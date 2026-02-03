scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

वेलेंटाइन डे पर सिंगल होने का न करें गम, सोलो ट्रिप के लिए ये शहर हैं बेस्ट

वेलेंटाइन डे सिर्फ कपल्स के लिए नहीं है, यह खुद से प्यार करने और अपनी ट्रिप को खास बनाने का मौका भी है. अगर इस वेलेंटाइन आप अकेले हैं, तो ये रोमांटिक शहर आपकी यात्रा को यादगार और दिल छू लेने वाला अनुभव बना सकते हैं.

Advertisement
X
पहाड़ों की गोद में खुद की तलाश (Photo: Pexels)
पहाड़ों की गोद में खुद की तलाश (Photo: Pexels)

फरवरी का महीना आते ही चारों तरफ वेलेंटाइन डे की चर्चा शुरू हो जाती है. अक्सर माना जाता है कि यह दिन सिर्फ कपल्स के लिए है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह मौका खुद से प्यार करने का भी हो सकता है? अगर इस बार आपके पास कोई पार्टनर नहीं है, तो मायूस होने के बजाय अपना बैग पैक कीजिए.

भारत में कुछ ऐसे शहर हैं जिनकी खूबसूरती और शांति आपको अकेलेपन का एहसास नहीं होने देगी, बल्कि आपको खुद की कंपनी से प्यार करा देगी. आइए जानते हैं उन रोमांटिक शहरों के बारे में, जहां की गलियां और नजारे इस वेलेंटाइन आपका दिल जीत लेंगे.

झीलों की शहर उदयपुर में खुद को ढूंढना

सम्बंधित ख़बरें

पहाड़ों की सैर और चॉकलेट का स्वाद, क्या देखा है भारत का यह 'चॉकलेट टाउन'
'धुरंधर' में दिखा पाकिस्तान का खौफनाक ल्यारी, रूह कंपा देने वाला है खूनी इतिहास
Valentines Day Special (Photo: ITG)
सिर्फ 4 मिनट में बनाएं रेड वेलवेट केक, शेफ कुणाल कपूर ने बताई आसान रेसिपी
वेलेंटाइन डे पर पार्टनर को करना है इम्प्रेस, दिल्ली की ये 5 लोकेशन हैं डेट के लिए बेस्ट
Valentine's Week List 2026 (Photo: ITG)
कब से शुरू हो रहा है वैलेंटाइन वीक? रोज डे से वैलेंटाइन डे तक की पूरी लिस्ट

राजस्थान का उदयपुर सिर्फ कपल्स के लिए ही नहीं, बल्कि अकेले घूमने वालों के लिए भी किसी जन्नत से कम नहीं है. झीलों के इस शहर में जब आप पिछोला झील के किनारे बैठकर सूर्यास्त देखते हैं, तो वो पल आपको एक जादुई दुनिया में ले जाता है. इतना ही नहीं, सिटी पैलेस की बारीक नक्काशी और वहां का शाही अंदाज आपको इतिहास के करीब ले आता है. यहां अकेले बोट राइड करना और शाम को किसी रूफटॉप कैफे में बैठकर शहर की रोशनी को निहारना एक ऐसा अनुभव है, जिसे आप उम्र भर नहीं भूलेंगे.

Advertisement

यह भी पढ़ें: जेब पर नहीं पड़ेगा बोझ, पार्टनर भी खुश! वेलेंटाइन वीक लिए बेस्ट हैं ये 5 टूरिस्ट स्पॉट

पांडिचेरी गलियों में सुकून का अहसास

अगर आपको शांति और सादगी पसंद है, तो पांडिचेरी आपके लिए सबसे बेहतरीन जगह है. यहां के 'फ्रेंच क्वार्टर' की रंग-बिरंगी गलियों में अकेले टहलना अपने आप में एक थेरेपी जैसा है. इसके अलावा, यहां के शांत समुद्र तट और यहां की कैफे संस्कृति सोलो ट्रैवलर्स को बहुत रास आती है. आप किसी भी छोटे से कैफे में बैठकर अपनी पसंदीदा किताब पढ़ सकते हैं या बस समुद्र की लहरों को घंटों सुन सकते हैं. यही वह जगह है जहां आप भीड़ में होकर भी सुकून भरा एकांत खोज सकते हैं.

धर्मशाला के पहाड़ों की गोद में आध्यात्मिक शांति

हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला उन लोगों के लिए है जो प्रकृति के साथ-साथ रूहानी सुकून भी चाहते हैं. ऊंचे पहाड़, चारों तरफ फैली हरियाली और तिब्बती संस्कृति का प्रभाव यहां की हवाओं में एक अलग ही शांति भर देता है. यही नहीं, यहां के छोटे-छोटे कैफे में पहाड़ी चाय की चुस्की लेना और मोनेस्ट्री में बैठकर ध्यान लगाना आपको खुद से जोड़ता है. अगर आप खुद को समय देना चाहते हैं, तो यहां के बर्फीले रास्तों पर अकेले चलना आपको एक नई ऊर्जा से भर देगा.

Advertisement

हम्पी के पत्थरों में कैद जादुई इतिहास

इतिहास और पुरानी वास्तुकला में दिलचस्पी रखने वालों के लिए हम्पी से बेहतर कोई विकल्प नहीं हो सकता. तुंगभद्रा नदी के किनारे बसे इस प्राचीन शहर की हर एक संरचना एक कहानी कहती है. इतना ही नहीं, यहां के विशाल पत्थरों और खंडहरों के बीच अकेले घूमना आपको एक अलग ही रोमांच का अहसास कराता है. यहां का शांत माहौल और प्राचीन मंदिरों की भव्यता आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि अकेले सफर करना कितना सुखद हो सकता है.

यह भी पढ़ें: कम बजट में चाहिए बॉलीवुड जैसी लोकेशन, इन 5 जगहों पर बनेगी शानदार रील

प्रकृति और सादगी का संगम देहरादून

हिमालय की तलहटी में बसा देहरादून उन लोगों के लिए है जिन्हें शोर-शराबे से दूर रहना पसंद है. यहां की ठंडी हवाएं और चारों तरफ फैले घने जंगल सोलो ट्रिप के लिए एकदम सही माहौल तैयार करते हैं. इसके अलावा, यहां की शांति और प्रकृति के करीब रहने का मौका आपको यह महसूस कराता है कि खुश रहने के लिए किसी और की नहीं, बल्कि एक खूबसूरत नजरिए की जरूरत है. यहां की गलियों में घूमते हुए आपको यकीन हो जाएगा कि वेलेंटाइन डे पर खुद को दिया गया यह सोलो ट्रिप का तोहफा वाकई अनमोल है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    T20 World Cup 2026
    Advertisement