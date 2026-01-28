scorecardresearch
 
जेब पर नहीं पड़ेगा बोझ, पार्टनर भी खुश! वैलेंटाइन वीक लिए बेस्ट हैं ये 5 टूरिस्ट स्पॉट

वेलेंटाइन वीक आते ही कपल्स के सामने सबसे बड़ा सवाल होता है रोमांटिक प्लान बनाएं या बजट बचाएं? अक्सर लोग यह सोचकर घूमने का प्लान टाल देते हैं कि प्यार भरा सफर मतलब भारी खर्च. लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है. भारत में आज भी कुछ ऐसे डेस्टिनेशन मौजूद हैं, जहां कम बजट में कपल्स को शांति, प्राइवेसी और पूरा रोमांटिक माहौल मिल जाता है.

कम खर्चे में पार्टनर को दें शाही अहसास (Photo: Pexels)

फरवरी का महीना करीब आते ही हवाओं में प्यार की मिठास घुलने लगती है. 7 फरवरी से 'रोज डे' के साथ वेलेंटाइन वीक का आगाज होने जा रहा है और हर कोई चाहता है कि वह अपने पार्टनर के साथ इन खास दिनों को किसी खूबसूरत जगह पर सेलिब्रेट करे.

अक्सर देखा गया है कि लोग बजट की चिंता में अपना प्लान टाल देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि रोमांटिक ट्रिप का मतलब सिर्फ महंगे रिसॉर्ट्स और फ्लाइट्स हैं. लेकिन यकीन मानिए, भारत में कुछ ऐसी खूबसूरत जगहें भी हैं, जहां आप बहुत कम खर्च में एक शाही अनुभव पा सकते हैं. ऐसे में ये 5 खास डेस्टिनेशंस एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकते हैं, जहां आप इस वेलेंटाइन वीक कम बजट में भी अपने पार्टनर के साथ यादगार लम्हें बिता सकते हैं.

1. ऋषिकेश की वादियों में रोमांस और एडवेंचर का संगम

वेलेंटाइन वीक की शुरुआत अगर आप शांति और रोमांच के साथ करना चाहते हैं, तो ऋषिकेश से बेहतर कोई विकल्प नहीं हो सकता. खास बात यह है कि दिल्ली-एनसीआर से आप यहां बस या अपनी गाड़ी से बेहद कम खर्च में पहुंच सकते हैं. यहां गंगा किनारे कैंपिंग करना और शाम की शीतल हवाओं के बीच पार्टनर के साथ समय बिताना एक अलग ही सुकून देता है. इतना ही नहीं, इस जगह के कैफेज में आप कम बजट में बेहतरीन कैंडल लाइट डिनर का मजा ले सकते हैं, जो आपके इस हफ्ते को यादगार बना देगा.

Romantic trip for couples
ऋषिकेश की वादियों में सुकून भरा अहसास (Photo: Pexels)

यह भी पढ़ें: स्विट्जरलैंड भूल जाएंगे! इस सर्दी मिस न करें भारत के ये 5 खूबसूरत बर्फीले ठिकाने

2. लैंसडाउन के शांत जंगलों में प्यार के दो पल

अगर आप चाहते हैं कि इस बार का वेलेंटाइन शोर-शराबे से दूर सिर्फ आप दोनों के लिए खास हो, तो लैंसडाउन आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है. यह एक बेहद शांत और पॉकेट-फ्रेंडली हिल स्टेशन है, जहां कुदरत की खूबसूरती हर कदम पर मन मोह लेती है. इसके अलावा, यहां की पुरानी औपनिवेशिक वास्तुकला और ऊंचे-ऊंचे चीड़ के जंगल इस जगह को और भी रोमांटिक बना देते हैं. खास बात यह है कि यहां रुकने के लिए सस्ते और खूबसूरत होमस्टे आसानी से मिल जाते हैं, जहां आप अपने पार्टनर का हाथ थामकर लंबी सैर का लुत्फ उठा सकते हैं.

3. पुष्कर की रेतीली शामों में राजसी अहसास

रोमांस का मतलब सिर्फ बर्फ और पहाड़ नहीं होता, रेगिस्तान और पवित्र झील का संगम भी अपना अलग ही जादू बिखेरता है. राजस्थान का पुष्कर ऐसी ही एक जगह है, जहां कम बजट में भी आपको एक रॉयल फील मिल जाती है. यही वजह है कि बजट ट्रैवलर्स के बीच यह जगह बेहद लोकप्रिय है. यहां के घाटों पर बैठकर डूबते सूरज को निहारना और रेगिस्तान की खामोशी में पार्टनर के साथ ऊंट की सवारी करना किसी जादुई अहसास से कम नहीं. सबसे अच्छी बात यह है कि इस जगह  की स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड आपकी जेब पर भी भारी नहीं पड़ता.

4. मैक्लोडगंज के पहाड़ों में बादलों वाला प्यार

हिमाचल प्रदेश की वादियों में बसा मैक्लोडगंज हमेशा से ही कपल्स की पहली पसंद रहा है. इतना ही नहीं, यहां की तिब्बती संस्कृति और बादलों को छूते पहाड़ों के नजारे किसी का भी मन मोहने के लिए काफी हैं. भागसूनाग वॉटरफॉल हो या धर्मकोट की छोटी-छोटी गलियों में घूमना, यहां का हर कोना प्यार का एहसास दिलाता है. इस जगह की खास बात यह है यहां रहने के लिए हॉस्टल और बजट होटल्स की भरमार है, जिससे आपकी पूरी ट्रिप काफी किफायती हो जाती है.

Romantic Destinations for Couples
भीड़ से दूर, सुकून के दो पल (Photo: Pexels)

यह भी पढ़ें: बच्चों के साथ ट्रिप पर जाने से लगता है डर? अपनाएं ये उपाय और ट्रिप को बनाएं यादगार

5. ओरछा की ऐतिहासिक गलियों में सादगी भरा सफर

अगर आप इस वेलेंटाइन कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, तो मध्य प्रदेश का ओरछा एक बेमिसाल विकल्प है. बेतवा नदी के किनारे बसा यह ऐतिहासिक शहर शांति और रोमांस का अद्भुत मेल पेश करता है. इसके साथ ही, यहां के भव्य महल और मंदिर आपको एक पुराने और खूबसूरत दौर की याद दिलाएंगे. देखा जाए तो ओरछा अभी भी बहुत ज्यादा भीड़भाड़ वाला इलाका नहीं है, इसलिए यहां आपको न सिर्फ प्राइवेसी मिलती है बल्कि रहने और खाने के खर्चे भी बहुत मामूली होते हैं.

