Xiaomi का 200MP कैमरे वाला फोन होगा लॉन्च, मिलेंगे DSLR जैसे फीचर्स

Xiaomi 17 Ultra लॉन्च होने वाला है. ये स्मार्टफोन चीनी मार्केट में लॉन्च होगा, जिसमें कई दमदार फीचर्स मिलेंगे. शाओमी का ये फोन कैमरा और परफॉर्मेंस पर हैविली फोकस्ड होगा. ये कंपनी की Xiaomi 17 सीरीज का फ्लैगशिप वेरिएंट होगा. इस फोन में दमदार कैमरा सेटअप देखने को मिल सकता है.

कंपनी पहले ही इस सीरीज में Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro और Xiaomi 17 Pro Max को लॉन्च कर चुकी है. शाओमी इस सीरीज के अल्ट्रा वेरिएंट की कई डिटेल्स को टीज कर चुका है. इसमें Leica ट्यून्ड ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा.

कब लॉन्च होगा फोन?

Xiaomi 17 Ultra को कंपनी चीन में आज यानी 25 दिसंबर को लॉन्च कर रही है. ये फोन चीन के लोकल टाइम के मुताबिक शाम 7 बजे (भारतीय समयानुसार शाम 4.30 बजे) लॉन्च होगा. लॉन्च इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Weibo होगी.

क्या होगा फोन में खास?

Xiaomi 17 Ultra में 6.8-inch का 2K LTPO AMOLED डिस्प्ले मिलेगा. इसमें 3D प्रिंटेड टाइटेनियम एलॉय मिडिल फ्रेम मिलेगा. कंपनी का कहना है कि ये उनका सबसे पता अल्ट्रा मॉडल होगा. फोन की मोटाई 8.29mm होगी. ऑप्टिक्स की बात करें, तो अपकमिंग फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा.

इस कैमरा सेटअप को Leica ने ट्यून किया है. कंपनी इसमें एक फिजिकल रोटेटिंग रिंग दे सकती है, जिसका इस्तेमाल कैमरा जूम में किया जा सकता है. फोन में 50MP का Leica 1-inch मेन कैमरा मिलेगा. वहीं 200MP का टेलीफोटो लेंस भी मिलेगा. डिवाइस Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर के साथ आएगा.

समार्टफोन को पावर देने के लिए 6800mAh की बैटरी दी गई है, जो 100W की चार्जिंग सपोर्ट करेगी. इसमें 80W की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा. ये फोन सैटेलाइट कनेक्टिविटी के साथ आएगा.

कितनी होगी कीमत?

रिपोर्ट्स की मानें, तो चीन में ये फोन Xiaomi 15 Ultra वाली कीमत पर ही लॉन्च हो सकता है. Xiaomi 15 Ultra को कंपनी ने 6499 युआन (लगभग 78 हजार रुपये) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया था. Xiaomi 17 Ultra तीन कलर ऑप्शन- ब्लैक, वॉइट और स्काई ग्रीन में लॉन्च हो सकता है.

