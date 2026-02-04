scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आसनसोल: ट्रैक पार करते समय मालगाड़ी के नीचे घुसी बाइक, उड़े परखचे, Video

आसनसोल के बाराबनी रेलवे स्टेशन के पास बंद रेलवे फाटक पार करने की कोशिश में एक बाइक सवार की बाइक मालगाड़ी के नीचे आ गई और पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. चालक ने खतरा देखकर बाइक पटरी पर छोड़ दी और भागकर अपनी जान बचा ली. घटना के बाद लोगों ने लाल झंडा दिखाकर ट्रेन को सतर्क किया. यह मामला फिर दिखाता है कि चेतावनी के बावजूद लोग बंद फाटक पार कर जोखिम उठाते हैं.

Advertisement
X
रेलवे फाटक बंद होने के बावजूद बाइक पार कर रहा था. (Photo: ITG)
रेलवे फाटक बंद होने के बावजूद बाइक पार कर रहा था. (Photo: ITG)

आसनसोल के बाराबनी रेलवे स्टेशन के पास बंद रेलवे गेट को पार करने की कोशिश एक बाइक सवार को भारी पड़ गई. हालांकि चालक किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल रहा, लेकिन उसकी बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई.

मालगाड़ी आते देख भागा युवक
स्थानीय सूत्रों के अनुसार, रेलवे फाटक बंद होने के बावजूद बाइक सवार ने जान जोखिम में डालकर रेलवे लाइन पार करने की कोशिश की. वह किसी तरह गेट पार कर गया, लेकिन जैसे ही वह रेल पटरी पर पहुंचा, उसने देखा कि तेज गति से एक मालगाड़ी का इंजन उसकी ओर बढ़ रहा है.

स्थिति को समझते हुए उसने तुरंत बाइक को पटरी पर छोड़ दिया और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग निकला. कुछ ही पलों में बाइक मालगाड़ी के इंजन के नीचे आ गई और पूरी तरह टूटकर क्षतिग्रस्त हो गई.

सम्बंधित ख़बरें

(Photo: Representational)
वर्जिन लड़की से संबंध बनाने से नपुंसकता ठीक होने का दावा... 25 लाख में होता था सौदा, 2 गिरफ्तार
रिश्तों का कत्ल!(Photo: Representational)
आसनसोल में दुकानदार पर फायरिंग, घबराकर सड़क पर गिरने से लगी चोट और हो गई मौत
Confrontation between BJP workers and police in Asansol over road blockade
बंगाल के आसनसोल में BJP कार्यकर्ताओं और पुलिस में टकराव
हादसे के बाद घटनास्थल पर भीड़ लग गई. Photo ITG
बंगाल: आसनसोल में अवैध कोयला खदान धंसने से 3 की मौत, कई दबे
आसनसोल में मासूम की पिटाई का वीडियो वायरल

लाल झंडा दिखाकर ट्रेन रोकी गई
घटना के बाद स्थानीय लोगों ने लाल झंडा दिखाकर ट्रेन को सतर्क किया, जिससे इलाके में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया. यह घटना एक बार फिर इस सवाल को सामने लाती है कि लोग बार-बार चेतावनी के बावजूद अपनी जान जोखिम में डालकर बंद रेलवे फाटक पार क्यों करते हैं. प्रशासन की ओर से लगातार अपील के बावजूद ऐसे खतरनाक प्रयास थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, जो भविष्य में किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement