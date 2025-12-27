scorecardresearch
 
Xiaomi ने लॉन्च किया अपना सबसे पावरफुल Ultra फोन, मिलेगा 200MP कैमरा

Xiaomi ने अपना सबसे पावरफुल फोन इस हफ्ते लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने Xiaomi 17 Ultra को चीन में लॉन्च किया है, जो 50MP के प्राइमरी और 200MP के टेलीफोटो लेंस वाले ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है. फोन में बड़ी बैटरी दी गई है, जो ज्यादातर फ्लैगशिप फोन में नहीं मिलती है. आइए जानते हैं इस फोन की खास बातें.

Xiaomi 17 Ultra को कंपनी ने फिलहाल चीन में लॉन्च किया है. (Photo: Xiaomi)

Xiaomi 17 Ultra को कंपनी ने इस हफ्ते चीन में लॉन्च किया है. ये कंपनी की Xiaomi 17 सीरीज का चौथा फोन है. शाओमी का ये फोन Xiaomi 15 Ultra का सक्सेसर है, जो इस साल की शुरुआत में लॉन्च हुआ था. इस हैंडसेट में कंपनी ने कई अपग्रेड्स किए हैं. 

ये फोन Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर के साथ आता है. फोन में Leica ट्यून्ड रियर कैमरा सेटअप मिलेगा, जो 50MP के मेन कैमरा और 200MP के टेलीफोटो लेंस के साथ आता है. आइए जानते हैं इस फोन की कीमत और दूसरी खास बातें. 

कितनी है कीमत? 

Xiaomi 17 Ultra को कंपनी ने चीन में 6999 युआन (लगभग 90 हजार रुपये) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है. ये कीमत फोन के 12GB RAM + 512GB स्टोरेज वेरिएंट में आता है. वहीं फोन का टॉप वेरिएंट 16GB RAM + 1TB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 8,499 युआन (लगभग 1,09,000 रुपये) है. 

ये फोन भारत में लॉन्च होगा या नहीं इस बारे में कंपनी ने कोई जानकारी नहीं दी है. चीन में ये फोन ब्लैक, वॉइट, कोल्ड स्मोकी पर्पल और ग्रीन कलर में लॉन्च हुआ है. 

क्यों खास है ये फोन? 

Xiaomi 17 Ultra में 6.9-inch का LTPO AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आता है. स्क्रीन की प्रोटेक्शन के लिए ड्रैगन क्रिस्टल ग्लास 3 दिया गया है. फोन Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर के साथ आता है. इसमें 16GB तक RAM और 1TB तक स्टोरेज मिलता है. 

फोन में Leica ट्यून्ड ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है. इसमें 50MP का LOFIC लेंस मिलता है, जो 1-inch का है. इसके अलावा 50MP का अल्ट्रा वॉइड एंगल लेंस मिलता है. फोन में 200MP का टेलीफोटो लेंस दिया गया है. फ्रंट में भी कंपनी ने 50MP का सेल्फी कैमरा दिया है. 

स्मार्टफोन को पावर देने के लिए 6800mAh की बैटरी दी गई है, जो 90W की वायर्ड और 50W की वायरलेस फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है. फोन IP66 + IP68 + IP69 रेटिंग और 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है.

