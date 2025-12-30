शिमला-मनाली पहुंचे लाखों टूरिस्ट! नए साल का जश्न फीका न कर दे भारी भीड़

नए साल के स्वागत के लिए पहाड़ों की रानी शिमला और मनाली इस समय सैलानियों से गुलजार हैं. चंडीगढ़ से लेकर मनाली तक के रास्तों पर गाड़ियों की लंबी कतारें गवाह हैं कि इस बार नए साल का जश्न पहाड़ों पर बेहद खास होने वाला है. कड़ाके की ठंड के बावजूद पर्यटकों का जोश सातवें आसमान पर है.

और पढ़ें

हालांकि, मनाली में फिलहाल ताजा बर्फबारी तो नहीं हुई है, लेकिन पहले से गिरी हुई बर्फ के दीदार के लिए दूर-दराज से लोग पहुंच रहे हैं. मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 24 से 48 घंटों में पहाड़ों पर बर्फ गिर सकती है, जिसकी उम्मीद में हर पर्यटक आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठा है.

यह भी पढ़ें: नए साल पर कश्मीर जा रहे हैं? कड़ाके की ठंड और भीड़ आपका प्लान न बिगाड़ दे!

देश के अलग-अलग शहरों के खासतौर पर लोग नए साल का जश्न मनाने आए हैं. मुंबई से आए एक टूरिस्ट आकाश बताते हैं, "हम खास तौर पर न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए यहां रुके हैं. सब कुछ बहुत शानदार है, बस अब ताजा बर्फबारी का इंतजार है. अगर आज या कल में स्नोफॉल हो गया, तो यह पूरी वादी सफेद चादर में लिपट जाएगी और हमारा ट्रिप सफल हो जाएगा."

Advertisement

वहीं मुंबई से ही आईं फातिमा अपने अनुभव साझा करते हुए कहती हैं, "यहां का एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया है. इतनी मस्त ठंड है कि मजा आ रहा है. बस एक ख्वाहिश है कि स्नोफॉल हो जाए. '

यह भी पढ़ें: ठंड और कोहरे की मार... नए साल पर अयोध्या जाने से पहले जान लीजिए वहां का हाल

शिमला से मनाली तक 'हाउसफुल' के हालात

शिमला में भी नए साल के जश्न के लिए खास तैयारी की गई है. दिल्ली से आए टूरिस्ट यहां की साफ हवा का मजा लेते नजर आए. लोगों का कहना है कि दिल्ली-एनसीआर के प्रदूषण से दूर यहां आकर काफी अच्छा लग रहा है. उत्तर प्रदेश, हरियाणा और देश के अन्य हिस्सों से भी बड़ी गिनती में लोग छुट्टियां मनाने पहुंचे हैं. चंडीगढ़ से शिमला और मनाली की ओर जाने वाले हाईवे पर नए साल की जबरदस्त तैयारियां दिख रही हैं. होटल्स लगभग 90% से ज्यादा बुक हो चुके हैं और माल रोड पर तिल रखने की जगह नहीं है.

भारी भीड़ को देखते हुए कुल्लू और शिमला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. पर्यटकों को सलाह दी गई है कि वे ऊंचे इलाकों में जाने से पहले मौसम की जानकारी जरूर लें. साथ ही, चंडीगढ़-मनाली हाईवे पर सुबह के समय घने कोहरे के कारण सावधानी से वाहन चलाने के निर्देश दिए गए हैं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: वृंदावन के लिए एडवाइजरी, खाटू श्याम से अयोध्या तक भीड़...बिगड़ सकता है नए साल का प्लान

---- समाप्त ----