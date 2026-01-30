आगरा: आग का गोला बनी सोसाइटी की पार्किंग में खड़ी कार, देखते- देखते हो गई राख

उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में थाना न्यू आगरा क्षेत्र स्थित रंगजी हाइट्स सोसाइटी में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब सोसाइटी परिसर में खड़ी एक कार में अचानक भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और WRV होंडा कार धू-धू कर जलने लगी. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि आसपास मौजूद लोग दहशत में आ गए और सोसाइटी में हड़कंप मच गया.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार सोसाइटी के पार्किंग एरिया में खड़ी थी. अचानक उससे धुआं निकलता दिखाई दिया और कुछ ही पलों में आग की लपटें उठने लगीं. आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला. स्थानीय निवासियों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी.

राहत की बात यह रही कि सोसाइटी के लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए आसपास खड़ी अन्य कारों को समय रहते वहां से हटा लिया. अगर ऐसा नहीं किया जाता, तो आग पास में खड़े अन्य वाहनों तक भी फैल सकती थी, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था. निवासियों की तत्परता से एक बड़े नुकसान को टाल लिया गया.

सूचना मिलते ही थाना न्यू आगरा पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची. दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. आग बुझाने में काफी समय लगा, क्योंकि कार पूरी तरह से आग की चपेट में आ चुकी थी. इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है, लेकिन कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई.

प्राथमिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है, हालांकि पुलिस और दमकल विभाग ने स्पष्ट किया है कि आग लगने के वास्तविक कारणों की अभी पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस ने कार मालिक से भी पूछताछ शुरू कर दी है और वाहन की तकनीकी जांच कराई जा रही है. इस घटना के बाद सोसाइटी के लोगों में दहशत का माहौल है.

