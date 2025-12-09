scorecardresearch
 
बिजनौर से गायब हुईं 2 छात्राओं का 24 दिन बाद भी सुराग नहीं, चंडीगढ़-मुंबई-राजस्थान तक तलाश, पुलिस की 28 टीमें लगीं

Bijnor News: बिजनौर में 15 नवंबर से लापता कक्षा 9 और इंटर की दो छात्राओं को पुलिस 24 दिन बाद भी नहीं ढूंढ पाई है. 28 पुलिस टीमें और 135 जवान तीन राज्यों के 80 स्टेशनों पर तलाशी कर चुके हैं. पुलिस की नाकामी पर अब महिला आयोग ने दखल दिया है, जिससे यह मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचने वाला है. एसपी सिटी ने जल्द बरामदगी का आश्वासन दिया है.

लड़कियों की गुमशुदगी पर स्थानीय नेताओं ने पुलिस से की मुलाकात (Photo- ITG)
उत्तर प्रदेश के बिजनौर में दो अलग-अलग संप्रदाय की कक्षा 9 और इंटर की छात्राओं के लापता हुए 24 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस अभी तक उनका कोई सुराग नहीं लगा पाई है. 28 टीमों और 135 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तलाश के बावजूद, पुलिस के हाथ खाली हैं. आक्रोशित संगठनों के विरोध और महिला आयोग के दखल के बाद यह मामला अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दरबार तक पहुंचने वाला है.

28 टीमें, 80 स्टेशन, फिर भी सुराग नहीं

आपको बता दें कि बिजनौर के दो अलग-अलग गांव की दो छात्राएं स्कूल जाने के बाद लापता हो गईं. वे 15 नवंबर को घर से निकली थीं और 24 दिन बीत चुके हैं. यह घटना बिजनौर के एक कॉलेज से जुड़ी है, जिसके बाद पुलिस तीन राज्यों और 80 से ज्यादा रेलवे स्टेशन पर तलाश कर चुकी है. उनके वापस न मिलने पर पुलिस की नाकामी और परिवार की बदहाली के कारण महिला आयोग सक्रिय हुआ और मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा.

पुलिस ने छात्राओं की तलाश के लिए 28 टीमें बनाई हैं, जिसमें 135 से ज्यादा पुलिसकर्मी जुटे हैं. पुलिस अब तक चंडीगढ़, मुंबई, राजस्थान सहित कई स्थानों पर 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है. 

एसपी सिटी का बयान 

एसपी सिटी गोपाल कृष्ण ने बताया कि उनकी टीमों ने 80 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों के सीसीटीवी फुटेज देखे हैं और कुछ फुटेज के आधार पर उन्हें जल्द बरामद किया जाएगा. हालांकि, एक छात्रा की मां सोनी सिंह सोशल मीडिया पर आकर अपनी बेटी को वापस आने की अपील कर रही हैं.

पुलिस की नाकामी पर बढ़ा जन-आक्रोश

छात्राओं की बरामदगी न होने से लोगों में भारी आक्रोश है. शिवसेना और किसान संगठनों ने धरना भी दिया था. धरना स्थल पर टेंट लगाने और हटाने को लेकर पुलिस और किसानों के बीच नोकझोंक भी हुई थी, जिसमें पुलिस ने टेंट फाड़ दिया था. पुलिस ने जल्द बरामदगी का आश्वासन देकर धरना समाप्त कराया था, लेकिन समय बीतने के बाद अब हिंदू और किसान संगठन फिर से बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं.

मामले में महिला आयोग का दखल

पुलिस की नाकामी के बाद अब महिला आयोग इस मामले में कूद चुका है. महिला आयोग की सदस्य अवनी लोकेंद्र चौहान और संगीता जैन अग्रवाल पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर चुकी हैं. अवनी चौहान ने परिवार की बात महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान से कराई, जिन्होंने मामला मुख्यमंत्री और डीजीपी के सामने रखने का आश्वासन दिया. संगीता जैन अग्रवाल भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने का समय मांग चुकी हैं ताकि परिवार की मुलाकात मुख्यमंत्री से कराई जा सके.

