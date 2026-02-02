UP: 100 से ज्यादा लड़कियों को फंसाकर संबंध बनाए! हाथ में कलावा बांधने वाले अजफरुल हक की कहानी

उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आए एक कथित लव जिहाद मामले ने पुलिस जांच को बेहद गंभीर बना दिया है. जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है, आरोपी अजफरुल हक उर्फ प्रिंस और उसके नेटवर्क से जुड़े चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं. जांच एजेंसियों का दावा है कि आरोपी और उसके सहयोगियों ने बड़ी संख्या में हिंदू युवतियों को झांसे में लेकर उनका शोषण किया और उन्हें ब्लैकमेल के जरिए दबाव में रखा. आरोपी अजफरुल हक उर्फ प्रिंस और उसके परिवार-गिरोह ने 1 या 2 या 3 नहीं बल्कि 100 से अधिक हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनकी जिंदगी नर्क बनाई है.

पहले लड़कियों से की जाती दोस्ती, फिर प्राइवेट वीडियो बनाते

पुलिस की पड़ताल में यह बात सामने आई है कि आरोपी अकेले नहीं, बल्कि परिवार और कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर संगठित तरीके से काम कर रहा था. आरोप है कि पहले युवतियों से दोस्ती की जाती, फिर निजी वीडियो बनाकर उन्हें धमकाया जाता और दबाव बनाकर गलत गतिविधियों में धकेला जाता. कुछ पीड़िताओं को दूसरे राज्यों और सीमावर्ती इलाकों तक भेजे जाने की बात भी जांच में सामने आई है. अश्लील वीडियो के डर से कई पीड़िताएं खुलकर शिकायत नहीं कर पाईं.

खुद को हिंदू बताता था अजफरुल हक

जांच के अनुसार, अजफरुल हक उर्फ प्रिंस कथित तौर पर अपनी पहचान छिपाकर खुद को हिंदू बताता था. वह हाथ में कलावा बांधकर युवतियों का भरोसा जीतता, उनसे नजदीकियां बढ़ाता और शादी का वादा करता. इसके बाद संबंध बनाकर कथित रूप से उनका वीडियो रिकॉर्ड किया जाता और फिर ब्लैकमेल का सिलसिला शुरू होता.

प्राइवेट हॉस्पिटल में होती थी पहली मुलाकात

मामले का खुलासा तब हुआ जब एक पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पीड़िता के अनुसार, उसकी मुलाकात आरोपी से वर्ष 2022 में बस्ती के एक निजी अस्पताल में हुई थी, जहां वह काम करती थी. आरोपी ने बेहतर नौकरी दिलाने का भरोसा देकर संपर्क बढ़ाया और बाद में प्रेम संबंध का दावा किया. शिकायत में यह भी आरोप है कि शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया. जब पीड़िता आरोपी के घर पहुंची तो वहां उसके परिजनों द्वारा भी दुर्व्यवहार किए जाने का आरोप है. विरोध करने पर धमकियां दी जाती थीं.

आठ आरोपी जेल में

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी पहले से आपराधिक रिकॉर्ड वाला व्यक्ति है और उसके कुछ परिजन भी कथित तौर पर इस नेटवर्क में शामिल हैं. पुलिस ने मुख्य आरोपी अजफरुल हक उर्फ प्रिंस समेत उसके परिवार के लोगों और सहयोगियों को मिलाकर कुल आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क, संभावित पीड़िताओं और वित्तीय लेनदेन समेत सभी पहलुओं की गहन जांच कर रही है.

(बस्ती से संतोष सिंह के इनपुट के साथ)

