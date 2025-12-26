scorecardresearch
 
जिन लॉटरी से दुबई में करोड़ों रुपये जीतते हैं लोग, वो एक कितने रुपये की आती है?

यूएई से अक्सर प्रवासी भारतीयों की लॉटरी जीतने की खबरें सामने आती रहती हैं, जिनमें एक साधारण नौकरी करने वाले इंसान की रातों-रात किस्मत बदल जाती है. ऐसी कहानियां सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होती हैं.लेकिन सवाल यही है.इन खबरों की सच्चाई क्या है? ये लॉटरी कौन-सी होती है और उस टिकट की कीमत कितनी होती है, जो करोड़ों का इनाम दिला सकती है?

यूएई में लॉटरी का नाम आते ही दो स्कीम सबसे पहले जिक्र में आती हैं (सांकेतिक तस्वीर-Pexel)

दुबई और यूएई से अक्सर ऐसी खबरें सामने आती हैं, जहां साधारण नौकरी करने वाला कोई व्यक्ति लॉटरी का टिकट जीतकर रातों-रात करोड़पति बन जाता है. सोशल मीडिया पर ये कहानियां तेजी से वायरल होती हैं, लेकिन लोगों के मन में अब भी सवाल रहता है कि आखिर ये लॉटरी कौन-सी होती है, टिकट कितने का आता है और जीतने का सिस्टम क्या है.

यूएई में लॉटरी का नाम आते ही दो स्कीम सबसे पहले जिक्र में आती हैं. दुबई ड्यूटी फ्री मिलेनियम मिलियनेयर और बिग टिकट अबू धाबी.गल्फ मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक, हाल के महीनों में इन दोनों लॉटरी में भारतीयों की किस्मत कुछ इस तरह चमकी है कि सोशल मीडिया से लेकर प्रवासी भारतीय समुदाय तक इन जीतों की खूब चर्चा रही.

टिकट की कीमत कितनी होती है?

दुबई ड्यूटी फ्री मिलेनियम मिलियनेयर को भारतीयों के बीच खास माना जाता है. वजह यह है कि हर सीरीज में सिर्फ 5,000 टिकट जारी होती हैं. एक टिकट की कीमत 1,000 दिरहम (करीब 24,500 रुपये) होती है, जबकि विजेता को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी करीब 8.5 करोड़ रुपये मिलते हैं.टिकट दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से या ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट के जरिए खरीदी जा सकती है.

बिग टिकट की कीमत कितनी?

वहीं बिग टिकट अबू धाबी की लोकप्रियता भी तेजी से बढ़ी है. इसकी टिकट कीमत 500 दिरहम (करीब 12,200 रुपये) है, जबकि जैकपॉट अक्सर 25 से 30 मिलियन दिरहम तक पहुंच जाता है.कई बार एक खरीदो, एक मुफ्त या दो खरीदो, एक मुफ्त जैसे ऑफर भी आते हैं, जिस वजह से भारतीय प्रवासी समूह बनाकर टिकट लेना पसंद करते हैं.

खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, दिसंबर 2025 में कतर में काम कर रहे 10 भारतीय सहकर्मियों के एक ग्रुप ने दुबई ड्यूटी फ्री ड्रॉ में 1 मिलियन डॉलर जीता. टिकट एक सदस्य के नाम पर थी, लेकिन इनाम सभी में बराबर बांटा गया.इसी महीने सऊदी अरब में रहने वाले भारतीय राजन पी. वी. ने बिग टिकट में 25 मिलियन दिरहम (करीब 60 करोड़ रुपये) का जैकपॉट जीतकर सबको चौंका दिया. खास बात यह रही कि वे करीब 15 साल से लगातार टिकट खरीद रहे थे.

अनिल कुमार की कहानी

अबू धाबी में हाल ही में नए-नए अरबपति बने अनिल कुमार ने एक बिल्कुल आम सा लॉटरी टिकट खरीदा था, लेकिन उसी टिकट ने उनकी किस्मत बदल दी. यूएई लॉटरी के लकी डे ड्रॉ में अनिल कुमार को 100 मिलियन दिरहम का जैकपॉट मिला, जो भारतीय रुपये में 240 करोड़ से भी ज्यादा बैठता है. यह टिकट उन्होंने The UAE Lottery के लकी डे ड्रॉ से खरीदा था. खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस लॉटरी का एक टिकट सिर्फ 50 दिरहम (करीब 1,150 रुपये) का होता है. खास बात यह है कि टिकट की कीमत हमेशा एक जैसी रही है.

---- समाप्त ----
