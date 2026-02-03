एयर होस्टेस ने बताया... जब प्लेन से सब यात्री उतर जाते हैं तो क्या करते हैं फ्लाइट अटेंडेंट?

प्लेन से जब सभी पैसेंजर उतर जाते हैं, इसके बाद एयर होस्टेस क्या करती हैं, क्या इस बारे में कभी सोचा है? उड़ान खत्म होने के बाद भी उनका काम बाकी रहता है. ऐसे में जानते हैं कि जब सभी पैसेंजर प्लेन से उतर जाते हैं तो फ्लाइट अटेंडेंट के पास क्या काम होता है और वो क्या करती हैं.

गोल्ड विंग्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 10 साल तक एविएशन इंडस्ट्री में फ्लाइट अटेंडेंट से लेकर केबिन मैनेजर तक का काम करने वाली एक महिला ने अपना अनुभव शेयर करते हुए ऐसी जानकारियां दी, जिससे काफी कम लोग वाकिफ होंगे.

एक फ्लाइट अटेंडेंट काम के एक सामान्य दिन खत्म होने के बाद प्लेन में क्या करती हैं. डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो एयरहोस्टेस यात्रियों को प्लेन से नीचे उतरने में मदद करती हैं. अगर अगली उड़ान के लिए ज्यादा समय यानी कि केवल 30 मिनट या उससे भी कम होता है तो एयर होस्टेस विमान में ही रह जाती हैं और अगली यात्रा की तैयारी करती हैं.

प्लेन से आखिरी यात्री के उतर जाने के बाद फ्लाइट अटेंडेंट केबिन और टॉयलेट की जांच करती है. क्योंकि कहीं कोई यात्री गलती से प्लेन में तो नहीं रह गया. इसके अलावा बैग रखने वाले कंपार्टमेंट को भी अच्छे से देखती हैं कि किसी का सामान छूट तो नहीं गया या कोई कुछ भूल तो नहीं गया. काम यहीं खत्म नहीं होता है.

फ्लाइट की देनी होती है रिपोर्ट

फ्लाइट अटेंडेंट को कई प्रशासनिक काम भी करने पड़ते हैं. इनमें फ्लाइट रिपोर्ट भरना होता है. जैसे उड़ान के दौरान पैसेंजर से जुड़ी छोटी-मोटी घटनाएं, भोजन या किसी और चीजों को लेकर शिकायते या कोई टेक्निकल इश्यू, साफ-सफाई को लेकर शिकायत आदि. यह एक लॉगबुक भरने जैसा काम होता है.

अगर अगली उड़ान में ज्यादा समय नहीं है तो प्लेन की साफ-सफाई करवाती या करती हैं. प्लेन को पूरी तरह से अगली उड़ान के लिए तैयार किया जाता है. इसके बाद फ्लाइट अटेंडेंट प्लेन की सुरक्षा जांच भी करती हैं. इसके अलावा अलगी उड़ान के लिए भोजन कैसा है, इसकी भी जांच करती हैं और इसे प्लेन में लोड करना सुनिश्चित करती हैं.

अगली उड़ान के लिए जैसे ही दूसरा चालक दल केबिन में आता है. फ्लाइट अटेंडेंट प्लेन के उपकरणों में मौजूद सभी समस्याओं और विसंगतियों से अवगत कराती हैं और अगर सबकुछ ठीक है तो इसकी भी जानकारी देती हैं.

अगर प्लेन लैंड करने के बाद दूसरी कोई फ्लाइट नहीं है या उसमें कुछ देरी है तो फ्लाइट अटेंडेंट टर्मिनल पर जाकर थोड़ी देर के लिए आराम करती हैं और एक दूसरे से गप्पे मारती हैं या फिर कोई अच्छा सा ड्रिंक भी ले सकती हैं, जो एल्कोहलिक न हो.

