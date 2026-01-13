scorecardresearch
 
भारत में लॉन्च होगा Vivo X200T, मिलेगा दमदार कैमरा और OriginOS सपोर्ट

Vivo X200T का ऑफिशियल टीजर जारी हो चुका है. इसमें ZEISS का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. इसमें तीनों ही रियर कैमरे 50-50MP के होंगे. कंपनी ने कैमरा सेंपल भी जारी किए हैं और जल्द ही इसे भारत में लॉन्च किया जाएगा. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

Vivo X200T का टीजर फ्लिपकार्ट पर जारी हुआ. (Screengrab/Flipkart)
Vivo भारत में नया स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है, जिसका नाम Vivo X200T होगा. ईकॉमर्स Flipkart पर एक टीजर वीडियो आउट हुआ है और कमिंग सून लिखा है. इससे क्लियर जाता है कि यह यह स्मार्टफोन भारत में जल्द ही दस्तक देगा. 

Vivo X200T एक फ्लैगशिप सीरीज है और यह उस सीरीज का एक अफोर्डेबल हैंडसेट होगा. इस हैंडसेट में कंपनी तीन रियर कैमरा लेंस देगी, जो सर्कुलर शेप में दी गई है. कैमरे के साथ ZEISS की ब्रांडिंग का यूज किया गया है. 

Vivo X200T में मिलेगा Origin OS

फ्लिपकार्ट पर लिस्टेड टीजर से कुछ स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा किया गया है. यह हैंडसेट Origin OS के साथ दस्तक देगा. इससे यूजर्स को कई बेहतरीन फीचर्स और स्मूद एक्सपीरियंस मिलेगा. 

OriginOS के फीचर्स की बात करें तो इसमें Dynamic Island के जैसा एक Origin Island का फीचर मिलेगा, जिसमें कुछ कंट्रोलर्स भी मिलेंगे. इससे म्यूजिक और दूसरे ऐप्स के साथ स्विच किया जा सकेगा. साथ ही Apple और macOS जैसे प्लेटफॉर्म के साथ बेहतर कनेक्टिविटी शामिल होगी. 

Vivo X200T में बेहतर फोटोग्राफी फीचर्स 

ZEISS इमेज के कुछ फोटो सैंपल को फ्लिपकार्ट पर लिस्ट किया है. इन फोटो सैंपल से फोटोग्राफी की काबिलियत दिखाने की कोशिश की है.  

Vivo X200T के लीक्स स्पेसिफिकेशन्स 

पुरानी रिपोर्ट्स में Vivo X200T के स्पेसिफिकेशन्स लीक हो चुके हैं. इस हैंडसेट में 6.67 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें 1.5K का रेजोल्युशन मिलता है. इसमें MediaTek Dimensity 9400+ चिपसेट का यूज किया जाएगा. 

Vivo X200T का कैमरा सेटअप 

Vivo X200T में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया जाएगा. इसमें 50-megapixel Sony LYT-702 प्राइमरी कैमरा मिलेगा. सेकेंडरी कैमरा 50-megapixel Samsung JN1 पेरिस्कोप लेंस है. 50MP का LYT-600 सेंसर दिया गया है. इसमें  6,200mAh की बैटरी दी गई है.

Vivo X200T  की संभावित कीमत 

Vivo X200T  की ऑफिशियल कीमत का ऐलान नहीं किया है, लेकिन इसकी कीमत 50 हजार रुपये से लेकर 55 हजार रुपये के बीच हो सकती है. हालांकि अभी तक कंपनी ने इसकी ऑफिशियली कीमत का ऐलान नहीं किया गया है. कीमत कंफर्म करने के लिए ऑफिशियल लॉन्च का इंतजार करना होगा.  

