'... तो मुख्यमंत्री को भी रोक लेंगे', महोबा में बोले BJP विधायक बृजभूषण राजपूत, कहा- नकारा अधिकारियों को चूड़ियां और पेटीकोट पहना देता था

उत्तर प्रदेश के महोबा जिले की चरखारी विधानसभा से बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत चर्चा में हैं. बीते दिनों उनकी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से नोकझोंक हुई थी जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था. अब राजपूत का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें वो यह कहते नजर आ रहे हैं कि 'अभी तो मंत्री को रोका था, अब मुख्यमंत्री को भी रोकेंगे.' वहीं, एक अन्य वीडियो में बीजेपी विधायक कहते दिख रहे हैं कि 'पहले भी केंद्रीय मंत्री को बंधक बनाया था.'

और पढ़ें

'कमरे में क्यों, सड़क पर होगी बात'

आपको बता दें कि चरखारी विधायक बृजभूषण राजपूत एक बार फिर अपने बयानों को लेकर चर्चा में हैं. सोशल मीडिया पर उनका 2 मिनट 3 सेकंड का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपने पुराने 'अक्रामक' अंदाज की याद दिलाते हुए अधिकारियों और अपने ही विरोधियों को खुली चेतावनी दे रहे हैं.

वीडियो में विधायक साफ कह रहे हैं कि उन्हें जनता की समस्याओं के लिए अकेले में बात करने की जरूरत नहीं है. बीते दिनों जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला रोकने के मामले पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा, 'मैं कोई ठेका-पट्टा या पदोन्नति नहीं मांग रहा था. हर घर नल योजना से गांव के रास्ते खराब हुए हैं, यह जनता का मुद्दा है. इसे मैं कमरे में नहीं, सड़क पर ही उठाऊंगा.'

Advertisement

दिखाया 'बुंदेलखंड अधिकार सेना' वाला तेवर

बृजभूषण राजपूत ने अपने इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि BJP में आने से पहले वह 'बुंदेलखंड अधिकार सेना' चलाते थे. उन्होंने बेबाक अंदाज में कहा, 'जो अधिकारी काम नहीं करता था, उसे हम चूड़ियां और पेटीकोट पहना देते थे. बंधक बनाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं.'

विधायक ने कांग्रेस सरकार के समय का किस्सा सुनाते हुए बताया कि उन्होंने झांसी में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन को उनके घर में ही बंधक बना लिया था और तभी छोड़ा जब पीएमओ से बुंदेलखंड की समस्याओं पर बातचीत का बुलावा आया. फिलहाल, बृजभूषण राजपूत का यह वीडियो अब राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया पर बहस का विषय बना हुआ है.

---- समाप्त ----