Samsung लाया 50MP कैमरे वाला सस्ता फोन, 2031 तक मिलता रहेगा अपडेट

Samsung Galaxy A07 5G को कंपनी ने पेश कर दिया है. ये फोन दमदार फीचर्स के साथ अफोर्डेबल प्राइस पर आएगा. स्मार्टफोन में 50MP के मेन लेंस वाला डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. वहीं फ्रंट में कंपनी ने 8MP का सेल्फी कैमरा दिया है. हैंडसेट 6000mAh की बैटरी के साथ आता है. आइए जानते हैं इस फोन की खास बातें.

Samsung Galaxy A07 5G में 50MP का रियर कैमरा और 6000mAh की बैटरी मिलेगी. (Photo: Samsung)
Samsung ने अपना नया स्मार्टफोन पेश किया है, जो बजट और एंट्री लेवल यूजर्स को टार्गेट करता है. कंपनी ने Samsung Galaxy A07 5G को अनवील किया है. ये फोन Galaxy A06 का सक्सेसर होगा, जो 10 हजार रुपये से कम की शुरुआती कीमत पर आता है. 

इसमें 50MP के मेन लेंस वाला डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है. फोन 6000mAh की बैटरी के साथ आता है. स्मार्टफोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन दी गई है. आइए जानते हैं इसके स्पेसिफिकेशन्स और दूसरी खास बातें. 

क्या हैं फीचर्स? 

Samsung Galaxy A07 5G में 6.7-inch का HD+ डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. हाई-ब्राइटनेस मोड में स्क्रीन 800 Nits तक ब्राइट हो जाती है. स्क्रीन की प्रोटेक्शन के लिए टू-स्टेप टेम्पर्ड ग्लास दिया गया है. फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जो Galaxy S25 Edge जैसे डिजाइन के साथ आता है. 

इसमें 50MP का ऑटोफोकस मेन कैमरा लेंस मिलता है. वहीं सेकंडरी कैमरा 2MP का है. फ्रंट में कंपनी ने 8MP का सेल्फी कैमरा दिया है. Samsung Galaxy A07 5G को पावर देने के लिए 6000mAh की बैटरी दी गई है. कंपनी का कहना है कि ये बैटरी पिछले वर्जन के मुकाबले 20 फीसदी बड़ी है. 

हैंडसेट 25W की चार्जिंग के साथ आता है. आप इसे सिंगल चार्ज में लंबे समय तक यूज कर पाएंगे. फोन MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर पर काम करता है. स्मार्टफोन One UI 8.0 के साथ लॉन्च हुआ है. इसे 6 साल का सिक्योरिटी पैच और एंड्रॉयड अपडेट मिलेगा. 

Galaxy A07 5G में 3.5mm का हेडफोन जैक होल मिलता है. इसमें GPS, डुअल बैंड Wi-Fi, ब्लूटूथ 5.3, 5G कनेक्टिविटी और USB Type-C पोर्ट मिलता है. स्मार्टफोन का वजन 199 ग्राम है. 

कितनी है कीमत? 

फोन की कीमत को लेकर कंपनी ने कोई जानकारी नहीं दी है. हालांकि, ये फोन फिलीपींस में भी लॉन्च हुआ है. वहां पर ये फोन ब्लैक और लाइव वायलेट दो कलर में लॉन्च हुआ है. फोन 4GB RAM + 64GB स्टोरेज के बेस वेरिएंट में आता है, जिसकी कीमत PHP 8,290 (लगभग 13 हजार रुपये) है. भारत में ये फोन 11 हजार रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हो सकता है.

---- समाप्त ----
