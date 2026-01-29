scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कम बजट में चाहिए बॉलीवुड जैसी लोकेशन, इन 5 जगहों पर बनेगी शानदार रील

आज ट्रैवल सिर्फ घूमने का नाम नहीं रहा, बल्कि सोशल मीडिया पर छाने का सबसे आसान तरीका बन चुका है. खासकर Gen-Z के लिए वही जगह खास है, जो रील बनते ही वायरल हो जाए और बजट भी न बिगाड़े.

Advertisement
X
भारत के इन कोनों में छिपा है हर मुसाफिर के लिए एक परफेक्ट इंस्टाग्राम शॉट (Photo: Pexels)
भारत के इन कोनों में छिपा है हर मुसाफिर के लिए एक परफेक्ट इंस्टाग्राम शॉट (Photo: Pexels)

आज के दौर में घूमना सिर्फ मन की शांति के लिए नहीं, बल्कि सोशल मीडिया फीड को शानदार बनाने के लिए भी होता है. खासकर Gen-Z मुसाफिरों के लिए अब वही जगह हॉट डेस्टिनेशन है, जो 'रील-रेडी' हो. यानी वहां के नजारे, कैफे और गलियां ऐसी हों जिन्हें देखते ही इंस्टाग्राम पर लाइक्स और कमेंट्स की बौछार हो जाए. अगर आप भी किसी ऐसी ही ट्रिप की तलाश में हैं जहां कम बजट में आपको बॉलीवुड फिल्म जैसा बैकग्राउंड मिल जाए, तो यह लिस्ट आपके लिए है. जहां की तस्वीरें आपके दोस्तों को आपसे जलने पर मजबूर कर देंगी.

समंदर, रंगीन गलियां और सुकून वाली वाइब्स

अगर आप समंदर के शौकीन हैं और अपनी रील में वाइब्स चाहते हैं, तो गोवा की फोंटेनहास गलियां आपका इंतजार कर रही हैं. पुर्तगाली वास्तुकला से सजी ये पीली और नीली दीवारें आपको भारत में रहकर यूरोप का अहसास कराती हैं. यहां के बीच-साइड कैफे और सूर्यास्त के नजारे आपके फीड को रंगीन बना देते हैं. थोड़ा और शांति की तलाश है, तो पुदुचेरी (पॉन्डिचेरी) का व्हाइट टाउन किसी स्वप्नलोक से कम नहीं है. फ्रांसीसी विरासत को समेटे यहां के पीले घर और सुंदर बुटीक कैफे रील बनाने के लिए सबसे एस्थेटिक बैकग्राउंड देते हैं. वहीं केरल के एलेप्पी में पानी पर तैरते हाउसबोट्स और नारियल के पेड़ों के बीच से गुजरती नाव की तस्वीरें आपके इंस्टाग्राम को एक अलग ही लेवल पर ले जाती हैं.

सम्बंधित ख़बरें

एयरपोर्ट के VIP लॉन्ज में खाएं अनलिमिटेड खाना, खर्च करने होंगे सिर्फ 2 रुपये
बारामती: वो शहर जहां से शुरू हुई अजित पवार की सियासत, उसी मिट्टी में ली अंतिम सांस
ED raids in Goa Nightclub Fire Case
Goa club Fire Case: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की रेड, 22 करोड़ की कमाई जांच के घेरे में
European Council President Antonio Costa holds out his OCI card
EU बॉस ने दिखाया भारत का OCI कार्ड, जान‍िए- क्या है उनका गोवा से कनेक्शन?
Money laundering investigation intensifies in Goa Birchi by Romeo Lane nightclub fire case
गोवा नाइटक्लब अग्निकांड में लूथरा ब्रदर्स के ठिकानों पर ED की छपेमारी
Advertisement

यह भी पढ़ें: जेब पर नहीं पड़ेगा बोझ, पार्टनर भी खुश! वैलेंटाइन वीक लिए बेस्ट हैं ये 5 टूरिस्ट स्पॉट

बर्फ, बादल और एडवेंचर का इंस्टाग्राम पैकेज

पहाड़ों के शौकीनों के लिए मनाली की सोलंग वैली और अटल टनल के पास जमी बर्फ किसी जादुई कंटेंट से कम नहीं है. यहां की स्लो-मोशन रील्स सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल होती हैं. अगर आप थोड़ा और एडवेंचर चाहते हैं, तो लद्दाख की पैंगोंग झील का नीला पानी और वहां का सन्नाटा आपकी तस्वीरों में जान फूंक देता है. दूसरी ओर, पूर्वोत्तर भारत का मेघालय कुदरत की अनूठी इंजीनियरिंग पेश करता है. यहां के लिविंग रूट ब्रिज और डाउकी नदी का कांच जैसा साफ पानी ऐसा बैकग्राउंड प्रदान करता है जिसे देखकर लोग यकीन नहीं कर पाएंगे कि यह जगह भारत में ही है. इसी कड़ी में ऋषिकेश का नाम भी आता है, जहां लक्ष्मण झूला और गंगा की आरती के साथ-साथ बंजी जंपिंग और राफ्टिंग के रोमांचक वीडियो आपके रील गेम को मजबूत करते हैं.

यह भी पढ़ें: भारत की वो 5 जगहें, जहां मोबाइल नहीं, दिल की धड़कनें सुनाई देती हैं

शाही किलों की भव्यता और विरासत का प्राचीन जादू

संस्कृति और विरासत को पसंद करने वाले युवाओं के लिए जयपुर यानी 'पिंक सिटी' सबसे बड़ा अड्डा है. यहां का पत्रिका गेट अपनी रंग-बिरंगी मेहराबों के कारण इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली जगहों में से एक बन चुका है. इसके साथ ही आमेर किले और हवा महल की वास्तुकला आपकी रील्स में शाही राजपूताना टच जोड़ती है. वहीं अगर आप कुछ रहस्यमयी और प्राचीन तलाश रहे हैं, तो हम्पी के खंडहर और वहां का पथरीला परिदृश्य एक अद्भुत सिनेमैटिक फील देता है. यूनेस्को की यह विश्व धरोहर स्थल इतिहास और फोटोग्राफी का अनोखा संगम है. अंत में, वाराणसी के घाटों पर सुबह की नाव की सवारी और शाम को होने वाली दिव्य गंगा आरती ऐसे सांस्कृतिक दृश्य पेश करती है जो न सिर्फ रील-रेडी हैं, बल्कि भारत की रूह को भी खूबसूरती से दर्शाते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    T20 World Cup 2026
    Advertisement