Samsung Galaxy F70 सीरीज भारत में कल होगी अनवील, इतनी होगी कीमत

Samsung भारत में न्यू स्मार्टफोन को लॉन्च करने जा रहा है, जिसका नाम Galaxy F70 सीरीज है. यह एक अफोर्डेबल सेगमेंट का स्मार्टफोन होगा, जिसकी कीमत 15 हजार रुपये से 30 हजार रुपये के बीच हो सकती है. इस सीरीज का टारगेट ऑडियंस वे लोग होंगे जो एक अच्छा कैमरा एक्सपीरियंस चाहते हैं.

टीजर पोस्टर से पता चलता है कि इस स्मार्टफोन का मुख्य फोकस कैमरा टूल है. Samsung Galaxy F70 सीरीज के तहत यंग जनरेशन को फोकस करना चाहते हैं और जो लोग डिजिटल कंटेंट तैयार करते हैं.

Samsung Galaxy F70 में AI का भी यूज किया जाएगा

यूजर्स एक्सपीरियंस बेहतर करने के लिए इसमें आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) का भी यूज किया जाएगा. अभी इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन Samsung Galaxy F70 में हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन्स के साथ AI पावर्ड फीचर्स का यूज किया गया गया है.

AI से एन्हेंस्ड होगा परफॉर्मेंस

आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की मदद से कैमरा हार्डवेयर को बेहतर परफॉर्मेंस देंगे. साथ ही एडिटिंग फीचर्स दिए जाएंगे. यूजर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फोटो आदि को शेयर करने से पहले उसको एनहेंस्ड कर सकेंगे.

Samsung Galaxy F70 की इतनी होगी कीमत

Samsung Galaxy F70 सीरीज के तहत लॉन्च होने वाले हैंडसेट की कीमत 15 हजार रुपये से लेकर 30 हजार रुपये के बीच हो सकती है. हालांकि अभी तक कंपनी ने स्पेसिफिकेशन्स और कीमत का खुलासा नहीं किया गया है. हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया है कि शुरुआती कीमत 15 हजार रुपये से कम होगी.

Samsung Galaxy F70 फ्लिपकार्ट से होगा सेल

Samsung Galaxy F70 सीरीजी के लिए ईकॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट के साथ पार्टनरशिप की है. Galaxy F70 सीरीज की पहली सेल 2 फरवरी से ही शुरू हो सकती है.

Samsung Galaxy A70 पहले ही लॉन्च हो चुका है

Samsung Galaxy F70 सीरीज को लॉन्च करने में समय लग गया लेकिन Samsung Galaxy A70 सीरीज को भारत में साल 2019 में ही लॉन्च किया जा चुका है.

Samsung Galaxy A70 का ट्रिपल रियर कैमरा

Samsung Galaxy A70 सीरीज में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया था, जिसमें 32-megapixel का प्राइमरी कैमरा दिया था, जो मेन कैमरा था. इसके अलावा 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 5MP का डेप्थ सेंसर दिया गया है. 32-megapixel का सेल्फी कैमरा है.



