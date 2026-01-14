इंडिगो के बाद इस एयरलाइन ने खोला डिस्काउंट का पिटारा, 30% कम दाम में करें विदेश की सैर

अगर आप विदेश घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए किसी लॉटरी से कम नहीं है. साल 2026 में ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर में आई तेजी के बीच एयरलाइंस के बीच सस्ते टिकटों की जंग शुरू हो गई है. हाल ही में भारतीय एयरलाइन इंडिगो (Indigo) द्वारा घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर बंपर ऑफर देने के बाद, अब वियतनाम की लो-कॉस्ट एयरलाइन वियतजेट (Vietjet) ने भारतीय यात्रियों के लिए अपना पिटारा खोल दिया है. कंपनी ने वियतनाम और उसके आगे के डेस्टिनेशंस के लिए अपने 'डीलक्स' (Deluxe) फेयर पर 30 फीसदी की सीधी छूट देने का ऐलान किया है.

और पढ़ें

वियतजेट की ओर से लाई गई यह सेल बहुत ही सीमित समय के लिए है. कंपनी ने इसे केवल एक दिन के लिए पेश किया है. यह प्रमोशन ऑफर 14 जनवरी रात 10:30 बजे से शुरू होकर 15 जनवरी 2026 की रात 9:30 बजे (भारतीय समयानुसार - IST) तक चलेगा. इसका मतलब यह है कि यात्रियों के पास सस्ते टिकट बुक करने के लिए महज 23 घंटे का समय होगा.

यह भी पढ़ें: इंडिगो की 'महासेल', ₹1 में प्लेन से सफर करेंगे बच्चे, एडल्ट्स के लिए ₹1,499 में टिकट

कैसे उठाएं इस ऑफर का लाभ?

इस बंपर डिस्काउंट का फायदा उठाने के लिए यात्रियों को वियतजेट की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए टिकट बुक करना होगा. बुकिंग के दौरान 'डीलक्स' (Deluxe) टिकट चुनते समय यात्रियों को 'DELUXE2026' प्रोमो कोड (Promotional Code) का इस्तेमाल करना होगा, जिससे उनके बेस फेयर (Base Fares) पर सीधे तौर पर 30% की छूट (Discount) मिल जाएगी. हालांकि, यात्रियों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि यह छूट केवल आधार किराए पर ही लागू होगी और इसमें टैक्स व अन्य फीस (Taxes and fees) शामिल नहीं किए गए हैं.

Advertisement

जहां तक यात्रा की अवधि (Travel Period) का सवाल है, तो इस ऑफर के तहत बुक किए गए टिकटों पर यात्री 1 फरवरी से 31 दिसंबर 2026 के बीच कभी भी अपना सफर तय कर सकते हैं. एयरलाइन ने साफ किया है कि यह ऑफर रूट के हिसाब से तय शर्तों के अधीन होगा और कुछ खास तारीखों यानी ब्लैकआउट डेट्स (Blackout dates), जिनमें ऑफर लागू नहीं होता, उन पर यह लाभ नहीं मिलेगा.

डीलक्स श्रेणी में मिलेंगी खास सुविधाएं

एयरलाइन के मुताबिक, डीलक्स (Deluxe) श्रेणी के तहत टिकट बुक करने पर यात्रियों को किफायती सफर के साथ-साथ खास सुविधाएं भी मिलेंगी. इसमें 20 किलो तक चेक-इन बैगेज, फ्री सीट चयन और मुफ्त यात्रा कार्यक्रम बदलाव की सुविधा दी जा रही है. इसका मुख्य उद्देश्य भारतीयों के लिए वियतनाम की छुट्टियों, बिजनेस ट्रिप्स और फैमिली विजिट को और अधिक आरामदायक और वैल्यू-एडेड बनाना है.

यह भी पढ़ें: अनजान जगह पर भटक गए हैं? रास्ता खोजने के लिए अपनाएं ये स्मार्ट तरीके

भारतीयों की पहली पसंद बन रहा है वियतनाम

भारतीय पर्यटकों के बीच वियतनाम को लेकर दिलचस्पी लगातार बढ़ रही है. हनोई (Hanoi) और हो ची मिन्ह सिटी (Ho Chi Minh City) जैसे शहर अपनी सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक शहरी जीवन के मेल के लिए जाने जाते हैं. वहीं, दा नांग (Da Nang), फु क्वोक (Phu Quoc), न्हा ट्रांग (Nha Trang), सा पा (Sa Pa) और हा गियांग (Ha Giang) जैसे क्षेत्र अपने खूबसूरत समुद्र तटों और पहाड़ों के लिए पर्यटकों को अपनी ओर खींच रहे हैं. वियतजेट को उम्मीद है कि इस प्रमोशन के जरिए भारतीय यात्रियों को वियतनाम की परंपराओं और व्यंजनों को करीब से जानने का मौका मिलेगा, जिससे पर्यटन व्यवसाय को नई रफ्तार मिलेगी.

---- समाप्त ----