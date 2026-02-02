scorecardresearch
 
महिला को किए अश्लील इशारे, फिर पिस्टल दिखाकर बेटी के साथ दी उठाने की धमकी, वीडियो वायरल

बागपत के बड़ौत में एक महिला ने पड़ोसी और उसके बेटों पर अश्लील हरकतें करने और हथियार दिखाकर धमकी देने का आरोप लगाया है. महिला ने पूरी घटना का वीडियो बनाया जो वायरल हो गया. पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पिस्टल दिखाकर महिला को धमकाता युवक (Photo: Screengrab)
उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में दबंगई का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक महिला ने अपने ही पड़ोसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. महिला का कहना है कि रास्ते में अकेला पाकर पहले उसके साथ अश्लील इशारे किए गए. जब उसने इसका विरोध किया तो गालियां दी गईं और बात बढ़ते बढ़ते हथियारों की धमकी तक पहुंच गई. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है.

मामला बागपत जिले के कोतवाली बड़ौत क्षेत्र की शिव विहार कॉलोनी का है. पीड़ित महिला के अनुसार वह अपने जेठ के घर से लौट रही थी. इसी दौरान रास्ते में पड़ोसी रामकुमार वर्मा ने उसे देखकर अश्लील इशारे किए. महिला ने जब इसका विरोध किया तो रामकुमार वर्मा ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल शुरू कर दिया. महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोग सतर्क हुए, तभी रामकुमार के बेटे भी मौके पर पहुंच गए.

शोर सुनते ही मौके पर पहुंचे आरोपी के बेटे

आरोप है कि इसके बाद स्थिति और गंभीर हो गई. रामकुमार वर्मा बालकनी में खड़ा होकर बंदूक लहराने लगा. वहीं उसके बेटे पुन्नी वर्मा और प्रिंस वर्मा ने हाथ में पिस्टल लेकर महिला को धमकाया. महिला का आरोप है कि तीनों ने खुलेआम कहा कि अगर ज्यादा विरोध किया गया तो उसे उसकी बेटी समेत उठा लिया जाएगा. महिला ने यह भी बताया कि दबंगों ने बालकनी से फायरिंग भी की.

इस पूरी घटना को महिला ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया. वायरल वीडियो में आरोपियों को हथियार दिखाते और धमकी देते हुए साफ देखा जा सकता है. वीडियो सामने आने के बाद शिव विहार कॉलोनी और आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया है. स्थानीय लोगों में डर का माहौल है.

पुलिस ने पिता-पुत्रों पर दर्ज किया मुकदमा

महिला ने इस मामले में पुलिस को लिखित तहरीर दी है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी रामकुमार वर्मा, उसके बेटे पुन्नी वर्मा और प्रिंस वर्मा के खिलाफ बीएनएस की धारा 109(1), 75, 352 और 302(2) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो और महिला के बयान के आधार पर मामले की जांच की जा रही है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा. मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है.

