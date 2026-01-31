Samsung का बड़ा ऐलान, ला रहा सस्ते कैमरा फोन्स, 10 हजार से शुरू होगी कीमत

Samsung जल्द ही एक नई स्मार्टफोन सीरीज लॉन्च करने वाला है. कंपनी ने अपकमिंग Galaxy F70 सीरीज को टीज किया है. ये सीरीज मिड रेंज फोन्स और अफोर्डेबल फोन्स पर फोकस करेगी. कंपनी का कहना है कि नई सीरीज को युवाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.

और पढ़ें

फोन में कैमरा पर फोकस होगा. साथ ही ब्रांड परफॉर्मेंस और कंटेंट क्रिएशन को भी ध्यान में रखेगा. इस सीरीज में कंपनी कई फोन्स को लॉन्च करने वाली है, जो आने वाले दिनों रिलीज होंगे. आइए जानते हैं अपकमिंग फोन की खास बातें.

कैमरा पर होगा फोकस

सैमसंग की मानें, तो Galaxy F70 सीरीज में कैमरा पर फोकस होगा. ब्रांड ने टीजर में भी कैमरा पर फोकस रखा है. इसके जरिए कंपनी युवाओं को टार्गेट करना चाहती है. हालांकि, इसके कैमरा कॉन्फिग्रेशन को लेकर कंपनी ने कोई जानकारी नहीं दी है. कंपनी इस फोन में कैमरा को लेकर नए फीचर्स भी दे सकती है.

यह भी पढ़ें: Samsung लाया 50MP कैमरे वाला सस्ता फोन, 2031 तक मिलता रहेगा अपडेट





ब्रांड का कहना है कि उनका उद्देश्य कंज्यूमर्स को मोमेंट्स कैप्चर करने और मूड्स को एक्सप्रेस करने में मदद करना है. हालांकि, इस फोन के स्पेसिफिकेशन्स की जानकारी नहीं दी गई है. इस सीरीज से जुड़ी ज्यादा जानकारी कंपनी 2 फरवरी को रिलीज करेगी. इसकी लॉन्च डेट कन्फर्म नहीं हुई है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: आपकी फोन स्क्रीन में नहीं कर पाएगा कोई तांक-झांक, Samsung ला रहा अनोखी स्क्रीन वाला फोन

कब लॉन्च होगा फोन और कितनी होगी कीमत?

कंपनी ने कन्फर्म किया है कि इस सीरीज में कई फोन्स लॉन्च होंगे. ये सीरीज 30 हजार रुपये से कम बजट में फोन्स को लॉन्च करेगी. इसमें एक फोन फरवरी में लॉन्च होगा जिसकी कीमत 10 से 15 हजार रुपये होगी. वहीं दूसरे डिवाइसेस 30 हजार रुपये से कम में लॉन्च होंगे. कुल मिलाकर इस सीरीज में ब्रांड 10 हजार से 30 हजार रुपये के बीच में फोन्स को लॉन्च करेगा.

---- समाप्त ----