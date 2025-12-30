scorecardresearch
 
नए साल पर कश्मीर जा रहे हैं? कड़ाके की ठंड और भीड़ आपका प्लान न बिगाड़ दे!

नए साल की शुरुआत अगर कश्मीर की खूबसूरत वादियों से किया जाए तो इससे बेहतरीन और कुछ नहीं हो सकता है. कश्मीर में देश ही नहीं दुनिया भर से लोग नए साल के स्वागत के लिए पहुंच रहे हैं.

नए साल का जश्न कश्मीर की हसीन वादियों में (Photo-Pexel)
2025 को विदाई देने और 2026 का स्वागत करने के लिए कश्मीर पूरी तरह तैयार है. घाटी में इस समय उत्सव का माहौल है और देश के कोने-कोने से आए पर्यटकों ने कश्मीर के तमाम मशहूर पर्यटन स्थलों को 'हाउसफुल' कर दिया है. अगर आप भी इस जश्न का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो जरा संभलकर क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ भीड़ और कड़ाके की ठंड आपके नए साल के मजे को किरकिरा भी कर सकती है.

कश्मीर पहुंचने वाले अधिकांश सैलानियों की केवल एक ही हसरत है बर्फबारी देखने की. मौसम विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी को गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम जैसे ऊपरी इलाकों में हल्की से मध्यम बर्फबारी हो सकती है. इसी 'व्हाइट न्यू ईयर' की उम्मीद ने पर्यटकों के उत्साह को दोगुना कर दिया है.

यह भी पढ़ें: ठंड और कोहरे की मार... नए साल पर अयोध्या जाने से पहले जान लीजिए वहां का हाल

गुलमर्ग और पहलगाम में 'नो वैकेंसी'

पर्यटन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, गुलमर्ग और पहलगाम के लगभग सभी होटल्स, हटमेंट्स और होमस्टे पूरी तरह से बुक हो चुके हैं. स्की रिसॉर्ट और गोंडोला सवारी के लिए पर्यटकों की भारी भीड़ है. कड़ाके की ठंड के बावजूद लोग लंबी कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं. वहीं डल झील में शिकारा की सवारी और शाम को होने वाले विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए पर्यटकों में भारी आकर्षण है.

रिकॉर्ड तोड़ पर्यटन ने स्थानीय व्यापारियों, होटल व्यवसायियों और हस्तशिल्प कारीगरों के चेहरों पर चमक बिखेर दी है. पिछले कुछ वर्षों की तुलना में इस बार विंटर टूरिज्म में भारी उछाल देखा जा रहा है. होटलों में सैलानियों के लिए विशेष 'कश्मीरी वाज़वान' और पारंपरिक संगीत कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है.

यह भी पढ़ें: नए साल से पहले 'हाउसफुल' हुई काशी, जाने से पहले पढ़ लें ये जरूरी एडवाइजरी

भारी भीड़ और बर्फबारी की संभावना को देखते हुए जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात के पुख्ता इंतजाम किए हैं. तंगमर्ग से गुलमर्ग की ओर जाने वाले वाहनों के लिए एंटी-स्किड चेन अनिवार्य कर दी गई है ताकि फिसलन भरी सड़कों पर हादसे न हों, अत्यधिक ठंड को देखते हुए रिसॉर्ट्स में बिजली और पानी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विशेष टीमें तैनात की गई हैं.

पर्यटकों के लिए जरूरी सलाह

अगर आप भी इस समय कश्मीर में हैं या जाने वाले हैं, तो प्रशासन ने कुछ जरूरी सुझाव दिए हैं. घाटी में शीतलहर का प्रकोप है, इसलिए भारी ऊनी कपड़े और थर्मल वियर साथ रखें. निकलने से पहले अपने होटल की बुकिंग और फ्लाइट/ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक करें, क्योंकि घने कोहरे की वजह से आवाजाही प्रभावित हो सकती है.
 

