scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

VIDEO: मृत कुत्तों को सम्मान से दफनाने के बजाय हाईवे पर घसीटा... NHAI पेट्रोलिंग टीम के 3 कर्मचारियों पर गिरी गाज

बस्ती के कप्तानगंज कस्बे में हाईवे पर मृत पड़े दो कुत्तों को हटाने के दौरान संवेदनहीनता का वीडियो वायरल हुआ है. NHAI की पेट्रोलिंग टीम पर शवों को रस्सी से बांधकर सड़क पर घसीटने का आरोप लगा है. वीडियो सामने आने के बाद हाईवे के सिविल विंग ने तीन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की. ड्राइवर को सस्पेंड किया गया, जबकि सह चालक और एक अन्य कर्मचारी बर्खास्त कर दिए गए.

Advertisement
X
ड्राइवर सस्पेंड और 2 बर्खास्त.(Photo: Screengrab)
ड्राइवर सस्पेंड और 2 बर्खास्त.(Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के कप्तानगंज कस्बे में हाईवे पर मृत पड़े दो कुत्तों को हटाने के दौरान कथित तौर पर उनके शवों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया. NHAI की पेट्रोलिंग टीम के कर्मचारी दोनों पशुओं के शव हटाने पहुंचे थे. इसी दौरान उन्हें रस्सी से बांधकर सड़क पर घसीटते हुए ले जाने का वीडियो सामने आया.

बताया जा रहा है कि हाईवे पर दोनों कुत्ते मृत अवस्था में पड़े थे. सड़क पर शव होने की वजह से दुर्घटना की आशंका को देखते हुए उन्हें हटाने के लिए पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची थी. कर्मचारियों से उम्मीद थी कि शवों को सड़क से हटाकर उचित स्थान पर सम्मानजनक तरीके से दफनाया जाएगा.

यह भी पढ़ें: बेटी बनाती थी शारीरिक संबंध, पिता करता था ब्लैकमेल... बस्ती में SO की मौत के बाद खुला पूरा खेल

सम्बंधित ख़बरें

बस्ती पुलिस ने प्रियंका चौधरी को SO सुसाइड केस में गिरफ्तार कर लिया है (PHoto ITG)
बेटी बनाती थी शारीरिक संबंध,पिता करता था ब्लैकमेल...ऐसे खुला खेल
basti police walterganj
1:41 बजे कॉल, प्रियंका का जाल... बस्ती दारोगा सुसाइड में बड़ा खुलासा
constable folds hands before police officer in Basti (Photo: Screengrab)
'साहब, छुट्टी मिल जाती तो मेरी बीवी...' बस्ती में क्यों फूट-फूटकर रोया सिपाही
हत्या से इलाके में फैली सनसनी. (Photo: Screengrabs)
प्रेमी संग आपत्तिजनक हालत में मिली बेटी, पिता ने किया विरोध तो दोनों कर दी हत्या
Elephant Welcome Video
बेटा बना अफसर तो पिता ने हाथी पर बैठाकर कराया स्वागत

लेकिन एक राहगीर ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो में कथित तौर पर मृत कुत्तों को रस्सी से बांधकर हाईवे पर घसीटते हुए ले जाते कर्मचारी दिखाई दे रहे हैं. तस्वीरें सामने आने के बाद लोगों ने इस तरीके को लेकर नाराजगी जताई.

Advertisement

VIDEO वायरल हुआ तो उठे संवेदनशीलता पर सवाल

हाईवे से मृत पशुओं को हटाना यातायात की सुरक्षा के लिहाज से जरूरी है, लेकिन लोगों ने सवाल उठाया कि इस काम के दौरान बेजुबान जानवरों के शवों के साथ संवेदनशीलता क्यों नहीं बरती गई. राहगीरों के बीच भी शवों को रस्सी से बांधकर खींचने का तरीका चर्चा का विषय बन गया.

देखें वीडियो...

स्थानीय लोगों का कहना है कि पेट्रोलिंग टीम की जिम्मेदारी केवल सड़क से बाधा हटाने तक सीमित नहीं है. परिस्थितियों के मुताबिक कर्मचारियों को जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ काम करना चाहिए. यदि मृत पशुओं को हटाने के लिए कोई निर्धारित प्रक्रिया है तो उसका पालन किया जाना चाहिए.

वायरल वीडियो के बाद लोगों ने संबंधित विभाग से कार्रवाई करने के साथ यह स्पष्ट करने की मांग की कि हाईवे से मृत पशुओं के शव हटाने की निर्धारित व्यवस्था क्या है और मौके पर उसका पालन क्यों नहीं किया गया. घटना ने जिम्मेदार व्यवस्था की कार्यशैली और संवेदनशीलता को लेकर सवाल खड़े कर दिए.

3 कर्मचारियों पर कार्रवाई, ड्राइवर सस्पेंड और 2 बर्खास्त

मामले में हाईवे के सिविल विंग के जनरल मैनेजर प्रवीण गर्ग ने कार्रवाई की पुष्टि की. उन्होंने बताया कि हाईवे की पेट्रोलिंग वैन में तैनात तीन कर्मचारियों के दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है. वैन के चालक को सस्पेंड कर दिया गया है.

Advertisement

वहीं, सह चालक और एक अन्य कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है. अधिकारी के मुताबिक, भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा न हो, इसके लिए सभी कर्मचारियों को सजग रहने की सख्त हिदायत दी गई है.

फिलहाल, इस कार्रवाई के बाद यह साफ है कि वायरल वीडियो को विभाग ने गंभीरता से लिया. हालांकि, घटना ने यह सवाल जरूर खड़ा किया कि हाईवे से बेजुबान पशुओं के शव हटाने जैसी जिम्मेदारी निभाते समय क्या मानवीय संवेदनशीलता और निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाना चाहिए.

---- समाप्त ----
रिपोर्ट- सतीश श्रीवास्तव.
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Collagen Cream: 45 में दिखेंगी 25 की! अलसी के जेल में मिलाकर लगाएं ये एक चीज, झुर्रियां और ढीली स्किन की छुट्टी |
    VIDEO: मृत कुत्तों को सम्मान से दफनाने के बजाय हाईवे पर घसीटा... 3 कर्मचारियों पर गिरी गाज |
    ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे पर सड़क पर संग्राम! बैरिकेड टूटे, दिल्ली पुलिस के 15 जवान घायल |
    अमेरिका: जॉर्जिया में ब्लॉक पार्टी के दौरान अंधाधुंध फायरिंग, 2 की मौत और 35 घायल |
    Weekly Rashifal (5-11 Oct 2026): शनि गोचर, पितृपक्ष समाप्त! कुंभ सहित इन 5 राशियों के लिए लकी रहेगा नया सप्ताह |
    'Gen-Z की जगह युवाओं को कहें तरुण भारत', MP विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने क्यों दी नई सलाह? |
    Bihar: सदर अस्पताल में कुछ घंटों के अंतराल में 2 महिलाओं की मौत, परिजनों ने शव रखकर किया प्रदर्शन |
    अविनाश मिश्रा के सिर सजा खतरों के खिलाड़ी 15 का ताज, जीते 20 लाख रुपये, ट्रॉफी से चूके ऋत्विक धनजानी |
    'बहरे होने का नाटक न करें CM फडणवीस', संजय राउत की चेतावनी, बोले- नहीं मानी मांगें तो सड़कों पर उतरेगा पूरा महाराष्ट्र |
    अमृतसर: अजनाला थाने के ASI पर अंधाधुंध फायरिंग, बाल-बाल बची जान, अस्पताल में भर्ती
    Advertisement