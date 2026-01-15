बिना वीजा के घूमें दुनिया! अब भारतीयों को इन 55 देशों में मिलेगी सीधी एंट्री

अगर आप भी घूमने-फिरने के शौकीन हैं और विदेशों की सैर करने का सपना देख रहे हैं, तो साल 2026 आपके लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया है. अक्सर अंतरराष्ट्रीय यात्रा का नाम सुनते ही हमारे मन में भारी-भरकम वीजा प्रक्रिया और कागजी कार्रवाई का डर बैठ जाता है. लेकिन अब वक्त बदल रहा है. हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय पासपोर्ट अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुआ है. अब आपको दुनिया के 55 देशों में जाने के लिए पहले से वीजा लगवाने की लंबी लाइनों में नहीं लगना होगा. तो चलिए जानते हैं, उन देशों और नियमों के बारे में जो आपकी अगली विदेश यात्रा को बेहद आसान बना देंगे.

और पढ़ें

वीजा की टेंशन खत्म, भारतीय पासपोर्ट की बढ़ी ताकत

आजकल भारतीय यात्री घरेलू ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी रिकॉर्ड तोड़ टिकट बुक कर रहे हैं. लोगों की बढ़ती आय और नई जगहों को देखने की इच्छा ने विदेशी दौरों को बहुत आसान बना दिया है. हालिया रैंकिंग के अनुसार, भारत का पासपोर्ट अब दुनिया में 80वें स्थान पर है. इसका मतलब है कि अब आप 55 ऐसे गंतव्यों की यात्रा कर सकते हैं, जहां वीजा का झंझट या तो बिल्कुल खत्म हो गया है या बहुत ही आसान कर दिया गया है.

यह भी पढ़ें: इंडिगो के बाद इस एयरलाइन ने खोला डिस्काउंट का पिटारा, 30% कम दाम में करें विदेश की सैर

लेकिन सफर पर निकलने से पहले इन तीन कैटेगरी को समझना जरूरी है, ताकि एयरपोर्ट पर कोई घबराहट न हो.

Advertisement

वीजा-मुक्त (Visa-Free): यहां आपको वीजा की कोई जरूरत नहीं है, बस पासपोर्ट लेकर पहुंच जाइए.

वीजा ऑन अराइवल (VOA): वीजा चाहिए तो सही, लेकिन पहले से नहीं. यह आपको वहां के हवाई अड्डे पर पहुंचते ही मिल जाएगा.

ईटीए (ETA): इसके लिए आपको यात्रा से पहले बस एक ऑनलाइन छोटा सा फॉर्म भरकर मंजूरी लेनी होती है.

इन 55 देशों ने भारतीयों के लिए बिछाया 'रेड कार्पेट'

अगर आप बिना किसी कागजी कार्रवाई के अचानक ट्रिप प्लान करना चाहते हैं, तो थाईलैंड, मलेशिया, मॉरीशस, भूटान और नेपाल जैसे देश आपके लिए बेस्ट हैं. इनके अलावा कजाकिस्तान, फिजी, फिलीपींस, जमैका, बारबाडोस, डोमिनिका, मकाऊ, रवांडा और सेनेगल जैसे खूबसूरत देशों में भी भारतीयों को 'वीजा-मुक्त' प्रवेश की शानदार सुविधा मिल रही है.

वहीं, अगर आप मालदीव, इंडोनेशिया, श्रीलंका, कतर या जॉर्डन जैसे देशों की खूबसूरती निहारना चाहते हैं, तो यहां आपको पहुंचते ही 'वीजा ऑन अराइवल' मिल जाएगा. इतना ही नहीं, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, तंजानिया और इथियोपिया जैसे देशों ने भी भारतीयों के लिए आगमन पर वीजा की प्रक्रिया को बहुत आसान बना दिया है. इसके अलावा, केन्या और सेशेल्स जैसे देशों ने ईटीए (ETA) के जरिए पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और सुपरफास्ट बना दिया है, जिससे यात्रियों का समय और मेहनत दोनों बचती है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: भारत नहीं इस देश में है दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, दीवारों पर जीवंत है 'रामकथा'

उड़ान भरने से पहले रखें इस बात का ध्यान

ये सभी नियम हेनली पासपोर्ट इंडेक्स (जनवरी 2026) की ताजा रिपोर्ट पर आधारित हैं. हालांकि, ध्यान देने वाली बात यह है कि देशों के बीच आपसी रिश्तों और राजनयिक समीकरणों के आधार पर ये नियम समय-समय पर बदल सकते हैं. इसलिए, अपनी पैकिंग शुरू करने या टिकट पक्का करने से पहले एक बार संबंधित देश की आधिकारिक वेबसाइट पर वीजा नियमों की जांच जरूर कर लें. अपनी यात्रा के उद्देश्य और समय की पुष्टि करना भी उतना ही जरूरी है.

---- समाप्त ----