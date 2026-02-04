scorecardresearch
 
बस्ती का 'हॉरर होटल': कमरे के भीतर कमरा और संकरी गलियां... यहां चलता था धर्मांतरण का खौफनाक खेल!

बस्ती में एक होटल के भीतर चल रहे धर्मांतरण सिंडिकेट का भंडाफोड़ हुआ है. आरोपी अजफरुल हक ऊर्फ प्रिंस अपने मुस्लिम साथियों के साथ मिलकर हिंदू महिलाओं को जाल में फंसाता और प्रताड़ित कर उनका धर्म परिवर्तन कराता था. 'आज तक' के पास आरोपी की उन महिलाओं के साथ तस्वीरें हैं, जिन्हें उसने निशाना बनाया.

मुख्य आरोपी अजफरुल हक ऊर्फ प्रिंस का 'सीक्रेट' होटल (Photo- ITG)
Uttar Pradesh News: बस्ती पुलिस ने एक ऐसे धर्मांतरण नेटवर्क का पर्दाफाश किया है जो एक गुप्त होटल से संचालित हो रहा था. मुख्य आरोपी अजफरुल हक ऊर्फ प्रिंस अपने मुस्लिम सहयोगियों के साथ मिलकर हिंदू महिलाओं को चुन-चुनकर अपना शिकार बनाता था. यह गिरोह महिलाओं को प्रताड़ित कर जबरन धर्मांतरण के लिए मजबूर करता था. 

बिना आईडी और रिसेप्शन वाले इस होटल का ढांचा ऐसा था कि आरोपी आसानी से फरार हो सके. आरोपी की कई महिलाओं के साथ तस्वीरें सामने आई हैं, जिनसे वह संपर्क में था. यह पूरा सिंडिकेट एक सोची-समझी साजिश के तहत बड़े स्तर पर महिलाओं को प्रभावित कर रहा था.

रहस्यमयी होटल और 'कमरे के अंदर कमरा'

इस धर्मांतरण सिंडिकेट का ठिकाना कोई साधारण जगह नहीं, बल्कि एक बेहद पेचीदा होटल था. होटल के लेआउट में कमरे के भीतर कमरा और एक बेहद संकरी गली बनाई गई थी, ताकि पकड़े जाने की स्थिति में आरोपी तुरंत गायब हो सके. 

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यहां आने वाले किसी भी व्यक्ति या महिला की पहचान की जांच नहीं की जाती थी. बिना रिसेप्शन और पहचान पत्र के यहां महिलाओं को लाया जाता था ताकि उन्हें जबरन धर्मांतरण के दलदल में धकेला जा सके.

'आज तक' पर आरोपी की तस्वीरों का खुलासा

'आज तक' के पास इस धर्मांतरण सिंडिकेट के सरगना की वे एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हैं, जिनमें वह अलग-अलग हिंदू महिलाओं के साथ नजर आ रहा है. आरोपी चुन-चुनकर लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था और फिर उन्हें इस सीक्रेट हब में लाकर प्रताड़ना का सिलसिला शुरू होता था. पुलिस अब उन सभी कड़ियों को जोड़ रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अब तक कितनी महिलाएं इस साजिश का शिकार हो चुकी हैं.

