'फ्री' मनाएं वेलेंटाइन डे, दिल्ली की ये 5 जगहें कपल्स के लिए परफेक्ट

वैलेंटाइन डे पर अपने पार्टनर को खुश करने के लिए महंगे खर्च की जरूरत नहीं, बल्कि सही जगह और साथ ही सबसे जरूरी है. दिल्ली में कई ऐसी जगहें हैं जहां आप बिना एक भी रुपया खर्च किए अपनी डेट को खास और यादगार बना सकते हैं.

इंडिया गेट की रोशनी में पार्टनर के साथ बिताएं यादगार शाम (Photo: Pexels)
फरवरी की शुरुआत होते ही फिजाओं में प्यार की गर्माहट महसूस होने लगती है, लेकिन इसके साथ ही कपल्स के मन में एक बड़ी चिंता भी घर कर जाती है. यह फिक्र वेलेंटाइन डे पर होने वाले भारी-भरकम खर्च और एक अच्छे डेस्टिनेशन के चुनाव को लेकर होती है. अगर आप भी इस कशमकश में हैं कि कम बजट में पार्टनर को कहां ले जाएं, तो अब आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. दिल्ली दिलवालों का शहर है और यहां कई ऐसे खूबसूरत कोने मौजूद हैं, जहां आप बिना एक भी रुपया खर्च किए 14 फरवरी को बेहद खास बना सकते हैं. चलिए जानते हैं राजधानी की उन 'फ्री' लोकेशन्स के बारे में, जो अपनी खूबसूरती से आपकी डेट को यादगार बना देंगी.

1. लोधी गार्डन

लोधी रोड पर स्थित यह बाग कपल्स की पहली पसंद माना जाता है. चारों तरफ फैली मखमली घास और सदियों पुराने ऐतिहासिक मकबरे इस आशियाने को एक जादुई अहसास देते हैं. इतना ही नहीं, यहां की खामोशी में आप घंटों बैठकर अपने पार्टनर के साथ दिल की बातें साझा कर सकते हैं. अगर आप दोनों को फोटोग्राफी का शौक है, तो यहां के नजारे आपके सोशल मीडिया के लिए शानदार तस्वीरों का मौका देते हैं.

2. महरौली की ऐतिहासिक इमारतें

अगर आप और आपके पार्टनर को इतिहास और पुरानी इमारतें पसंद हैं, तो महरौली का यह इलाका आपके लिए बेहतरीन रहेगा. यहां 10वीं शताब्दी से लेकर अंग्रेजी दौर तक के कई ऐतिहासिक स्मारक देखने को मिलते हैं. ससबसे अच्छी बात यह है कि यहां मौजूद कई ऐतिहासिक स्मारकों को बिना किसी टिकट के देखा जा सकता है, जिससे आपकी डेट बिना खर्च के भी खास और यादगार बन जाती है.

3. इंडिया गेट

दिल्ली की शान कहे जाने वाले इंडिया गेट पर शाम बिताने का मजा ही अलग है. जैसे ही सूरज ढलता है, सजा हुआ कर्तव्य पथ और चारों ओर की रोशनी इस जगह को और भी खूबसूरत बना देती है. इतना ही नहीं, ठंडी हवा में अपने पार्टनर के साथ टहलते हुए फव्वारों की अटखेलियां देखना वेलेंटाइन डे के पलों को और खास कर देता है. सबसे अच्छी बात यह है कि यहां घूमने के लिए किसी तरह का टिकट नहीं चाहिए.

4. लोटस टेम्पल

कालकाजी के पास स्थित यह मंदिर अपनी अद्भुत बनावट और असीम शांति के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है. कमल के फूल की पंखुड़ियों जैसी आकृति वाला यह स्थान उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो शोर-शराबे से दूर सुकून की तलाश में हैं. इसके अलावा, यहां के सुसज्जित बगीचे और भीतर की शांति आपको पार्टनर के और करीब महसूस कराएगी. मुफ्त प्रवेश होने के कारण यह बजट की चिंता किए बिना घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह है.

5. डियर पार्क और हौज खास

दक्षिण दिल्ली का यह इलाका युवाओं के बीच सबसे ज्यादा लोकप्रिय है. यहां आप डियर पार्क की प्राकृतिक सुंदरता के बीच हिरणों और झील के पास बैठ सकते हैं. यही नहीं, इस पार्क से जुड़ा हुआ ऐतिहासिक किला और वहां की पुरानी दीवारें सूर्यास्त देखने के लिए शानदार पॉइंट हैं. इसके साथ ही, आप आसपास की गलियों की रौनक देख सकते हैं और बिना पैसे खर्च किए इस खुशनुमा माहौल का हिस्सा बन सकते हैं.

