scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Samsung का बड़ा ऐलान, ला रहा सस्ते कैमरा फोन्स, 10 हजार से शुरू होगी कीमत

Samsung ने नई स्मार्टफोन सीरीज का ऐलान कर दिया है, जो जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है. कंपनी इस सीरीज में कैमरा फोकस्ड फोन्स को लॉन्च करेगी, जिसमें आपको दमदार फीचर्स मिलेंगे. ये फोन कम बजट में बेहतरीन फीचर्स के साथ आएगा. इस सीरीज का पहला फोन अगले महीने लॉन्च होगा. आइए जानते हैं इसकी डिटेल्स.

Advertisement
X
Samsung भारतीय बाजार में नई स्मार्टफोन सीरीज लॉन्च करने वाला है. (Photo: ITG)
Samsung भारतीय बाजार में नई स्मार्टफोन सीरीज लॉन्च करने वाला है. (Photo: ITG)

Samsung जल्द ही एक नई स्मार्टफोन सीरीज लॉन्च करने वाला है. कंपनी ने अपकमिंग Galaxy F70 सीरीज को टीज किया है. ये सीरीज मिड रेंज फोन्स और अफोर्डेबल फोन्स पर फोकस करेगी. कंपनी का कहना है कि नई सीरीज को युवाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. 

फोन में कैमरा पर फोकस होगा. साथ ही ब्रांड परफॉर्मेंस और कंटेंट क्रिएशन को भी ध्यान में रखेगा. इस सीरीज में कंपनी कई फोन्स को लॉन्च करने वाली है, जो आने वाले दिनों रिलीज होंगे. आइए जानते हैं अपकमिंग फोन की खास बातें. 

कैमरा पर होगा फोकस 

सैमसंग की मानें, तो Galaxy F70 सीरीज में कैमरा पर फोकस होगा. ब्रांड ने टीजर में भी कैमरा पर फोकस रखा है. इसके जरिए कंपनी युवाओं को टार्गेट करना चाहती है. हालांकि, इसके कैमरा कॉन्फिग्रेशन को लेकर कंपनी ने कोई जानकारी नहीं दी है. कंपनी इस फोन में कैमरा को लेकर नए फीचर्स भी दे सकती है.

सम्बंधित ख़बरें

Samsung Sale
Samsung का बंपर ऑफर, TV के साथ फ्री मिलेगा ₹92,990 का साउंडबार
Samsung Galaxy S26 Ultra
Samsung Galaxy S26 Ultra कब होगा लॉन्च? मिलेंगे 200MP कैमरा समेत कई कमाल के फीचर्स
Samsung Galaxy Z Trifold
जो Apple अब तक नहीं कर पाया, Samsung ने कर दिखाया, इतना पतला ट्रिपल फोल्ड!
iQOO 15R
आ रहा 200MP कैमरे वाला सस्ता फोन, iPhone-Samsung को देगा टक्कर
Samsung Galaxy A07
Samsung लाया 50MP कैमरे वाला सस्ता फोन, 2031 तक मिलता रहेगा अपडेट

यह भी पढ़ें: Samsung लाया 50MP कैमरे वाला सस्ता फोन, 2031 तक मिलता रहेगा अपडेट

Samsung

ब्रांड का कहना है कि उनका उद्देश्य कंज्यूमर्स को मोमेंट्स कैप्चर करने और मूड्स को एक्सप्रेस करने में मदद करना है. हालांकि, इस फोन के स्पेसिफिकेशन्स की जानकारी नहीं दी गई है. इस सीरीज से जुड़ी ज्यादा जानकारी कंपनी 2 फरवरी को रिलीज करेगी. इसकी लॉन्च डेट कन्फर्म नहीं हुई है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: आपकी फोन स्क्रीन में नहीं कर पाएगा कोई तांक-झांक, Samsung ला रहा अनोखी स्क्रीन वाला फोन

कब लॉन्च होगा फोन और कितनी होगी कीमत? 

कंपनी ने कन्फर्म किया है कि इस सीरीज में कई फोन्स लॉन्च होंगे. ये सीरीज 30 हजार रुपये से कम बजट में फोन्स को लॉन्च करेगी. इसमें एक फोन फरवरी में लॉन्च होगा जिसकी कीमत 10 से 15 हजार रुपये होगी. वहीं दूसरे डिवाइसेस 30 हजार रुपये से कम में लॉन्च होंगे. कुल मिलाकर इस सीरीज में ब्रांड 10 हजार से 30 हजार रुपये के बीच में फोन्स को लॉन्च करेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement