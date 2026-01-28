आपकी फोन स्क्रीन में नहीं कर पाएगा कोई तांक-झांक, Samsung ला रहा अनोखी स्क्रीन वाला फोन

स्मार्टफोन इन दिनों हर पर्सनल चीज के लिए जरूरी हो गया है. मैसेज, बैंक डिटेल, फोटो, ऑफिस चैट... सब कुछ स्क्रीन पर दिखता है. लेकिन मेट्रो, कैफे या ऑफिस में बैठे हुए पीछे से या साइड से कोई भी आपकी स्क्रीन आसानी से देख सकता है कि आप क्या कर रहे हैं.

इसी समस्या को हल करने के लिए Samsung अब अपने अगले फ्लैगशिप Galaxy S26 सीरीज़ में एक नया बिल्ट इन प्राइवेसी Display फीचर लाने की तैयारी कर रहा है. कंपनी ने इसका टीजर भी जारी कर दिया है.

हाल ही में Samsung ने इस नए डिस्प्ले फीचर का टीज़र दिखाया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक यह एक हार्डवेयर-लेवल प्राइवेसी स्क्रीन होगी, यानी अलग से कोई प्रोटेक्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

फोन की स्क्रीन खुद ही ऐसा मोड ऑन कर देगी जिसमें सामने देखने वाले को सब कुछ साफ दिखेगा, लेकिन साइड से देखने पर स्क्रीन ब्लर या डार्क दिखाई देगी. ये पूरा काम पिक्सल लेवल पर होगा यानी एक्स्ट्रा आपको कुछ भी लगाने कू जरूरत नहीं होगी.

अभी क्या होता है और नया फीचर क्या बदलेगा?

आज अगर आप प्राइवेसी स्क्रीन चाहते हैं, तो मार्केट में मिलने वाला स्क्रीन प्राइवेसी प्रोटेक्टर लगाना पड़ता है. इससे साइड एंगल से देखने पर स्क्रीन दिखती नहीं, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं. ब्राइटनेस कम हो जाती है, कलर थोड़ा बदलता है और आउटडोर में स्क्रीन साफ नहीं दिखती. इसलिए प्राइवेसी स्क्रीन का एडोप्शन उतना नहीं है.

Samsung का नया Privacy Display इस कमी को हार्डवेयर से सॉल्व करने की कोशिश है. रिपोर्ट्स में बताया गया है कि Galaxy S26 की OLED स्क्रीन में एक नया व्यूइंग एंगल कंट्रोल लेयर जोड़ा गया है.

जब Privacy Mode ऑन होगा, स्क्रीन का व्यूइंग एंगल अपने आप नैरो यानी पतला हो जाएगा. सामने वाला यूज़र आराम से देख पाएगा, लेकिन बगल में बैठे व्यक्ति को टेक्स्ट या फोटो साफ नहीं दिखेगा.

Exclusive！



The privacy screen on the Samsung S26 Ultra goes far beyond a global privacy mode. It also supports partial, localized privacy control.



Here is how it works.



You can apply privacy protection to only a specific part of the screen, for example a message notification… pic.twitter.com/RWJPtR0qc8 — Ice Universe (@UniverseIce) January 28, 2026

जब प्राइवेसी मोड ऑफ होगा, स्क्रीन बिल्कुल नॉर्मल AMOLED की तरह काम करेगी. यानी यूज़र को हमेशा प्राइवेसी स्क्रीन के साथ रहने की मजबूरी नहीं होगी. प्राइवेसी ग्लास के साथ यही होता है आप उसे बार बार फोन से हटा नहीं सकते हैं.

ये फीचर कैसे काम कर सकता है?

टीज़र से जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक यह फीचर सॉफ्टवेयर और डिस्प्ले हार्डवेयर के कॉम्बिनेशन से चलेगा. फोन के क्विक सेटिंग्स में एक प्राइवेसी टॉगल मिलेगा. जैसे ही यूज़र इसे ऑन करेगा, डिस्प्ले का व्यूइंग एंगल कम हो जाएगा.

इसका फायदा यह होगा कि मैसेज पढ़ते समय बगल वाला इंसान आपकी स्क्रीन पर क्या है ये नहीं देख पाएगा. बैंकिंग ऐप यूज करते समय आपका डेटा भी सेफ रहेगा. ऑफिस मेल या वर्क चैट भी सिक्योर रहेंगी कोई तांक झांक नहीं कर पाएगा और ऐक्सिडेंटल डेटा लीक से भी बच पाएंगे.

Samsung पहले भी Knox security और सिक्योर फोल्डर जैसे फीचर्स देता है. प्राइवेसी डिस्प्ले उसी लाइन में एक फिजिकल लेवल का प्राइवेसी अपग्रेड माना जा रहा है जो ग्राउंडब्रेकिंग हो सकता है.

Galaxy S26 में क्यों आ रहा है ये फीचर?

पिछले कुछ सालों में फोन पर फाइनेंशियल और हेल्थ डेटा का यूज़ बहुत बढ़ा है. UPI, नेटबैंकिंग, मेडिकल रिपोर्ट, ऑफिस डॉक्यूमेंट ... सब फोन पर खुलते हैं.

इसी वजह से इंडस्ट्री में अब सिर्फ सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी नहीं, बल्कि विजुअल प्राइवेसी पर भी फोकस बढ़ रहा है. Samsung का यह कदम उसी ट्रेंड को दिखाता है.

कब लॉन्च होगी Galaxy S26 सीरीज?

सैमसंग अगले महीनेे यानी फरवरी में अपनी फ्लैगशिप Galaxy S26 सीरीज लॉन्च करेगी. इस सीरीज में Galaxy S26, Galaxy S26 Plus और Galaxy S26 Ultra शामिल होंगे. अगले कुछ दिनों में इन स्मार्टफोन्स से जुड़ी और भी डिटेल्स सामने आएंगी.

