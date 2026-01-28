इस स्मार्टफोन को यूज करते हैं अरिजीत सिंह, इतने लाख रुपये है कीमत

अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास का ऐलान कर दिया है. अरिजीत सिंह के ढेरों सुपरहिट गाने हैं, जो लोगों की जुबान पर चढ़े हुए हैं. आज अरिजीत सिंह के फैन्स को उनके स्मार्टफोन के बारे में बताने जा रहे हैं. अरिजीत सिंह यूं तो दिखावे की दुनिया से दूर रहते हैं, लेकिन कई जगाहों पर उनका स्मार्टफोन स्पॉट किया जा चुका है.

और पढ़ें

अरिजीत सिंह के इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो मौजूद है. वीडियो में अरिजीत सिंह डच के मशहूर रिकॉर्ड प्रॉड्यूसर मार्टिन गैरिक्स के साथ सेल्फी लेते हुए दिखाई दिए थे. अरिजीत सिंह ने iPhone 16 Pro सीरीज के हैंडसेट से सेल्फी ली.

अरिजीत सिंह का स्मार्टफोन

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर मौजूद है और बीते साल का है. तस्वीर में अरिजीत सिंह के स्मार्टफोन का बैक पैनल देखा दिखाई दिया है, जिससे पता चलता है कि यह iPhone 16 Pro या iPhone 16 Pro max है, क्योंकि दोनों एक जैसे फोन हैं. दोनों में अंतर डिस्प्ले साइज का है.

यह भी पढ़ें: चीन में रोबोट्स चला रहे फैक्ट्री? 1 सेकंड में 1 स्मार्टफोन, वीडियो वायरल, जानिए सच्चाई

iPhone 16 Pro की इतनी है कीमत

iPhone 16 Pro सीरीज को सितंबर 2024 में लॉन्च किया था. उस दौरान iPhone 16 Pro max के टॉप एंड हैंडसेट की कीमत 1,99,990 रुपये रखी थी.

Advertisement

iPhone 16 Pro सीरीज के स्पेसिफिकेशन्स

iPhone 16 Pro और 16 Pro max में मुख्य डिस्प्ले और बैटरी का अंतर है. iPhone 16 Pro max में 6.9 inch का LTPO Super Retina XDR OLED डिस्प्ले दिया है. इसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट्स है. कंपनी ने इसमें Apple A18 Pro (3 nm) का चिपसेट दिया गया है.

यह भी पढ़ें: स्मार्टफोन का खेल खत्म कर सकता है Apple का छोटू गैजेट, मिलेगा कैमरा, माइक और बहुत कुछ

iPhone 16 Pro max में ट्रिपल रियर कैमरा

iPhone 16 Pro max में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. इसमें 48 MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है. इसमें 48 MP का सेकेंडरी कैमरा और अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है. कैमरा 12 MP का है, जो पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस है. यह 5x Zoom के साथ आता है.

---- समाप्त ----