चरखारी विधानसभा से बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत (Photo- Screengrab)
चरखारी विधानसभा से बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत (Photo- Screengrab)

उत्तर प्रदेश के महोबा जिले की चरखारी विधानसभा से बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत चर्चा में हैं. बीते दिनों उनकी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से नोकझोंक हुई थी जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था. अब राजपूत का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें वो यह कहते नजर आ रहे हैं कि 'अभी तो मंत्री को रोका था, अब मुख्यमंत्री को भी रोकेंगे.' वहीं, एक अन्य वीडियो में बीजेपी विधायक कहते दिख रहे हैं कि 'पहले भी केंद्रीय मंत्री को बंधक बनाया था.'

'कमरे में क्यों, सड़क पर होगी बात'

आपको बता दें कि चरखारी विधायक बृजभूषण राजपूत एक बार फिर अपने बयानों को लेकर चर्चा में हैं. सोशल मीडिया पर उनका 2 मिनट 3 सेकंड का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपने पुराने 'अक्रामक' अंदाज की याद दिलाते हुए अधिकारियों और अपने ही विरोधियों को खुली चेतावनी दे रहे हैं.

सम्बंधित ख़बरें

BJP MLA confronts water minister at Mahoba program
UP के मंत्री स्वतंत्र देव से भ‍िड़े BJP विधायक ब्रजभूषण, देखें Video
heated argument between Minister Swatantra Dev and MLA Brijbhushan in Mahoba. (Photo - Screengrab)
योगी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव से भिड़े BJP विधायक ब्रजभूषण... सरेआम जमकर हुई नोकझोंक
knife
पिता की तेरहवीं में बेटे का मर्डर, घात लगाए बैठे बदमाशों ने चाकू से गोदा
Man held captive in blind dungeon at home for five years in Mahoba
5 साल तक घर के तहखाने में क्यों कैद रहे बाप-बेटी? देखें वारदात
UP Mahoba Father Daughter Imprisoned Case
घर में तहखाना, कंकाल बन चुकी लड़की और मुर्दा जिस्म... दहला देगी हैवानियत की ये कहानी

वीडियो में विधायक साफ कह रहे हैं कि उन्हें जनता की समस्याओं के लिए अकेले में बात करने की जरूरत नहीं है. बीते दिनों जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला रोकने के मामले पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा, 'मैं कोई ठेका-पट्टा या पदोन्नति नहीं मांग रहा था. हर घर नल योजना से गांव के रास्ते खराब हुए हैं, यह जनता का मुद्दा है. इसे मैं कमरे में नहीं, सड़क पर ही उठाऊंगा.'

Advertisement

दिखाया 'बुंदेलखंड अधिकार सेना' वाला तेवर

बृजभूषण राजपूत ने अपने इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि BJP में आने से पहले वह 'बुंदेलखंड अधिकार सेना' चलाते थे. उन्होंने बेबाक अंदाज में कहा, 'जो अधिकारी काम नहीं करता था, उसे हम चूड़ियां और पेटीकोट पहना देते थे. बंधक बनाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं.' 

विधायक ने कांग्रेस सरकार के समय का किस्सा सुनाते हुए बताया कि उन्होंने झांसी में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन को उनके घर में ही बंधक बना लिया था और तभी छोड़ा जब पीएमओ से बुंदेलखंड की समस्याओं पर बातचीत का बुलावा आया. फिलहाल, बृजभूषण राजपूत का यह वीडियो अब राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया पर बहस का विषय बना हुआ है.  

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement