Amazon Sale में बंपर डिस्काउंट, Vivo के फोन पर मिल रहा 10 हजार का डिस्काउंट

Amazon और Flipkart पर रिपब्लिक डे सेल शुरू हो गई है. इस सेल का फायदा उठाकर आप विभिन्न स्मार्टफोन्स को सस्ते में खरीद सकते हैं. कुछ स्मार्टफोन्स पर बेहतरीन डील मिल रही है. आप ऐमेजॉन सेल से Vivo के लेटेस्ट फोन्स को डिस्काउंट पर खरीद सकते हैं. हम बात कर रहे हैं Vivo X300 सीरीज की.

इस सीरीज में कंपनी ने दो स्मार्टफोन- Vivo X300 और Vivo X300 Pro को लॉन्च किया है. दोनों ही फोन्स बेहतरीन कैमरा और दमदार पावर के साथ आते हैं. अगर आप एक शानदार कैमरा वाला फोन चाहते हैं, तो इन्हें खरीद सकते हैं. आइए जानते हैं इन पर मिल रहे ऑफर्स की डिटेल्स.

कितनी है कीमत?

Vivo X300 को कंपनी ने 76 हजार रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है. फोन पर 7500 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है. डिस्काउंट के बाद इस फोन को आप 68,498 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीद सकते हैं. वहीं Vivo X300 Pro को कंपनी ने 1,09,999 रुपये में लॉन्च किया है.

फोन पर 10 हजार रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है. डिस्काउंट के बाद इस फोन को आप 99,998 रुपये में खरीद पाएंगे. स्मार्टफोन्स को आप EMI पर भी खरीद सकते हैं. ये दोनों ही फोन्स ऐमेजॉन पर मिल रहे हैं.

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स?

Vivo X300 Pro में 6.78-inch का AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो Armor Glass प्रोटेक्शन के साथ आता है. स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 9500 प्रोसेसर पर काम करता है. फोन Android 16 के साथ लॉन्च हुआ है. इसे 5 मेजर एंड्रॉयड अपडेट्स मिलेंगे.

फोन में 200MP + 50MP + 50MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. वहीं फ्रंट में कंपनी ने 50MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है. स्मार्टफोन को पावर देने के लिए 6510mAh की बैटरी दी गई है, जो 90W की चार्जिंग सपोर्ट करती है. फोन में 40W की वायरलेस चार्जिंग मिलती है. X300 इसका टोनडाउन वर्जन है.

