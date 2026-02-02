शादी कोई इमरजेंसी नहीं है, काम पर आओ! सगाई से पहले बॉस का आदेश सुन हैरान हो गई कर्मचारी

एक कर्मचारी ने हाल ही में सोशल मीडिया रेडिट पर एक पोस्ट कर परेशान करने वाली एक घटना शेयर की है. पोस्ट में महिला ने लिखा कि अचानक उसके बॉस ने कुछ ऐसा बोला कि वह सुनकर हैरान हो गई. कर्मचारी के मुताबिक. सगाई से ठीक पहले ही उनके बॉस ने कहा कि शादी कोई इमरजेंसी नहीं है, काम पर आओ!

इस आदेश ने न केवल उनकी खुशी में बाधा डाली बल्कि उसे पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लेवल पर तनाव में डाल दिया.

पोस्ट में हुआ इन बातों का जिक्र

पोस्ट में महिला ने लिखा कि उसे दिनभर जूम कॉल्स पर रहना पड़ता है और काम से जुड़े हर घंटे अपडेट देनाी होती है. हर छोटी बात पर नजर रखी जाती है. इतना ही नहीं बल्कि ऑफिस ने जियो फेंसिंग भी शुरू कर दी है, ताकि कोई भी कर्मचारी 120 किलोमीटर से ज्यादा दूर जाकर काम न कर सके.

महीनों पहले छिट्टी के लिए किया था मेल

कर्मचारी ने यह भी बताया कि उसने छुट्टी के लिए दो महीने पहले ही मेल कर दिया था. उसने अपने मैनेजर को अपनी सगाई और शादी को लेकर जानकारी दी थी. लेकिन बावजूद इसके कंपनी की ओर से कोई तैयारी नहीं की गई थी. लेकिन जैसे ही सगाई और शादी का टाइम करीब आया, तो कंपनी उम्मीद कर रही है कि वीकेंड पर भी काम करें.

महिला ने बताया कि मैंने अपनी जिम्मेदारियों को कभी हल्के में नहीं लिया. काम भी समय पर पूरे किए. कर्मचारी ने आगे यह भी बताया कि उसका मैनेजन उसके काम के बारे में नहीं जानता है और अधिकतर समय पहुंच से बाहर रहता है.

यूजर्स ने दिया महिला का साथ

सोशल मीडिया रेडिट पर इस पोस्ट को अब तक हजारों लोग पढ़ चुके हैं और अपनी प्रतिक्रिया शेयर कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि जब हर चीज हाई प्रायोरिटी होती है, तो कुछ भी प्रायोरिटी नहीं रहता. हालांकि, इस दौरान कुछ ने अपने अच्छे मैनेजर के बारे में भी बीत की. एक यूजर ने अपने साथ हुई एक घटना के बारे में बताया कि भूल से उसकी मैनेजर ने उसे सगाई वाले दिन कॉल कर दिया था और जब उसे ये बात मालूम चली, तो उसने उससे मांगी मांगी.





