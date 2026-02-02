scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

शादी कोई इमरजेंसी नहीं है, काम पर आओ! सगाई से पहले बॉस का आदेश सुन हैरान हो गई कर्मचारी

एक बड़ी कंपनी में काम करने वाली एक महिला कर्मचारी अपने साथ हुई एक घटना को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है. महिला ने बताया कि अपनी सगाई के ठीक पहले वह ऐसे मुश्किल में फंस गई, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया. उसके बॉस ने उसे कहा कि शादी कोई इमरजेंसी नहीं है, काम पर आओ! इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर टॉक्सिक वर्क कल्चर को लेकर नई बहस छोड़ दी है.

Advertisement
X
एक कर्मचारी ने हाल ही में सोशल मीडिया रेडिट पर एक पोस्ट कर परेशान करने वाली एक घटना शेयर की है. (Photo:Pexels)
एक कर्मचारी ने हाल ही में सोशल मीडिया रेडिट पर एक पोस्ट कर परेशान करने वाली एक घटना शेयर की है. (Photo:Pexels)

एक कर्मचारी ने हाल ही में सोशल मीडिया रेडिट पर एक पोस्ट कर परेशान करने वाली एक घटना शेयर की है. पोस्ट में महिला ने लिखा कि अचानक उसके बॉस ने कुछ ऐसा बोला कि वह सुनकर हैरान हो गई. कर्मचारी के मुताबिक. सगाई से ठीक पहले ही उनके बॉस ने कहा कि शादी कोई इमरजेंसी नहीं है, काम पर आओ!

इस आदेश ने न केवल उनकी खुशी में बाधा डाली बल्कि उसे पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लेवल पर तनाव में डाल दिया. 

पोस्ट में हुआ इन बातों का जिक्र 

सम्बंधित ख़बरें

Mamata Banerjee
'जब दिल्ली में ब्लास्ट होता है तब...', बंग भवन के बाहर पुलिस की तैनाती देख भड़कीं ममता
हिंदू शरणार्थियों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा सवाल
पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों के विस्थापन पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
बदलते समय के साथ AI को लेकर कई तरह की बातें सामने आने लगीं हैं. (Photo :Pexels)
'डिग्री काम नहीं आती, अब ये ट्रेनिंग कर रहा, 45 लाख तक होगी कमाई...' AI से परेशान शख्स की कहानी
इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनने का शानदार मौका. (Photo: Pexels)
ग्रेजुएट उम्मीदवारों के पास आर्मी में नौकरी का मौका, ऑफिसर बनने का है शानदार चांस
वीडियो में एक मजदूर को भारी सामान के साथ छठी मंजिल तक सीढ़ियों से जाते हुए देखा जा सकता है. (Photo: x/@Abhishekkkk10)
6वीं मंज़िल तक बोझ ढोता मजदूर… सोसायटी ने लिफ्ट नहीं दी, वीडियो वायरल

पोस्ट में महिला ने लिखा कि उसे दिनभर जूम कॉल्स पर रहना पड़ता है और काम से जुड़े हर घंटे अपडेट देनाी होती है. हर छोटी बात पर नजर रखी जाती है. इतना ही नहीं बल्कि ऑफिस ने जियो फेंसिंग भी शुरू कर दी है, ताकि कोई भी कर्मचारी 120 किलोमीटर से ज्यादा दूर जाकर काम न कर सके. 

महीनों पहले छिट्टी के लिए किया था मेल 

कर्मचारी ने यह भी बताया कि उसने छुट्टी के लिए दो महीने पहले ही मेल कर दिया था. उसने अपने मैनेजर को अपनी सगाई और शादी को लेकर जानकारी दी थी. लेकिन बावजूद इसके कंपनी की ओर से कोई तैयारी नहीं की गई थी. लेकिन जैसे ही सगाई और शादी का टाइम करीब आया, तो कंपनी उम्मीद कर रही है कि वीकेंड पर भी काम करें.

Advertisement

Viral Post

महिला ने बताया कि मैंने अपनी जिम्मेदारियों को कभी हल्के में नहीं लिया. काम भी समय पर पूरे किए. कर्मचारी ने आगे यह भी बताया कि उसका मैनेजन उसके काम के बारे में नहीं जानता है और अधिकतर समय पहुंच से बाहर रहता है. 

यूजर्स ने दिया महिला का साथ 

सोशल मीडिया रेडिट पर इस पोस्ट को अब तक हजारों लोग पढ़ चुके हैं और अपनी प्रतिक्रिया शेयर कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि जब हर चीज हाई प्रायोरिटी होती है, तो कुछ भी प्रायोरिटी नहीं रहता. हालांकि, इस दौरान कुछ ने अपने अच्छे मैनेजर के बारे में भी बीत की. एक यूजर ने अपने साथ हुई एक घटना के बारे में बताया कि भूल से उसकी मैनेजर ने उसे सगाई वाले दिन कॉल कर दिया था और जब उसे ये बात मालूम चली, तो उसने उससे मांगी मांगी.


 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement