बारिश में फंसी थी पैरेलाइज्ड अमेरिकी महिला, इंडियन शख्स ने ऐसे की मदद, Video वायरल

अमेरिका में एक भारतीय शख्स ने बारिश में फंसी लकवाग्रस्त महिला की मदद की और उसे उसकी बेटी के घर तक पहुंचाया. विदेश में रहने वाले एक इंडियन के इस नेक काम की काफी सराहना हो रही है.

अमेरिका में एक पैरेलाइज्ड महिला की इंडियन शख्स ने ऐसे मदद की (Photo - Instagram/@flexnoahh)
अमेरिका का एक दिल को छू लेने वाला वीडियो इन दिनों खूब चर्चा में है. इस वीडियो में दिखाया गया है कि बारिश में फंसी एक पैरेलाइज्ड अमेरिकी महिला की देर रात एक इंडियन शख्स ने कैसे मदद की. 

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि जमीन पर बैठी एक अमेरिकी महिला रो रही होती है. तभी एक भारतीय व्यक्ति शख्स आता है. वह पूछता है कि आपको कहां जाना है. इतनी बारिश हो रही है. आप चल भी नहीं सकती. मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं. 

महिला को बेटी के पास जाना था
अपनी शारीरिक चुनौतियों और खराब मौसम से जूझती हुई महिला, उस शख्स से कहती है कि वह अपनी बेटी के घर जाना चाहती है.तब शख्स पूछता है कि क्या आपको अपनी बेटी के घर तक जाने के लिए एक राइड चाहिए. इस पर महिला कहती है - हां और फफकने लगती है. फिर वह शख्स महिला को अपनी कार में बिठाता है और उसकी बेटी के घर तक छोड़ आता है.  

वीडियो के पीछे की पूरी कहानी इसके साथ पोस्ट किए गए कैप्शन में हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @flexnoahh नाम के हैंडल से यह वीडियो शेयर किया गया है. इसके साथ ही एक लंबा-चौड़ा कैप्शन भी पोस्ट किया गया है. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

बारिश में फंसी थी पैरेलाइज्ड महिला
वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है - मैंने एक लकवाग्रस्त महिला को बारिश में संघर्ष करते देखा. वह बस अपनी बेटी तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी. उसने सब कुछ छोड़ दिया था, अब अपनी बेटी के गैराज में रह रही है और उसके दिल में बस प्यार है. मैं रुका और उसे लिफ्ट दी ताकि वह सुरक्षित घर पहुंच सके. कभी-कभी, दया भावना का एक पल किसी की जीवन बदलने के लिए काफी होती है.

सोशल मीडिया पर लोगों ने की सराहना 
इस वीडियो पर यूजर्स ने अपने तरीके से प्रतिक्रियाएं दी.लोगों ने शख्स के इस अंदाज की तारीफ की. एक यूजर ने कमेंट किया - आपने असली भारतीय होने का सबूत दिया. वहीं एक अन्य ने लिखा -कमाल है भाई. तीसरे ने लिखा- भाई, आप सबसे बेहतरीन हैं.

