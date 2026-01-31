Vivo V70 सीरीज जल्द होगी लॉन्च, दमदार कैमरा के साथ आएगा फोन, इतनी हो सकती है कीमत

चीनी स्मार्टफोन ब्रांड वीवो भारतीय बाजार में जल्द ही नए फोन्स को लॉन्च करने वाला है. Vivo V70 सीरीज की लॉन्चिंग कन्फर्म हो गई है. इस सीरीज में कंपनी दो स्मार्टफोन- Vivo V70 और Vivo V70 Elite मिलेंगे. इन फोन्स की माइक्रोसाइट लाइव हो गई है. दोनों ही स्मार्टफोन्स Snapdragon प्रोसेसर के साथ लॉन्च होंगे.

दोनों ही फोन्स में Zeiss पावर्ड रियर कैमरा सेटअप मिलेगा. हाल में ही इन फोन्स की कीमत और रेंडर लीक हुए थे. इस सीरीज की माइक्रोसाइट भी लाइव हो गई है, जिस पर कई स्पेसिफिकेशन्स की जानकारी दी गई है. आइए जानते हैं इन फोन्स के खास फीचर्स.

जल्द होंगे भारत में लॉन्च

Vivo V70 की माइक्रोसाइट लाइव हो गई है. इस सीरीज में दो फोन्स- Vivo V70 और Vivo V70 Elite लॉन्च होंगे. इन फोन्स को आप Flipkart से खरीद सकते हैं. Vivo V70 में Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर मिलेगा, जबकि Vivo V70 Elite में Snapdragon 8s Gen 3 प्रोसेसर मिलेगा.

दोनों ही फोन्स में Zeiss पावर्ड रियर कैमरा मिलेगा. कंपनी ने इस फोन्स का डिजाइन भी रिवील कर दिया है. फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा. ये कैमरा सेटअप एक स्कॉयर कैमरा मॉड्यूल के साथ आएगा. स्मार्टफोन के राइट साइड में पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर मिलेगा.

क्या होंगे फीचर्स?

स्पेसिफिकेशन्स की बात करें, तो इसमें 6.59-inch का 1.5K डिस्प्ले मिलेगा. फोन 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आएगा. Vivo V70 को कंपनी पैशन रेड और लेमन यलो कलर ऑप्शन में लॉन्च करेगी. वहीं Elite वर्जन को कंपनी पैशन रेड, सैंड बेज और ऑथेंटिक ब्लैक में लॉन्च करेगी.

V70 सीरीज को पावर देने के लिए 6500mAh की बैटरी दी जाएगी. इसमें 90W की वायर्ड चार्जिंग मिलेगी. फोन IP68 + IP69 रेटिंग के साथ आएगा. ऑप्टिक्स की बात करें, तो इसमें 50MP का मेन लेंस, 50MP का टेलीफोटो लेंस और एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलेगा.

फ्रंट में कंपनी 50MP का सेल्फी कैमरा देगी. कंपनी ने अभी तक स्मार्टफोन की लॉन्च डेट का ऐलान नहीं किया है. रिपोर्ट्स की मानें तो ये सीरीज 55 हजार रुपये के बजट में लॉन्च हो सकती है.

