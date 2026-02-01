आगरा में न्यायिक अधिकारी को जान से मारने की धमकी, फोन पर मांगी 10 लाख की रंगदारी

उत्तर प्रदेश के आगरा में एक न्यायिक अधिकारी को फोन पर जान से मारने की धमकी देने और 10 लाख की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है. घटना के बाद थाना हरीपर्वत में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. कॉल करने वाले की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं.

शिकायत के अनुसार, न्यायिक अधिकारी को 29 जनवरी की रात करीब 9 से 10 बजे के बीच तीन अलग-अलग मोबाइल नंबरों से कॉल आए. आरोप है कि कॉल करने वाले व्यक्ति ने फोन पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और 10 लाख रुपये देने की मांग की. रकम न देने पर गंभीर परिणाम भुगतने और जान से मारने की धमकी भी दी गई.

धमकी भरे फोन कॉल के मामले को गंभीरता से लेते हुए न्यायिक अधिकारी ने तुरंत पुलिस से संपर्क कर शिकायत की. पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है.

पुलिस का कहना है कि जिन मोबाइल नंबरों से कॉल की गई, उनकी जांच शुरू कर दी गई है. सर्विलांस और कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) की मदद से आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है. जरूरत पड़ने पर साइबर सेल की भी मदद ली जाएगी.

प्राथमिक जांच में यह भी देखा जा रहा है कि कॉल किसी फर्जी आईडी या इंटरनेट कॉलिंग के जरिए तो नहीं की गई. पुलिस आसपास के नेटवर्क डेटा और लोकेशन डिटेल भी खंगाल रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही कॉल करने वाले व्यक्ति की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी.

रिपोर्ट: नितिन उपाध्याय