Xiaomi ला रहा है 10,000mAh बैटरी वाला स्मार्टफोन, ये होंगे फीचर्स

इन दिनों स्मार्टफोन में एक बार फिर से ज्यादा पावर की बैटरी का ट्रेंड आ चुका है. 7,000mAh की बैटरी वाले कई स्मार्टफोन्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं. 5,000mAh और 6,000mAh की बैटरी वाले फोन भी लॉन्च होते रहते हैं.



रिपोर्ट के मुताबिक Xiaomi एक 10,000mAh पावर की बैटरी वाले स्मार्टफोन पर काम कर रहा है. टिप्सटर के मुताबिक Redmi K90 Ultra में 10,000mAh की बैटरी दी गई है.



ये भी दावा किया जा रहा है कि इसके साथ 100W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट भी होगा. इस फोन में 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट की भी बात कही जा रही है.



आम तौर पर पहले ज्यादा बड़ी बैटरी वाले स्मार्टफोन मोटे होते थे. लेकिन अब सिलिकॉन कार्बन टेक की वजह से बैटरी ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद पतली होती है जिससे फोन स्लिम ही रहता है.



रिपोर्ट के मुताबिक Redmi K90 Ultra में 10,000mAh बैटरी होने के बावजूद ये 8.5mm फ्रेम पर बना है यानी ज्यादा थिक नहीं है. पहले कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया था कि इस फोन में LTPS OLED डिस्प्ले दी जाएगी जो 6.89 इंच का हो सकता है.

Redmi K90 Ultra में MediaTek Dimensity 8500+ चिपसेट दिया जा सकता है. हालांकि शुरुआती लीक में इस फोन में 8,000mAh बैटरी ही होने की खबर थी, लेकिन नई रिपोर्ट में 10,000mAh की बात है.

इस फोन में 50 मेगापिक्सल का कैमरा जिया जा सकता है और इंप्रूव्ड टेलीफोटो लेंस होगा. ये फोन Xiaomi के Hyper OS पर चलेगा और कनेक्टिविटी के लिए इसमें WIFI 7 सहित दूसरे फ्लैगशिप लेवल स्टीरियो स्पीकर्स मिलने की भी रिपोर्ट है.

Redmi K900 Ultra को एक दो महीने में लॉन्च किया जा सकता है. पहले कंपनी इसे चीन में ही लॉन्च करेगी. फिलहाल कीमत को लेकर कोई लीक सामने नहीं आया है. लेकिन ये क्लियर है कि इस फोन की कीमत फ्लैगशिप लेवल से कम होगी, लेकिन इसे कंपनी फ्लैगशिप लेवल एक्सपीरिएंस के लिए लेकर आने की तैयारी में है.



