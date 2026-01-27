scorecardresearch
 
Vivo X200T भारत में लॉन्च, मिलेगा 12GB RAM + 521GB स्टोरेज, इतने हजार का डिस्काउंट

वीवो ने भारतीय बाजार में नया फोन लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने 50MP + 50MP + 50MP कैमरे वाला Vivo X200T स्मार्टफोन लॉन्च किया है. फोन 32MP के फ्रंट कैमरा के साथ आता है. ये हैंडसेट दमदार फीचर्स के साथ आता है. कंपनी ने इसे खास ऑफर के साथ लॉन्च किया है, जिसके तहत कई हजार रुपये का डिस्काउंट मिलेगा. आइए जानते हैं इसकी डिटेल्स.

Vivo X200T दो कॉन्फिग्रेशन और दो कलर ऑप्शन में लॉन्च हुआ है. (Photo: Vivo)

Vivo X200T भारत में लॉन्च हो गया है. ये कंपनी का लेटेस्ट फोन है, जो दमदार फीचर्स के साथ आता है. ब्रांड का ये फोन Vivo X200 सीरीज का हिस्सा है, जिसमें कंपनी पहले ही दो फोन्स लॉन्च कर चुकी है. फोन AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है. स्मार्टफोन Android 16 पर बेस्ड Origin OS 6 पर काम करता है. 

इसमें 32MP का फ्रंट कैमरा मिलता है. वहीं रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है. Vivo X200T को पावर देने के लिए 6200mAh की बैटरी दी गई है. आइए जानते हैं इस फोन की कीमत और दूसरी खास बातें. 

कितनी है कीमत? 

Vivo X200T को कंपनी ने दो कॉन्फिग्रेशन में लॉन्च किया है. इसके 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 59,999 रुपये है. वहीं 12GB RAM + 512GB स्टोरेज वेरिएंट का दाम 69,999 रुपये है. फोन दो कलर ऑप्शन- सीसाइड लिलाक और स्टेलर ब्लैक कलर में आता है. 

यह भी पढ़ें: Amazon Sale में बंपर डिस्काउंट, Vivo के फोन पर मिल रहा 10 हजार का डिस्काउंट

ये डिवाइस प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है. इसे वीवो की आधिकारिक वेबसाइट, फ्लिपकार्ट और ऑफलाइन स्टोर्स से खरीद सकते हैं. लॉन्च ऑफर के तहत फोन पर 5000 रुपये का इंस्टैंट डिस्काउंट या 5000 रुपये का एक्सचेंज बोनस मिलेगा. आप इसे 18 महीने की नो-कॉस्ट EMI पर भी खरीद सकते हैं. 

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स? 

Vivo X200T में 6.67-inch का AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आता है. स्क्रीन की पीक ब्राइटनेस 5000 Nits की है. फोन MediaTek Dimensity 9400+ प्रोसेसर पर काम करता है. इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसका प्राइमरी लेंस 50MP का है. 

यह भी पढ़ें: इस साल का बेस्ट कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन Vivo X300! कैसा है कैमरा और परफॉर्मेंस, देखें Review

वहीं फोन में 50MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 50MP का टेलीफोटो लेंस मिलता है. फ्रंट में कंपनी ने 32MP का सेल्फी कैमरा दिया है. डिवाइस इन-डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है. स्मार्टफोन को पावर देने के लिए 6200mAh की बैटरी दी गई है, जो 90W की चार्जिंग सपोर्ट करती है. इसमें 40W की वायरलेस चार्जिंग भी मिलती है.

---- समाप्त ----
