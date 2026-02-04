इंग्लैंड की वो जादुई जगहें जहां हुई 'ब्रिजर्टन' की शूटिंग, खूबसूरती देख हार बैठेंगे दिल

अगर आप 'ब्रिजर्टन' वेब सीरीज के फैन हैं और सोचते हैं कि पुराने इंग्लैंड की शाही गलियों में राजा-महाराजाओं की तरह घूमने का मजा कैसा होता होगा, तो अब अपनी कल्पना को हकीकत में बदलने का मौका है. इस सीरीज ने रोमांस, शाही जीवन और भव्य डांस बॉल्स दिखाकर सभी का दिल जीत लिया है. अब जबकि ब्रिजर्टन का सीजन 4 भी फैंस के बीच धूम मचा रहा है, तो क्यों न आप भी इंग्लैंड के उन जादुई कोनों की सैर करें जहां यह शाही दुनिया आज भी सच में महसूस होती है.

लंदन का रेंजर हाउस और शाही गलियां

ब्रिजर्टन परिवार का वो खूबसूरत घर तो आपको याद ही होगा जिसकी दीवारों पर फूलों की लताएं लटकी रहती हैं. असल में यह लंदन के ग्रीनविच में स्थित 'रेंजर हाउस' है. लाल ईंटों से बनी यह हवेली बाहर से जितनी सुंदर दिखती है, उतनी ही आलीशान इसके भीतर की आर्ट गैलरी भी है. इतना ही नहीं, अगर आप महारानी के महल वाले दृश्य देखना चाहते हैं, तो वेस्टमिंस्टर का लैंकेस्टर हाउस और हैम्पटन कोर्ट पैलेस आपको सीधे शो के सेट पर होने का अहसास कराएंगे. यही नहीं, यहां की संगमरमर की दीवारें और लंबी गैलरी आज भी उसी शाही दौर की गवाही देती हैं.

'ब्रिजर्टन' परिवार का वो शाही आशियाना (Photo: Instagram/Netflix)

बाथ शहर का ऐतिहासिक आकर्षण

अगर आप फेदरिंगटन परिवार के घर या लेडी डैनबरी के महल को करीब से देखना चाहते हैं, तो आपको 'बाथ' शहर जरूर जाना चाहिए. यहां का रॉयल क्रिसेंट इलाका अपनी खास बनावट के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है. इसके अलावा, यहां स्थित होलबर्न म्यूजियम ऑफ आर्ट ही वो जगह है जिसे शो में लेडी डैनबरी के निवास के तौर पर दिखाया गया है. यहाँ की सड़कों पर टहलते हुए आपको ऐसा लगेगा मानो आप किसी ऐतिहासिक फिल्म का हिस्सा बन गए हों. यही नहीं, यहाँ के म्यूजियम में जाकर आप पुराने जमाने की पारंपरिक पोशाकें पहनने का लुत्फ भी उठा सकते हैं.

बकिंघमशायर और हर्टफोर्डशायर के आलीशान ठिकाने

ब्रिजर्टन परिवार के घर के अंदर जो शानदार हॉल और घुमावदार सीढ़ियां दिखती हैं, उनकी शूटिंग बकिंघमशायर के हाल्टन हाउस में की गई है. यही नहीं, परिवार का वो बड़ा सा कंट्री होम (ऑब्रे हॉल) असल में हर्टफोर्डशायर का व्रोथम पार्क है, जो 2500 एकड़ में फैला हुआ है. इसके अलावा, इसी इलाके में स्थित हैटफील्ड हाउस में फेदरिंगटन परिवार के घर के अंदरूनी दृश्यों को फिल्माया गया है. इस जगह की भव्यता और पुराने जमाने का आकर्षण किसी को भी मंत्रमुग्ध करने के लिए काफी है.

घूमने का सही समय और तरीका

ब्रिजर्टन स्टाइल में इंग्लैंड घूमने का सबसे अच्छा समय वसंत या गर्मियों की शुरुआत है. उस वक्त यहां के बगीचे फूलों से लदे होते हैं और हल्की धूप इन इमारतों की खूबसूरती में चार चांद लगा देती है. इसके अलावा, यहां घूमने के लिए आपको भाग-दौड़ करने की जरूरत नहीं है, बस लंदन को अपना बेस बनाएं और एक हफ्ते के भीतर इन सभी जगहों को आसानी से कवर करें.



