CCTV में दिखता था बालों वाला चोर, असल में गंजा... जुगाड़ देख पुलिस भी चौंकी

CCTV कैमरों से बचने के लिए चोर तरह-तरह के तरीके अपनाते हैं, लेकिन बिजनौर के अफजलगढ़ में बाइक चोरी के एक आरोपी का तरीका पुलिस को भी हैरान कर गया. पुलिस के मुताबिक आरोपी चोरी करने निकलता था तो अपने गंजे सिर पर नकली बालों की विग लगा लेता था. उसका मकसद कैमरों में अपना असली हुलिया सामने आने से रोकना था. आरोपी चोरी करते समय विग लगाकर निकलता और वारदात के बाद उसे उतार देता था. इस तरह वह CCTV फुटेज में अपना अलग हुलिया दिखाने की कोशिश करता था. बाइक चोरी के एक मामले में आरोपी के पकड़े जाने के बाद पुलिस ने जब उसे मीडिया के सामने पेश किया तो उसके इस तरीके की पूरी पोल खुल गई.

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मामला अफजलगढ़ के मानियावाला गांव का है. यहां रहने वाले विशाल की Yamaha MT-15 बाइक 4 अक्टूबर की रात घर के बाहर खड़ी थी. इसी दौरान बाइक चोरी हो गई. बाइक चोरी होने के बाद इसकी शिकायत पुलिस से की गई.शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने बाइक की तलाश शुरू की. पुलिस जांच आगे बढ़ी तो आरोपी तक पहुंचने के लिए सुराग जुटाए गए. जांच के दौरान अफजलगढ़ के डूडा कॉलोनी निवासी सोनू उर्फ सोहेल का नाम सामने आया.

चोरी की बाइक के साथ पकड़ा गया आरोपी

पुलिस ने सोनू उर्फ सोहेल को चोरी की गई Yamaha MT-15 के साथ पकड़ लिया. उसके पास से एक काली Apache बाइक भी बरामद हुई. पुलिस के मुताबिक यह बाइक जली हुई हालत में मिली. पूछताछ के दौरान आरोपी से चोरी की बाइक और उसके तरीके को लेकर जानकारी ली गई. इसी दौरान सामने आया कि वह अपराध करते समय अपनी पहचान छिपाने के लिए नकली बालों की विग पहनता था.

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पुलिस के मुताबिक आरोपी का मकसद CCTV कैमरों में अपना असली चेहरा और हुलिया सामने आने से रोकना था. चोरी के दौरान वह गंजे सिर पर विग लगाकर निकलता था. इससे कैमरे में उसका हुलिया बदला हुआ दिखाई देता था. वारदात के बाद वह विग उतार देता था और फिर अपने सामान्य हुलिए में आ जाता था. पुलिस के सामने जब इस तरीके की जानकारी आई तो आरोपी को मीडिया के सामने भी इसी मामले के साथ पेश किया गया. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस ने आरोपी की विग उतरवाई. विग हटते ही उसका असली हुलिया सामने आ गया. इसके बाद आरोपी द्वारा CCTV से पहचान छिपाने के लिए अपनाए गए तरीके की चर्चा होने लगी.

दो दिन पहले भी बाइक चोरी करने का दावा

पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने दो दिन पहले नैनीताल के रामनगर इलाके से काले रंग की Apache बाइक चोरी की थी. पहचान छिपाने के लिए इस्तेमाल की गई इस बाइक को बाद में पेट्रोल डालकर जला दिया गया. इसके बाद 4 अक्टूबर की रात आरोपी ने बिजनौर के अफजलगढ़ इलाके के मानियावाला गांव से Yamaha MT-15 बाइक चोरी की. पुलिस ने जांच के बाद आरोपी को इसी बाइक के साथ पकड़ लिया.

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पुलिस ने आरोपी के पास से मानियावाला से चोरी की गई Yamaha MT-15 बरामद कर ली है. इसके साथ ही काले रंग की Apache बाइक भी मिली है, जो जली हुई हालत में थी. पुलिस के मुताबिक यह वही बाइक है जिसे आरोपी ने नैनीताल के रामनगर इलाके से चोरी करने के बाद जला दिया था. पुलिस अब मामले में आरोपी के खिलाफ आगे की कार्रवाई कर रही है.

अफजलगढ़ थाने का हिस्ट्रीशीटर है आरोपी

पुलिस के अनुसार पकड़ा गया सोनू उर्फ सोहेल अफजलगढ़ थाने का हिस्ट्रीशीटर है. उसके खिलाफ बिजनौर और आसपास के जिलों में पहले से कई मामले दर्ज हैं. बाइक चोरी के इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद उसके पास से चोरी की गई बाइक बरामद कर ली है. साथ ही दूसरी जली हुई बाइक भी मिली है. पुलिस उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई में जुटी है. इस पूरे मामले में बाइक चोरी के साथ आरोपी का तरीका सबसे ज्यादा चर्चा में है.

पुलिस के मुताबिक वह CCTV कैमरों की नजर से अपनी पहचान बचाने के लिए गंजे सिर पर विग लगाता था. यानी चोरी के वक्त कैमरे में एक हुलिया और चोरी के बाद दूसरा हुलिया. पुलिस ने जब आरोपी को मीडिया के सामने पेश किया तो उसकी विग उतरवाकर असली हुलिया सामने ला दिया. अफजलगढ़ की इस बाइक चोरी की घटना में पुलिस की कार्रवाई के साथ अब आरोपी की वह विग भी चर्चा में है, जिसे वह अपनी पहचान छिपाने के लिए इस्तेमाल करता था. पुलिस के मुताबिक आरोपी पहले भी कई मामलों में शामिल रहा है और उसके खिलाफ बिजनौर समेत आसपास के जिलों में मामले दर्ज हैं.

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