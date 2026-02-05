यूपी: अचानक हटाए गए बस्ती के SSP, लव जिहाद केस सामने आने के बाद शासन की कार्रवाई

यूपी का बस्ती इन दिनों चर्चा में है. आरोप है कि यहां कई हिंदू महिलाओं को प्रेम जाल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तित करने का प्रयास किया गया. इस मामले में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है. पीड़िताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं. इन सबके बीच जिले के एसएसपी का ट्रांसफर हो गया है.
दरअसल, बीती रात प्रदेश में तबादला एक्सप्रेस चली. दर्जन भर अधिकारियों को इधर से उधर किया गया. इसमें बस्ती के एसएसपी अभिनंदन का नाम भी शामिल है. शासन ने उन्हें जिले से हटा दिया है. इस कदम को बस्ती धर्मांतरण रैकेट से जोड़कर देखा जा रहा है.
गौरतलब है कि बस्ती जिले की पीड़िता ने पुलिस पर कई सवाल उठाए थे. आरोपी अजफरूल हक उर्फ प्रिंस पर एक्शन लेने और त्वरित कार्रवाई ना करने का आरोप महकमे पर लगा था, जिसके बाद एसएसपी का ताबदला कर दिया गया.
फिलहाल, आईपीएस यशवीर सिंह को बस्ती का नया एसएसपी बनाया गया है. यशवीर इससे पहले रायबरेली के एसपी थे. उनकी छवि तेजतर्रार ऑफिसर की है. अब उनके नेतृत्व में बस्ती पुलिस काम करेगी.
मालूम हो कि बस्ती में धर्मांतरण का एक बड़ा मामला सामने आया था, जिसमें अजफरुल हक नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था. पीड़िता ने आरोप लगाया था कि अजफरुल हक और उसके सहयोगी हिंदू युवतियों को प्रेमजाल में फंसाकर धर्मान्तरण के लिए मजबूर करते थे.