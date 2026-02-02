चीन में ट्रेंड कर रहा है यह 'रोता हुआ घोड़ा', जानें क्यों लोग इसे ऑफिस डेस्क पर रख रहे हैं

चीन में इस साल 17 फरवरी से इयर ऑफ द हॉर्स की शुरुआत होने वाली है, जिसे ऊर्जा, ताकत और मेहनत का प्रतीक माना जाता है. लेकिन इस शुभ अवसर से पहले एक छोटा-सा लाल खिलौना घोड़ा पूरे देश में वायरल हो गया है. इसकी सबसे खास बात यह है कि इसके चेहरे पर मुस्कान नहीं, बल्कि उदासी और रोने जैसा भाव दिखाई देता है. यह “रोता हुआ घोड़ा” सोशल मीडिया पर छा गया है और चीन के कामकाजी लोग इसे अपने हालात से जोड़ रहे हैं.
गलती से बना वायरल स्टार
यह सॉफ्ट टॉय पूर्वी चीन के शहर यीवू की फैक्ट्री हैप्पी सिस्टर में बनाया गया था. इसका डिज़ाइन बिल्कुल अलग था.इसे मुस्कुराते चेहरे के साथ बनना था. लेकिन सिलाई की प्रक्रिया में एक गलती हो गई और एक कर्मचारी ने इसका मुंह उल्टा सी दिया. इसी वजह से घोड़े का चेहरा ऐसा लगने लगा जैसे वह रो रहा हो और उसकी नथुने आँसुओं की तरह दिखने लगीं.
इस गलती से बिक्री घटने के बजाय यह टॉय रातोंरात ऑनलाइन सनसनी बन गया. “रोते हुए घोड़े” की तस्वीरें और वीडियो चीनी सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने लगे. कई यूजर ने इसे अपने ऑफिस लाइफ से जोड़कर लिखा कि यह खिलौना उनकी रोजमर्रा की थकान, तनाव और काम के दबाव को दिखाता है. फैक्ट्री की मालिक झांग हुआकिंग ने बताया कि गलती का पता चलने पर उन्होंने ग्राहक को रिफंड देने की पेशकश की थी, लेकिन टॉय वापस नहीं आया. कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि इसी खिलौने की तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो चुकी हैं.
मांग इतनी बढ़ गई कि झांग ने फैसला किया कि वे इस 'रोते हुए चेहरे' वाले संस्करण का उत्पादन जारी रखेंगी. जनवरी के मध्य तक फैक्ट्री को एक दिन में 15,000 से ज़्यादा ऑर्डर मिलने लगे और बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए 10 नई प्रोडक्शन लाइनें शुरू करनी पड़ीं.
‘अग्ली-क्यूट’ ट्रेंड का नया सितारा
इस खिलौने की लोकप्रियता चीन के बढ़ते ‘अग्ली-क्यूट’ ट्रेंड से भी मेल खाती है, जिसमें पॉप मार्ट और उसके मशहूर कैरेक्टर लाबुबू जैसे अनोखे लेकिन आकर्षक डिज़ाइन शामिल हैं. एक ऑनलाइन खरीदार, तुआन तुआन मामी, ने लिखा कि यह छोटा घोड़ा इतना दुखी दिखता है.बिल्कुल मेरी तरह, जब मैं ऑफिस में होती हूँ. इयर ऑफ द हॉर्स में मैं उम्मीद करती हूँ कि इसके साथ मेरी सारी कामकाज की परेशानियाँ पीछे रह जाएँगी.
न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, चीन के ग्वांगडोंग प्रांत की एक ट्रैवल एजेंसी में काम करने वाली जेसिका लैन अपने ऑफिस डेस्क पर “रोता हुआ घोड़ा” रखती हैं, ताकि लंबे कामकाजी घंटों में उसे देखकर थोड़ा सुकून मिल सके.
चीन में लोग करते हैं जरूरत से ज्यादा काम
WPIC मार्केटिंग + टेक्नोलॉजीज के सीईओ जैकब कुक का कहना है कि उपभोक्ता उत्पाद और इंटरनेट मीम आजकल काम के दबाव पर खुलकर बात करने का माध्यम बन गए हैं, खासकर Xiaohongshu जैसे प्लेटफ़ॉर्म पर, जहाँ लोग अपनी रोज़मर्रा की भावनाएँ खुलकर साझा करते हैं.द गार्जियन के मुताबिक चीन में कई ऑफिस कर्मचारी अब भी लंबे काम के घंटे झेलते हैं. '996 सिस्टम' यानी सुबह 9 से रात 9 बजे तक, हफ्ते में 6 दिन काम भले ही 2021 में बंद कर दिया गया हो, लेकिन ओवरटाइम अभी भी आम है.
इसी वजह से यह 'रोता हुआ घोड़ा' कई लोगों के लिए आधुनिक वर्क-फटीग यानी काम से होने वाली थकान और मानसिक दबाव का नया प्रतीक बन गया है.