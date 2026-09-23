गोकशी के 8 केस, 25 हजार का इनाम... बदायूं में मुठभेड़ के बाद बदमाश गिरफ्तार

बदायूं जिले में पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद गोकशी के कई मामलों में वांछित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया. एक एजेंसी के मुताबिक एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने बताया कि रमजानपुर निवासी जुम्मन उर्फ ​​कमरउद्दीन, जिस पर गोकशी के मामलों में 25,000 रुपये का इनाम था, को मंगलवार देर रात अलापुर और कदर चौक इलाकों की पुलिस के संयुक्त अभियान के बाद गिरफ्तार किया गया.

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पुलिस के अनुसार मुठभेड़ के दौरान जुम्मन ने पुलिस टीम पर गोली चलाई. जवाबी कार्रवाई में उसके दोनों पैरों में गोली लगी. गोलीबारी में सब-इंस्पेक्टर कमर अहमद भी घायल हो गए. पुलिस ने बताया कि आरोपी और पुलिस अधिकारी दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया.

आरोपी पर पहले से दर्ज थे 8 मामले

एसएसपी ने बताया कि जुम्मन के पास से .315 बोर का देसी पिस्तौल, तीन जिंदा कारतूस, चार खोखे, एक चाकू और एक रस्सी बरामद की गई.

पुलिस कई दिनों से गोकशी के कई मामलों के सिलसिले में आरोपी की तलाश कर रही थी. अधिकारियों ने बताया कि उसके खिलाफ गोकशी और गैंगस्टर एक्ट से जुड़े मामलों सहित आठ मामले दर्ज हैं.

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