शादी वाले घर से पड़ोसी ने साफ किए जेवर, भरोसा से दी थी ध्यान रखने की जिम्मेदारी

बिजनौर के थाना किरतपुर क्षेत्र में हुई घर में चोरी की वारदात का पुलिस ने 48 घंटे के भीतर खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. चौंकाने वाली बात यह रही कि आरोपी पीड़ित परिवार का पड़ोसी ही निकला, जिसे घर की देखभाल की जिम्मेदारी दी गई थी. पुलिस ने उसके कब्जे से लाखों रुपये के सोने-चांदी के जेवरात बरामद किए हैं.

शादी वाले घर से पड़ोसी ने साफ किए जेवर (Photo: itg)
उत्तर प्रदेश में जनपद बिजनौर के थाना किरतपुर क्षेत्र में हुई घर में चोरी की वारदात का पुलिस ने त्वरित खुलासा करते हुए महज 48 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी किए गए सोने-चांदी के जेवरात भी बरामद कर लिए हैं. वह कोई और नहीं बल्कि पीड़ित का पड़ोसी ही था. उन्होंने जिस पड़ोसी को घर का ध्यान रखने के लिए बोला, उसी ने शादी वाले घर से लाखों रुपए के जेवर चोरी कर डाले. जिस पड़ोसी पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा था, उसी ने घर के सामान पर हाथ साफ कर दिया. घटना के समय परिवार घर कि बेटी का रिश्ता तय करने दूसरे गांव गया हुआ था. इस कार्रवाई से क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को लेकर पुलिस की सक्रियता एक बार फिर सामने आई है.

पुलिस के अनुसार, ग्राम भोजपुर निवासी रवि पुत्र सुखराम सिंह ने 26 जनवरी 2026 को थाना किरतपुर में शिकायत दर्ज कराई थी कि अज्ञात चोरों ने उनके घर में रखी अलमारी का ताला तोड़कर कीमती जेवरात और नकदी चोरी कर ली है. शिकायत के आधार पर थाना किरतपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 22/2026 धारा 305 (ए) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू की और घटना के शीघ्र अनावरण के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया.

जांच के दौरान पुलिस को अहम सुराग मिले, जिसके आधार पर 28 जनवरी 2026 को कार्रवाई करते हुए अभियुक्त हिमांशु पुत्र तपेश, निवासी ग्राम भोजपुर, थाना किरतपुर को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी का पूरा सामान भी बरामद किया. बरामदगी के आधार पर मामले में धारा 331 (4) और 317 (2) बीएनएस की बढ़ोतरी की गई है. फिलहाल अभियोग में अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है.

पूछताछ में अभियुक्त हिमांशु ने स्वीकार किया कि उसके पड़ोस में रहने वाले रवि के घर में जल्द ही बेटी की शादी होनी थी. तीन दिन पहले रवि का परिवार लड़की का रिश्ता तय करने के लिए थाना मण्डावर क्षेत्र गया हुआ था और घर पर केवल उनकी बुजुर्ग मां मौजूद थीं. इसी दौरान लालच में आकर उसने मौका देखकर घर में प्रवेश किया और अलमारी का ताला तोड़कर जेवरात चोरी कर लिए. चोरी के बाद उसने सभी जेवर अपने घर में छिपा दिए.

घटना के बाद पुलिस द्वारा गांव में लगातार पूछताछ किए जाने से डरकर वह गांव से बाहर चला गया था. बुधवार को वह चोरी का माल बेचने के इरादे से मण्डावर जा रहा था, तभी पुलिस ने उसे दबोच लिया. पूछताछ में उसने यह भी बताया कि वह किसी ज्वैलर को नहीं जानता था और किसी अनजान व्यक्ति को चोरी का माल बेचने की योजना बना रहा था.

पुलिस द्वारा बरामद किए गए सामान में एक गले की चेन लॉकेट सहित, चार जोड़ी टॉप्स, एक नथ, चार जोड़ी पायल, एक मंगलसूत्र, 26 जोड़ी बिछुआ, ओम चिन्ह वाली चेन और दो हथफूल शामिल हैं. थाना किरतपुर पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में लोगों ने राहत की सांस ली है और पुलिस की सराहना की जा रही है.

---- समाप्त ----
