सिंगापुर की ये 5 जगहें, जो तस्वीरों से भी ज्यादा हकीकत में लगती हैं कमाल

जब भी हम विदेश घूमने का मन बनाते हैं, तो सबसे पहला ख्याल बजट, सुरक्षा और खूबसूरती का आता है. इन तीनों ही पैमानों पर सिंगापुर दुनिया के सबसे पसंदीदा वेकेशन स्पॉट में से एक है. दक्षिण पूर्व एशिया का यह छोटा सा द्वीपीय देश अपनी चमचमाती सफाई, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और गगनचुंबी इमारतों के लिए मशहूर है. अक्सर लोग सोशल मीडिया पर सिंगापुर की चकाचौंध भरी तस्वीरें देखकर यहां आने का मन बनाते हैं, लेकिन हकीकत में यहां का अनुभव उन डिजिटल तस्वीरों के मुकाबले कहीं ज्यादा जीवंत और भव्य है. अगर आप अपने परिवार या पार्टनर के साथ एक अंतरराष्ट्रीय ट्रिप की योजना बना रहे हैं, तो सिंगापुर की इन जगहों के बारे में जरूर जानें, जो अपनी खूबसूरती से किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकती हैं.

1. लिटिल इंडिया

सिंगापुर में रहकर भी अगर आप भारत की खुशबू महसूस करना चाहते हैं, तो 'लिटिल इंडिया' से बेहतर कोई विकल्प नहीं है. सांस्कृतिक रूप से बेहद जीवंत यह क्षेत्र अपनी रंगीन सड़कों और गुलजार बाजारों के लिए मशहूर है. इतना ही नहीं, पारंपरिक भारतीय मसालों की महक आपको एक पल के लिए भी यह अहसास नहीं होने देगी कि आप परदेस में हैं. मंदिरों की बारीक नक्काशी और स्थानीय रेस्टोरेंट्स में मिलने वाला शुद्ध भारतीय स्वाद इस जगह को पर्यटकों के बीच बेहद खास बनाता है.

2. चाइना टाउन

सोशल मीडिया पर आपने चाइना टाउन की जगमगाती लाल लालटेन वाली तस्वीरें हजारों बार देखी होंगी, लेकिन हकीकत में यहां का माहौल कुछ और ही जादुई होता है. 1820 के दशक में बसा यह इलाका सिंगापुर की ऐतिहासिक विरासत को संजोए हुए है. इसके अलावा, यहां की प्राचीन इमारतें, सुंदर कलाकृतियां और संकरी गलियों में छिपे छोटे-छोटे म्यूजियम इतिहास प्रेमियों के लिए किसी खजाने से कम नहीं हैं. शाम के वक्त इस जगह की रौनक देखने लायक होती है.

3. सेंटोसा द्वीप

एडवेंचर के शौकीनों के लिए 'सेंटोसा आइलैंड' किसी स्वर्ग जैसा है. इस द्वीप तक पहुंचने के लिए केबल कार का सफर आपको पूरे समंदर का विहंगम नजारा दिखाता है. यही नहीं, यहां की साफ-सुथरी सड़कें और शांत बीच सुकून के कुछ पल बिताने के लिए सबसे बेहतरीन माने जाते हैं. सैलानी यहां घंटों समंदर के ठंडे पानी में मस्ती कर सकते हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर की एडवेंचर एक्टिविटीज का आनंद ले सकते हैं.

4. मरीना बे सैंड्स

सिंगापुर की पहचान बन चुकी नाव के आकार वाली यह इमारत इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है. मरीना बे सैंड्स उन लोगों के लिए एक पसंदीदा जगह है जो शाही जीवनशैली पसंद करते हैं. इसके तीन 55-मंजिला टावरों में बने लग्जरी सुइट्स और छत पर बना दुनिया का सबसे बड़ा इन्फिनिटी पूल आपकी ट्रिप को यादगार बना देगा. तस्वीरों में दिखने वाली यह भव्य इमारत जब असल में आपकी आंखों के सामने होती है, तो आप इसकी विशालता देख दंग रह जाएंगे.

5. सिविक जिला

अगर आपको पुरानी और भव्य इमारतें देखने का शौक है, तो सिविक जिला आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगा. यहां आप ब्रिटिश काल की ऐतिहासिक इमारतों का दीदार कर सकते हैं, जो आज भी अपने भीतर इतिहास की कला को समेटे हुए हैं. यहां की नेशनल गैलरी और एशियन सिविलाइजेशन म्यूजियम देखना अपने आप में एक अलग अनुभव है. इसके अलावा, यहां की नदी में बोटिंग का लुत्फ उठाते हुए शहर की खूबसूरती को निहारना तस्वीरों से कहीं ज्यादा सुकून भरा होता है.



