वेलेंटाइन डे पर सिंगल होने का न करें गम, सोलो ट्रिप के लिए ये शहर हैं बेस्ट

फरवरी का महीना आते ही चारों तरफ वेलेंटाइन डे की चर्चा शुरू हो जाती है. अक्सर माना जाता है कि यह दिन सिर्फ कपल्स के लिए है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह मौका खुद से प्यार करने का भी हो सकता है? अगर इस बार आपके पास कोई पार्टनर नहीं है, तो मायूस होने के बजाय अपना बैग पैक कीजिए.

भारत में कुछ ऐसे शहर हैं जिनकी खूबसूरती और शांति आपको अकेलेपन का एहसास नहीं होने देगी, बल्कि आपको खुद की कंपनी से प्यार करा देगी. आइए जानते हैं उन रोमांटिक शहरों के बारे में, जहां की गलियां और नजारे इस वेलेंटाइन आपका दिल जीत लेंगे.

झीलों की शहर उदयपुर में खुद को ढूंढना

राजस्थान का उदयपुर सिर्फ कपल्स के लिए ही नहीं, बल्कि अकेले घूमने वालों के लिए भी किसी जन्नत से कम नहीं है. झीलों के इस शहर में जब आप पिछोला झील के किनारे बैठकर सूर्यास्त देखते हैं, तो वो पल आपको एक जादुई दुनिया में ले जाता है. इतना ही नहीं, सिटी पैलेस की बारीक नक्काशी और वहां का शाही अंदाज आपको इतिहास के करीब ले आता है. यहां अकेले बोट राइड करना और शाम को किसी रूफटॉप कैफे में बैठकर शहर की रोशनी को निहारना एक ऐसा अनुभव है, जिसे आप उम्र भर नहीं भूलेंगे.

पांडिचेरी गलियों में सुकून का अहसास

अगर आपको शांति और सादगी पसंद है, तो पांडिचेरी आपके लिए सबसे बेहतरीन जगह है. यहां के 'फ्रेंच क्वार्टर' की रंग-बिरंगी गलियों में अकेले टहलना अपने आप में एक थेरेपी जैसा है. इसके अलावा, यहां के शांत समुद्र तट और यहां की कैफे संस्कृति सोलो ट्रैवलर्स को बहुत रास आती है. आप किसी भी छोटे से कैफे में बैठकर अपनी पसंदीदा किताब पढ़ सकते हैं या बस समुद्र की लहरों को घंटों सुन सकते हैं. यही वह जगह है जहां आप भीड़ में होकर भी सुकून भरा एकांत खोज सकते हैं.

धर्मशाला के पहाड़ों की गोद में आध्यात्मिक शांति

हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला उन लोगों के लिए है जो प्रकृति के साथ-साथ रूहानी सुकून भी चाहते हैं. ऊंचे पहाड़, चारों तरफ फैली हरियाली और तिब्बती संस्कृति का प्रभाव यहां की हवाओं में एक अलग ही शांति भर देता है. यही नहीं, यहां के छोटे-छोटे कैफे में पहाड़ी चाय की चुस्की लेना और मोनेस्ट्री में बैठकर ध्यान लगाना आपको खुद से जोड़ता है. अगर आप खुद को समय देना चाहते हैं, तो यहां के बर्फीले रास्तों पर अकेले चलना आपको एक नई ऊर्जा से भर देगा.

हम्पी के पत्थरों में कैद जादुई इतिहास

इतिहास और पुरानी वास्तुकला में दिलचस्पी रखने वालों के लिए हम्पी से बेहतर कोई विकल्प नहीं हो सकता. तुंगभद्रा नदी के किनारे बसे इस प्राचीन शहर की हर एक संरचना एक कहानी कहती है. इतना ही नहीं, यहां के विशाल पत्थरों और खंडहरों के बीच अकेले घूमना आपको एक अलग ही रोमांच का अहसास कराता है. यहां का शांत माहौल और प्राचीन मंदिरों की भव्यता आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि अकेले सफर करना कितना सुखद हो सकता है.

प्रकृति और सादगी का संगम देहरादून

हिमालय की तलहटी में बसा देहरादून उन लोगों के लिए है जिन्हें शोर-शराबे से दूर रहना पसंद है. यहां की ठंडी हवाएं और चारों तरफ फैले घने जंगल सोलो ट्रिप के लिए एकदम सही माहौल तैयार करते हैं. इसके अलावा, यहां की शांति और प्रकृति के करीब रहने का मौका आपको यह महसूस कराता है कि खुश रहने के लिए किसी और की नहीं, बल्कि एक खूबसूरत नजरिए की जरूरत है. यहां की गलियों में घूमते हुए आपको यकीन हो जाएगा कि वेलेंटाइन डे पर खुद को दिया गया यह सोलो ट्रिप का तोहफा वाकई अनमोल है.



