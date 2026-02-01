6वीं मंज़िल तक बोझ ढोता मजदूर… सोसायटी ने लिफ्ट नहीं दी, वीडियो वायरल

शहरों ने ऊंची-ऊंची इमारतें तो बना ली हैं पर दुख की बात ये है कि वह अपना दिल अच्छा नहीं बना पाए हैं. सोशल मीडिया पर हाल ही में वायरल हुआ एक वीडियो समाज की संवेदनशीलता और सोच पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं. इस वीडियो में एक मजदूर को भारी सामान के साथ छठी मंजिल तक सीढ़ियों से चढ़ते हुए देखा जा सकता है. इसके पीछे की वजह सुन आप भी हैरान हो जाएंगे. सोसायटी के कुछ लोगों ने उसे लिफ्ट इस्तेमाल करने से रोक दिया था.

वीडियो सामने आते ही इंटरनेट पर तेजी से फैल गया और देखते ही देखते लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं आने लगीं.

वीडियो देख भड़के यूजर्स

वायरल वीडियो किसी रिहायशी सोसायटी का बताया जा रहा है, जहां एक मजदूर फ्लैट में सामान पहुंचाने आया था. वीडियो में साफ नजर आता है कि मजदूर के कंधों पर भारी बोझ है लेकिन फिर भी मजबूरी में उसे सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ रहा है. बताया जा रहा है कि सोसायटी के कुछ निवासियों ने यह कहकर लिफ्ट इस्तेमाल करने से मना कर दिया कि इससे लिफ्ट खराब हो सकती है या गंदगी फैल सकती है. ये वीडियो इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि ये लाखों मजदूरों की परेशानी को दिखाते हैं. ये पहली बार नहीं है जब इस तरह के वीडियो ने सोशल मीडिया यूजर्स को झकझोर दिया है.

Packers and movers not allowed to use lift by society members, ad delivery guy had to use stairs to bring heavy stuff to 6th floor. pic.twitter.com/ILAOaGNS6Q — AbhishekkkK (@Abhishekkkk10) January 30, 2026

यूजर्स ने दी प्रतिक्रिया

इस घटना ने सोशल मीडिया यूजर्स को हैरान कर दिया है. कई लोगों ने इसे अमानवीय व्यवहार करार दिया, तो कुछ ने इसे मानसिकता से जोड़कर देखा. यूजर्स का मानना है कि जो लोग दिन-रात मेहनत करके दूसरों की जिंदगी आसान बनाते हैं, उनके साथ इस तरह का व्यवहार शर्मनाक है. वहीं, कई यूजर्स ने कहा कि लिफ्ट एक बेसिक जरूरत है.

एक्स पर पोस्ट हुआ वीडियो

इस वीडियो को सोशल मीडिया एक्स पर @Abhishekkkk10 अकाउंट से पोस्ट किया गया है. वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि सोसाइटी के सदस्यों ने पैकर्स और मूवर्स को लिफ्ट का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी और डिलीवरी वाले को भारी सामान छठी मंजिल तक लाने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ा.

नोट - ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर बनाई गई है. aajtak.in वीडियो में किए गए दावों की पुष्टि नहीं करता है.

