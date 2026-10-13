Mandi Himachal Pradesh: शिमला-मनाली छोड़ें! हिमाचल की इन शांत जगहों पर बिताएं सुकून के पल, हर तरफ दिखेंगे जन्नत जैसे नजारे

Mandi Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश का नाम सुनते ही अक्सर लोगों के मन में शिमला, मनाली और धर्मशाला जैसी जगहों का ख्याल आता है. यहां की खूबसूरत वादियां, बर्फ से ढके पहाड़ और सुहावना मौसम पर्यटकों को अपनी ओर खींचते हैं. लेकिन आप इन फेमस जगहों से हटकर किसी ऐसी जगह पर घूमना चाहते हैं, जहां प्राकृतिक खूबसूरती के साथ शांति, इतिहास और धार्मिक स्थलों को करीब से जानने का मौका मिले तो मंडी को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. ब्यास नदी के किनारे बसा मंडी अपने प्राचीन मंदिरों, शांत झीलों, हरी-भरी पहाड़ियों और समृद्ध स्थानीय संस्कृति के लिए जाना जाता है.

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यहां आपको प्रकृति के बीच सुकून भरे पल बिताने के साथ-साथ हिमाचल की परंपराओं और धार्मिक विरासत को समझने का भी मौका मिलेगा. अगर आप भी रोजाना की भागदौड़ से दूर कुछ समय पहाड़ों के बीच बिताना चाहते हैं तो मंडी और इसके आसपास की ये 5 खूबसूरत जगहें आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती हैं.

प्रशार झील

मंडी से कुछ घंटों की दूरी पर स्थित प्रशार झील काफी खूबसूरत जगह है. लगभग 2,730 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद यह झील चारों ओर से हरी-भरी पहाड़ियों से घिरी हुई है. झील के पास ऋषि प्रशार को समर्पित एक मंदिर भी है, जिसकी बनावट काफी आकर्षक है. यहां की सबसे खास बात झील में तैरता हुआ छोटा-सा टापू है जो समय के साथ अपनी जगह बदलता रहता है. पहाड़ों के शांत नजारे देखने और कुछ समय सुकून से बिताने के लिए यह जगह अच्छी है.

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रिवालसर झील

रिवालसर झील मंडी के आसपास घूमने लायक एक और खूबसूरत जगह है. यहां पहुंचकर आपको शांत माहौल और आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव होगा. झील के आसपास मंदिर, बौद्ध मठ और गुरुद्वारा मौजूद हैं. यही वजह है कि अलग-अलग धर्मों को मानने वाले लोग यहां आते हैं. झील के पास गुरु पद्मसंभव की विशाल प्रतिमा भी स्थित है जो यहां के प्रमुख आकर्षणों में शामिल है. यहां आप झील के किनारे टहल सकते हैं और पहाड़ों के बीच कुछ शांत पल बिता सकते हैं.

तरना पहाड़ी

अगर आप मंडी शहर और आसपास की पहाड़ियों का खूबसूरत नजारा देखना चाहते हैं तो तरना पहाड़ी जा सकते हैं. यहां से शहर, ब्यास नदी और दूर तक फैले पहाड़ दिखाई देते हैं. इस पहाड़ी पर तरना माता मंदिर भी स्थित है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. प्राकृतिक नजारों के साथ धार्मिक स्थल देखने के लिए यह जगह अच्छी है.

जंजैहली (Janjehli)

मंडी जिले में स्थित जंजैहली अपनी हरियाली, घने जंगलों और खुले मैदानों के लिए जानी जाती है. यहां का शांत वातावरण शहर की भीड़भाड़ से दूर समय बिताने का मौका देता है. आसपास फैली पहाड़ियां और प्राकृतिक नजारे इसे उन लोगों के लिए खास बनाते हैं जो हिमाचल की कम चर्चित जगहों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं. अगर आपको प्रकृति के बीच घूमना और सुकून से वक्त बिताना पसंद है तो जंजैहली को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

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शिकारी देवी मंदिर

मंडी जिले की पहाड़ियों में स्थित शिकारी देवी मंदिर तक पहुंचने का रास्ता भी काफी खूबसूरत है. यहां जाते समय आपको घने जंगल, ऊंची पहाड़ियां और दूर तक फैले पर्वत दिखाई देते हैं. पहाड़ी की चोटी पर स्थित यह मंदिर श्रद्धालुओं के बीच लोकप्रिय है. हालांकि, कई लोग यहां सिर्फ प्राकृतिक नजारों और पहाड़ों के बीच समय बिताने के लिए भी पहुंचते हैं.

मंडी घूमने का सबसे अच्छा समय

हिमाचल प्रदेश के मंडी घूमने के लिए मार्च से जून और सितंबर से नवंबर तक का समय अच्छा माना जाता है. इन महीनों में मौसम आमतौर पर सुहावना रहता है और आप शहर के मंदिरों, झीलों और आसपास की खूबसूरत पहाड़ियों को आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं. अक्टूबर और नवंबर में आसमान साफ रहने से पहाड़ों के नजारे भी खूबसूरत दिखते हैं. वहीं, अगर आप शिवरात्रि मेले की रौनक देखना चाहते हैं तो फरवरी या मार्च में घूमने जा सकते हैं.

घूमने के लिए क्यों खास है मंडी?

अगर आप हिमाचल की मशहूर जगहों पर लगने वाली भीड़ से अलग कुछ देखना चाहते हैं तो मंडी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. यहां पुराने मंदिरों और स्थानीय संस्कृति को करीब से जानने का मौका मिलता है. वहीं, प्रशार झील और रिवालसर झील जैसी जगहें आपकी यात्रा में प्राकृतिक खूबसूरती और शांति का अनुभव जोड़ती हैं. मंडी और इसके आसपास की जगहों को घूमकर आप अपनी छुट्टियों को यादगार बना सकते हैं.

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