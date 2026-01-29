वेलेंटाइन डे पर पार्टनर को करना है इम्प्रेस, दिल्ली की ये 5 लोकेशन हैं डेट के लिए बेस्ट

जनवरी का महीना अब खत्म होने को है और इसी के साथ ही फिजाओं में वेलेंटाइन डे की सुगबुगाहट शुरू हो गई है. प्यार करने वालों के लिए 7 फरवरी से शुरू होने वाला यह पूरा हफ्ता बहुत मायने रखता है, जिसकी तैयारी लोग काफी पहले से ही शुरू कर देते हैं.

अगर आप भी इस साल 14 फरवरी को अपने पार्टनर या किसी खास दोस्त के साथ कुछ यादगार पल बिताना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली के ट्रैफिक और शोर-शराबे से दूर शहर के अंदर ही किसी सुकून वाली जगह की तलाश में हैं, तो आपकी तलाश यहां खत्म हो सकती है. चलिए जानते हैं दिल्ली की उन 5 जगहों के बारे में जो आपकी डेट को बना देंगी सुपरहिट.

सुकून और रोमांस का संगम है रिज रोड

उत्तरी दिल्ली के नॉर्थ कैंपस में स्थित रिज रोड उन कपल्स के लिए किसी छिपे हुए खजाने जैसा है जो शहर के शोर-शराबे से दूर शांति की तलाश में रहते हैं. किसी सुनसान और पेड़ों से ढकी सड़क पर पार्टनर का हाथ थामकर लंबी वॉक पर जाना वाकई जादुई एहसास देता है, इसलिए इसे दिल्ली के सबसे रोमांटिक और शांत स्पॉट्स में गिना जाता है. यहां की प्राकृतिक खूबसूरती आपकी बातचीत में एक नया उत्साह भर देती है.

डियर पार्क में प्रकृति के करीब बिताएं पल

अगर आपको प्रकृति से प्यार है और जीव-जंतुओं को करीब से देखना चाहते हैं, तो हौज खास विलेज का डियर पार्क आपके लिए एक शानदार विकल्प साबित होगा. यहां मौजूद खूबसूरत झील और चारों तरफ फैली फूलों की क्यारियां मन को असीम शांति देती हैं. इतना ही नहीं, यहां हिरण और खरगोश जैसे मासूम जानवरों को करीब से देखना आपकी डेट को और भी रिलैक्सिंग बना देता है, जो अक्सर ऊंची इमारतों वाले शहरों में मुमकिन नहीं हो पाता.

कनॉट प्लेस में शॉपिंग और मस्ती का मजा

दिल्ली की जान कहे जाने वाले कनॉट प्लेस की ऐतिहासिक सफेद इमारतें और वहां का वाइब हमेशा से ही सदाबहार रहा है. माना कि यह इलाका हमेशा लोगों से भरा रहता है, पर फिर भी यहां पार्टनर के साथ विंडो शॉपिंग करने, सेंट्रल पार्क की घास पर बैठकर धूप सेकने और बेहतरीन कैफे में लंच करने का अपना ही एक अलग मजा है. साथ ही यहां की गलियों में घूमते हुए आप दिल्ली की असली रौनक को करीब से महसूस कर सकते हैं.

कुतुब मीनार के साये में बिताएं ऐतिहासिक शाम

वहीं अगर आप अपनी डेट को कुछ यादगार और भव्य बनाना चाहते हैं, तो महरौली स्थित कुतुब मीनार परिसर और उसके आसपास के कैफे आपके लिए परफेक्ट ठिकाना हैं. यहां ब्रिटिश संगीत के साथ-साथ ऐतिहासिक कुतुब पर्वतमाला का जो नजारा दिखता है, वह किसी का भी मन मोह सकता ह. विशेष रूप से यहां मौजूद रेस्टोरेंट्स की भव्य आंतरिक साज-सज्जा और मीनार के शानदार दृश्यों वाला बाहरी हिस्सा आपकी शाम में चार चांद लगा देगा.यही वजह है कि ऐतिहासिक धरोहर के सामने बैठकर डिनर करना एक जादुई अनुभव बन जाता है, बस ध्यान रहे कि वैलेंटाइन पर भीड़ से बचने के लिए टेबल पहले से बुक करना न भूलें.

फाइव सेंसेज गार्डन की खुशबू में खो जाएं

अंत में बात करते हैं साकेत के मशहूर गार्डन ऑफ फाइव सेंसेज की, जो पूरे 20 एकड़ में फैला हुआ एक खूबसूरत बगीचा है. यहां के रंग-बिरंगे फूल और कलाकृतियां एक ऐसा रोमांटिक माहौल तैयार करते हैं जहां आप घंटों बातें कर सकते हैं. इतना ही नहीं, जो कपल्स खुली हवा में और सुंदर नजारों के बीच सुकून भरे पल बिताना चाहते हैं, उनके लिए यह जगह वेलेंटाइन डे की पहली पसंद बनी हुई है.

