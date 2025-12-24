Ubon Breakfast Maker Review: अकेला करता है 3 डिवाइस का काम, क्या खरीदना चाहिए

क्या हो अगर आपके किचन का सारा काम एक ही डिवाइस पर हो जाए. ऐसा एक डिवाइस मार्केट में लॉन्च हुआ है, जिसे Ubon ने थ्री-इन-वन ब्रेकफास्ट मेकर नाम दिया है. वैसे ये प्रोडक्ट तीन अलग-अलग डिवाइसेस का एक मिला हुआ रूप है. इसमें आपको अवन, कॉफी मेकर और ग्रिल टोस्टर मिलता है.

हम पिछले कुछ दिनों से इस डिवाइस को इस्तेमाल कर रहे हैं. इस्तेमाल करते हुए ये तो साफ हो गया है कि इस थ्री-इन-वन ब्रेकफास्ट मेकर को किन लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. आइए जानते हैं ये डिवाइस किन लोगों के लिए काम का साबित हो सकता है.

डिजाइन

Ubon 3-in-1 Breakfast Maker एक कॉम्पैक्ट डिवाइस है. यानी ये साइज में छोटा है, जिसमें आपको अवन, कॉफी मेकर और ग्रिलर तीनों ही मिलते हैं. बिल्ड क्वालिटी की बात करें, तो ये डिवाइस ठीक-ठाक है. कॉफी मेकर वाला पार्ट अच्छा है और उसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, लेकिन ग्रिलर काफी हल्का लगता है.

वहीं अवन वाला पार्ट छोटा है. इसका फ्रंट फेस ग्लास डोर के साथ आता है. ग्लास डोर में हल्के गैप नजर आते हैं, जिसे कंपनी बेहतर कर सकती थी. वहीं ग्रिलर अवन का हिस्सा है. यानी आप अवन यूज करेंगे, तो भी ग्रिलर काम करेगा और ग्रिलर यूज करना चाहेंगे, तो अवन काम करेगा.

कैसी है परफॉर्मेंस?

अगर आप एक बैचलर हैं, तो ये डिवाइस आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है. ये डिवाइस 1360-Watt पावर कंजम्प्शन के साथ आता है. यानी आपको इसमें किसी रेगुलर एयर फ्रायर जितनी ही पावर मिलेगी. अवन अच्छी तरह से काम करता है. हालांकि, इसे प्रीसेट करके यूज करना एक बेहतर विकल्प है.

वहीं ग्रिलर की बात करें, तो वो नॉन-स्टीक कोटिंग के साथ आता है. इसका साइज छोटा है और इसका इस्तेमाल ब्रेड को टोस्ट करने के लिए किया जा सकता है. या फिर आप सैंडविच बनाने के लिए भी कर सकते हैं. वहीं अवन में आपको एक ट्रे दी गई है. कुल मिलाकर अवन और ग्रिलर काम चलाऊ हैं, लेकिन कॉफी मेकर अच्छी तरह से काम करता है.

Ubon 3-in-1 Breakfast Maker अवन और ग्रिलर यूज करने के लिए आपको इसका यूजर मैन्युअल जरूर पढ़ लेना चाहिए. अवन और कॉफी मेकर के लिए अलग-अलग कंट्रोल दिए गए हैं. डिवाइस में टाइम और टेम्परेचर कंट्रोलर नॉब दिए गए हैं. अवन यूज करते हुए पूरा डिवाइस गर्म हो जाता है, जिसे इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है.

बॉटम लाइन

अब सवाल है कि इस डिवाइस को क्या आपको खरीदना चाहिए. कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर ये डिवाइस 7,499 रुपये की कीमत पर लिस्ट है. इस कीमत पर ये डिवाइस बेस्ट नहीं हो सकता है. क्योंकि इस कीमत में आपको अलग से अवन और कॉफी मेकर मिल जाएंगे, जो इससे ज्यादा बेहतर तरीके से काम करेंगे.

अवन यूज करते हुए पूरा डिवाइस गर्म हो जाता है, जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरत होता है. आपने एक गलती की, तो आपका हाथ जल सकता है. अगर ये डिवाइस 5 हजार रुपये या इससे कम कीमत पर मिलता है, इसे खरीदा जा सकता है, लेकिन इससे ज्यादा ऐसे डिवाइस के लिए खर्च करना समझदारी नहीं लगती है.

कुल मिलाकर ये डिवाइस सिंगल यूजर के लिए बनाया गया है. अगर आप हॉस्टल या पीजी में रहते हैं, तो इसे खरीद सकते हैं. इसमें ना सिर्फ आप अपना खाना गर्म कर सकेंगे. बल्कि आपको कॉफी बनाने और ब्रेकफास्ट तैयार करने की सुविधा भी मिलती है. हालांकि, इसकी कीमत कम होती, तो ज्यादा बेहतर विकल्प बनता.

आज तक रेटिंग- 8/10

