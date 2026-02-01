scorecardresearch
 
जब फॉरेनर लगाने लगा 'भारत माता की जय' के नारे, कहा-अब हो गया है वेरिफिकेशन 

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलियाई टूरिस्ट ने महाराष्ट्र के एलोरा गुफाओं में'भारत माता की जय'के नारे लगाए. इस वीडियो को देखने के बाद भारतीय अपने रिएक्शन शेयर कर रहे हैं. 

ऑस्ट्रेलियाई टूरिस्ट ने महाराष्ट्र के एलोरा गुफाओं में'भारत माता की जय'के नारे लगाए. (Photo: insta/@duncan.mcnaught)
सोशल मीडिया पर कई तरह के वीडियो आए दिन वायरल होते रहते हैं. कभी वो आपको खूब हंसाते हैं, तो कभी आपको एक दम हैरान कर देते हैं. ऐसा ही एक वीडिया हाल के समय में आग की तरह फैल रहा है. ऑस्ट्रेलियाई से आए एक यात्री डंकन मैकनॉघ्ट ने महाराष्ट्र के एलोरा गुफाओं में घूमने के लिए गए थे. इसे लेकर उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जिसे देखकर लोग बेहद खुश हो रहे हैं.

वीडियो में देखा जा रहा है कि कैलाश मंदिर के सामने खड़े होकर, मैकनॉघ्ट ने पर्यटकों के साथ 'भारत माता की जय' के नारे लगाए. सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो को देखने के बाद मजाक कर रहे हैं कि उनका आधार वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है. 

इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा है वीडियो
 
इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर duncan.mcnaught नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. वीडियो को शेयर करते हुए टूरिस्ट ने लिखा कि 'क्या मैं अपने आधार कार्ड के लिए तैयार हूं?' वीडियो में देखा जा रहा है कि वह एलोरा के कैलाश मंदिर को देख रहे हैं. वीडियो की शुरुआत में वह कहते हैं कि मैं भारत में हूं और आप इसे देखिए. इसके बाद वह 'भारत माता की जय' का नारा लगाते हैं. ऐसा करते ही वहां पर मौजूद लोगों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी.

फिर से ऑस्ट्रेलियाई नागरिक "जय श्री राम" के नारे लगाता है और भीड़ फिर से जयकारे लगाते हुए उसका साथ देती है. वीडियो के लास्ट में यात्री ने बताया कि वह कैलाश मंदिर में है. वीडियो पोस्ट करते टाइम उसने कैप्शन में लिखा कि गोरा अपने आधार कार्ड के लिए तैयार है.

लोग हो रहे खुश 

वीडियो देखते ही लोग अपने-अपने इमोशन शेयर कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि आधार वेरिफिकेशन सफल रहा. दूसरे यूजर ने लिखा कि यह बहुत सुंदर है. वहीं, तीसरे यूजर ने लिखा कि भाई, तुम्हारा आधार कार्ड जल्द ही आ जाएगा.  

