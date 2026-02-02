फ्लाइट में नशे में यात्री ने उतार फेंके सारे कपड़े, क्रू से भिड़ा… करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग

सोशल मीडिया पर इन दिनों फ्लाइट में हंगामा करने वाले एक यात्री का वीडियो तेजी से वायरल है. डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना 29 जनवरी की है, जब वियतनाम के न्हा ट्रांग से बैंकॉक जा रही एक इंटरनेशनल एयरएशिया फ्लाइट में अचानक अफरा-तफरी मच गई. उड़ान के कुछ ही मिनट बाद एक यात्री ने अजीब हरकतें शुरू कर दीं, जिसके बाद हालात इतने बिगड़ गए कि विमान को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी.

रिपोर्ट्स के अनुसार, रूसी भाषा बोलने वाला यह शख्स टेक-ऑफ के तुरंत बाद असामान्य व्यवहार करने लगा और ऐसा लग रहा था कि वह नशे में है. यात्रियों ने बताया कि उसकी बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी. अचानक उसने अपने कपड़े उतारना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में वह सिर्फ अंडरवियर में केबिन में इधर-उधर दौड़ने लगा. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, उसने कई बार वॉशरूम के चक्कर लगाए, फिर केबिन क्रू के साथ उसकी बहस शुरू हो गई और देखते ही देखते वह पूरी तरह आक्रामक हो गया.

पूरी फ्लाइट में किया हंगामा

केबिन क्रू ने बताया कि वह बार-बार चिल्ला रहा था, धमकियां दे रहा था और यहां तक कि विमान का दरवाजा खोलने की मांग पर अड़ गया. उसने दावा किया कि वह विमान से कूदना चाहता है, जिससे यात्रियों में दहशत फैल गई. एक यात्री ने बताया कि वह लगातार चिल्लाकर कह रहा था-फ्लाइट अटेंडेंट्स से कहो दरवाजा खोलें, क्या वे चाहते हैं कि हम यहां मर जाएं? यात्रियों ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह बार-बार लड़ाई भड़काने की कोशिश करता रहा.

देखें वायरल वीडियो

Русский турист на рейсе Нячанг — Бангкок после посадки прыгнул без трапа, повредил ногу и попытался сбежать.

Не дотерпел - сильно русский дух стремился наружу из тесной оболочки самолета! pic.twitter.com/EgsDP4xzMj — FAKE OFF (@fakeofforg) January 30, 2026

एक टेलीग्राम रिपोर्ट में कहा गया कि अंत में वह सिर्फ अंडरवियर में दौड़ता हुआ पूरी केबिन में भागने लगा और विमान से कूदकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगा. स्थिति बेकाबू होती देख क्रू ने सभी यात्रियों और स्टाफ की सुरक्षा को देखते हुए तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग का फैसला लिया.

विमान के जमीन पर उतरते ही यह शख्स बिना अनुमति बाहर भागने लगा और इसी दौरान उसका पैर घायल हो गया. हालांकि, एयरपोर्ट पर मौजूद थाई पुलिस ने तुरंत उसे पकड़ लिया और हिरासत में ले लिया. फिलहाल यात्री से पूछताछ जारी है और यह जांच की जा रही है कि वह नशे में था या मानसिक तौर पर अस्थिर.



