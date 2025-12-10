scorecardresearch
 
Xiaomi ला रहा 108MP कैमरे वाला Redmi फोन, जल्द होगा भारत में लॉन्च

Xiaomi Redmi Note 15 launch date: चीनी ब्रांड शाओमी भारत में अपना नया फोन लॉन्च करने वाला है. ब्रांड का अपकमिंग फोन Redmi Note 15 सीरीज का हिस्सा होगा. इस फोन में कंपनी 108MP का कैमरा दे सकती है. हैंडसेट चीन में लॉन्च हुए वेरिएंट से अलग होगा और इसमें दमदार प्रोसेसर व बड़ी बैटर मिलेगी. आइए जानते हैं इसकी डिटेल्स.

Redmi Note 15 भारत में 108MP के रियर कैमरा के साथ लॉन्च होगा.(Photo: X/ Redmi India)
Redmi Note 15 सीरीज जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है. कंपनी ने अपनी अपकमिंग स्मार्टफोन सीरीज को टीज करना शुरू कर दिया है. इस सीरीज को कंपनी ने चीनी मार्केट में पहले ही लॉन्च कर दिया है, जो जल्द ही भारत और ग्लोबल मार्केट में भी लॉन्च होने वाली है. 

शाओमी का सब-ब्रांड इस सीरीज में तीन फोन्स- Redmi Note 15, Note 15 Pro और Note 15 Pro Plus को लॉन्च कर सकता है. हालांकि, कंपनी पहले Redmi Note 15 को लॉन्च करेगी, जबकि प्रो वेरिएंट्स को बाद में लॉन्च किया जाएगा. 

कितनी होगी कीमत और कब होगा लॉन्च? 

स्मार्टफोन की कीमत को लेकर कंपनी ने अभी कोई जानकारी नहीं दी है. ये फोन 6 जनवरी को भारत में लॉन्च होगा. कयास है कि कंपनी इस फोन को 20 से 25 हजार रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च कर सकता है. कंपनी ने फोन के टीजर में एक स्लिम फोन का डिजाइन दिखाया है. संभव है कि यही फोन की USP हो. 

यह भी पढ़ें: Amazon Sale में बंपर डिस्काउंट, सस्ते में खरीद सकते हैं Redmi फोन

क्या होंगे स्पेसिफिकेशन्स? 

कंपनी ने भारत में जो फोन टीज किया है, वो चीन में लॉन्च हुए Redmi Note 15 से अलग है. ये हैंडसेट 6.77-inch के FHD+ AMOLED डिस्प्ले के साथ आएगा, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगा. स्मार्टफोन Snapdragon 6 Gen 3 प्रोसेसर के साथ आ सकता है. कंपनी ने इस डिवाइस का कैमरा टीज किया है, जो 108MP का होगा. 

चीनी वेरिएंट में कंपनी ने 50MP का कैमरा दिया था. संभव है कि भारत में कंपनी अपने फोन को कुछ बदलाव के साथ लॉन्च करे. इसके अलावा फोन में 5520mAh की बैटरी दी जा सकती है, जो 45W की चार्जिंग सपोर्ट करेगी. फोन HyperOS 2 के साथ मार्केट में आएगा.

यह भी पढ़ें: 6000mAh बैटरी, 6.9 Inch डिस्प्ले के साथ लॉन्च होगा Redmi का ये बजट फोन, भारत में इस दिन है लॉन्चिंग 

फोन का डिजाइन पिछली सीरीज यानी Redmi Note 14 सीरीज से ही इंस्पायर्ड है. हैंडसेट 108MP + 8MP के डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ आ सकता है. वहीं फ्रंट में कंपनी 20MP का सेल्फी कैमरा दे सकती है. ऐसा लग रहा है कि कंपनी कैमरा डिपार्टमेंट में बदलाव के साथ इस फोन को भारत में लॉन्च करेगी.

